FC Bayern-News und -Gerüchte: Javi Martinez bricht Training verletzt ab

Javi Martinez droht eine verletzungsbedingte Zwangspause. Kingsley Coman unterstreicht die Qualitäten des neuen Trainers Niko Kovac.

Hier findet ihr alle aktuellen News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Zwangspause für Javi Martinez?

Javi Martinez hat sich im Training des FC Bayern eine Verstauchung des Kniegelenks zugezogen. Aufgrund der Verletzung musste der Spanier die Mannschaftseinheit am Dienstag vorzeitig beenden.

Die Münchner machten zwar keine offiziellen Angaben über die Ausfalldauer, aber ein Einsatz des Defensivspielers im Testspiel gegen Paris Saint-Germain am Samstag in Klagenfurt scheint ungewiss.

Javi Martinez' Leistungsdaten für den FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 109 6 6 DFB-Pokal 21 1 1 DFL-Supercup 3 - - Champions League 45 1 2 UEFA Supercup 1 1 - FIFA Klub-WM 2 - -

Kingsley Coman lobt Niko Kovac: "Ein sehr disziplinierter Trainer"

Kinsgley Coman hat im Gespräch mit der SportBild Bayerns neuen Trainer Niko Kovac gelobt: "Er ist ein disziplinierter Trainer, er ist sehr akribisch in seiner täglichen Arbeit. Wir arbeiten sehr hart mit ihm, das ist wichtig für die Mannschaft."

Nach seinem überstandenden Syndesmosebandriss, wegen dem Coman in der vergangenen Saison lange Zeit ausfiel und auch die WM verpasste, hoffe er, "das Niveau wieder zu erreichen, das ich vor meiner Verletzung hatte".

FC Bayern auf USA-Reise - Nationalspieler bleiben daheim

Vom 23. Bis 30. Juli bereitet sich der FC Bayern in den USA auf die kommende Saison vor. Mit Juventus Turin am 25. Juli und Manchester City am 28. Juli stehen im Rahmen des ICC zwei prominente Testspielgegner bereit.

Die deutschen Nationalspieler werden die Reise genauso wie Robert Lewandowski nicht mit antreten, sondern sich ab dem 25. Juli in München auf die neue Saison vorbereiten und erst nach der USA-Reise zum Team stoßen.