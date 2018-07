FC Bayern - Transfers in der Sommerpause 2018: Goretzka, Gnabry - Neuzugänge und Abgänge des FCB

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool J1 League Live Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Live Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid

Der FC Bayern hat sich auf dem Transfermarkt bisher weitgehend zurückgehalten. Neben dem ablösefreien Transfer von Leon Goretzka kehren zwei ausgeliehene Spieler zurück. Hier gibt es einen Überblick über alle fixen Transfers, Neuzugänge und Abgänge beim FC Bayern München in der Sommerpause 2018.

Die Bayern wurden in der abgelaufenen Saison souverän Meister. In der Champions League scheiterten sie im Halbfinale an Real Madrid, das DFB-Pokal-Finale verloren sie gegen Eintracht Frankfurt.

FC Bayern München - Transfers: Die fixen Neuzugänge vom FCB

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Leon Goretzka FC Schalke 04 ablösefrei Serge Gnabry TSG Hoffenheim Leih-Ende Renato Sanches Swansea City Leih-Ende

Bayern-Neuzugang Leon Goretzka

Alter: 23

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Mit Leon Goretzka haben sich die Bayern die Dienste eines weiteren Nationalspielers gesichert. Goretzka kam in der Nationalmannschaft bislang 15 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.

Der gebürtige Bochumer wurde in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet, bestritt seine ersten Spiele als Profi für den VfL und wechselte 2013 zum FC Schalke 04.

Für Königsblau stand er 116 Mal in der Bundesliga und fünf Mal in der Champions League auf dem Platz. In der abgelaufenen Spielzeit erreichte er mit S04 den zweiten Platz, ehe er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschied.

© getty

FC Bayern: Serge Gnabry endgültig in München

Alter: 23

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2020

Der nächste deutsche Nationalspieler für die Bayern. Gnabry debütierte 2016 für das DFB-Team und erzielte gleich bei seinem Debüt gegen San Marino drei Tore.

Die Bayern verpflichteten Gnabry im Sommer 2017 von Werder Bremen und verliehen den Offensivspieler nach Hoffenheim. Für die TSG stand er in der Spielzeit 2017/18 in 22 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, in denen er zehn Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete.

Bei den Bayern soll er dabei helfen, den Alters-Umbruch in der Offensive langsam voranzutreiben.

© getty

FC Bayern: Renato Sanches kehrt zurück

Alter 20 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2021

Bei der EM 2016 wurde Renato Sanches als bester junger Spieler ausgezeichnet. Als er im Anschluss an die EM in die Bundesliga wechselte, konnte er diesen Erwartungen in seiner ersten Saison nicht gerecht werden.

Er kam zwar immerhin 17 Mal in der Bundesliga zum Einsatz, allerdings stand er nur einmal über 90 Minuten auf dem Platz. In der Folge verlieh Bayern den Portugiesen zu Swansea City, wo er allerdings nur zwölf Premier-League-Einsätze sammelte.

Immer wieder kamen Gerüchte um einen endgültigen Abschied auf. Doch bei seiner Vorstellung stärkte Niko Kovac Sanches den Rücken. "Er hat Fähigkeiten, die man in der Bundesliga nicht so oft sieht. Ich hoffe, dass er den Kampf annimmt und hier letztlich einschlägt", sagte Kovac.

© getty

FC Bayern München - Abgänge: Diese Spieler verlassen Bayern

Spieler Neuer Verein Ablöse Douglas Costa Juventus 40 Millionen Euro Fabian Banko LASK ablösefrei Niklas Dorsch 1. FC Heidenheim ablösefrei Felix Götze FC Augsburg ablösefrei Tom Starke Karriereende -

So richtig dürfte den Bayern kein Abgang schmerzen. Der prominenteste Verlust ist Douglas Costa, der bereits in der vergangenen Saison von Bayern an Juventus Turin ausgeliehen wurde. Die Bayern haben aber nicht nur 40 Millionen Euro Ablöse kassiert, sondern mit Serge Gnabry direkt einen Ersatz gefunden.

Die Talente Benko, Dorsch und Götze hätten zudem ohnehin kaum Chancen auf Einsatzminuten gehabt, Starke verabschiedet sich nach seinem Comeback in der letzten Saison endgültig in den fußballerischen Ruhestand.