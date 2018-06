FCB-Präsident Hoeneß über Lewandowski: "200-Millionen-Preisschild ist Quatsch"

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden World Cup Russland -

Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat einen Abschied von Stürmer Robert Lewandowski erneut ausgeschlossen. Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, Lewandowski dürfe den Klub ab einer Ablöse von 200 Millionen Euro verlassen.

"Das 200-Millionen-Preisschild ist Quatsch. Robert wird nicht verkauft und spielt nächste Saison bei uns. Dazu ist alles gesagt worden", sagte Hoeneß bei Sky. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis 2021.

Pini Zahavi, Berater von Lewandowski, hatte zuletzt dessen angeblichen Wechselwunsch publik gemacht. "Er braucht eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid", sagte Zahavi der Sport Bild.

Lewandowski, der mit Polen an der WM in Russland teilnehmen wird, wollte sich dazu nicht äußern: "Das sind Dinge, um die sich mein Agent kümmert. Ich konzentriere mich auf die Vorbereitung für die WM, das ist am wichtigsten. Ich denke an nichts anderes."