Gareth Bale und die Gerüchte um den FC Bayern München: Gegen das Mia san mia

Nach Gareth Bales Andeutungen im Anschluss an den Champions-League-Sieg von Real Madrid sind erneut Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern München aufgekommen. Vom spielerischen Profil könnte der Waliser die ideale Verstärkung für den Deutschen Meister sein. Doch ist ein Transfer wirklich realistisch?

Als Held des Abends hätte Gareth Bale in diesem Moment auch andere Gedanken haben können. Sich bei denen bedanken, die immer an ihn geglaubt haben. Seinen eigenen Anteil kleinreden und stattdessen das Team in den Vordergrund rücken. Oder sich selbst eben für das vielleicht schönste Tor der Champions-League-Geschichte feiern. All das wäre menschlich verständlich gewesen.

Statt über seine Galavorstellung in Kiew gegen den FC Liverpool sprach allerdings Bale mit einer gehörigen Portion Verbitterung über seine Situation bei Real Madrid: "Ich muss Woche für Woche spielen und das ist in diesem Jahr nicht passiert. Ich war nur am Anfang der Saison fünf, sechs Wochen verletzt. Seitdem war ich immer fit, aber ich habe trotzdem wenig gespielt", sagte der Waliser zu BT Sport.

Bale nach Champions-League-Finale frustriert

Der Frust darüber, wie so oft in dieser Saison zu Beginn des Finals in der Königsklasse auf der Bank gesessen zu haben, überwog die Freude über seine spielentscheidende Performance nach der Einwechslung.

Entsprechend stellte er auch seine Zukunft bei Real in Frage: "Ich will mehr spielen und wenn ich die Minuten nicht bei Real bekomme, dann muss ich sie woanders suchen. Ich muss mit meinem Berater über meine Zukunft reden. Vielleicht bleibe ich, vielleicht aber auch nicht."

Gareth Bale: Leistungsdaten in der Saison 2017/2018 für Real Madrid

Wettbewerb Einsätze Tore Asssits Insgesamt 39 21 8 LaLiga 26 16 4 Champions League 7 3 2 FIFA Klub-WM 2 1 0 Copa del Rey 2 1 1 UEFA Supercup 1 0 1 Supercopa 1 0 0

Gareth Bale zu Manchester United oder zum FC Bayern?

Diese Aussage saß. Sie war alles andere als ein Treueschwur und befeuerte stattdessen die seit Wochen und Monaten schwelenden Wechselgerüchte um den ehemals teuersten Fußballer der Welt umso mehr.

Am Montag kursierten in englischen Medien vor allem zwei potentielle Abnehmer für den 28-Jährigen. Der Telegraph berichtete, die wahrscheinlichsten Ziele für Bale seien Manchester United und der FC Bayern München.

Demnach sei ein Wechsel zurück in die Premier League alles andere als sicher. Stattdessen bezog sich der Telegraph auf spielernahe Quellen, laut denen der FC Bayern für Bale eine "reizvolle Möglichkeit" sei.

Champions-League-Finale, Real Madrid - FC Liverpool: Noten und Einzelkritik © getty 1/28 Drama, Baby! Das Champions-League-Finale hatte alles zu bieten: Tränen bei Salah und Carvajal, ein Bale-Tor für die Geschichtsbücher und zwei entscheidende und haarsträubende Patzer von Karius. SPOX bittet die Protagonisten des Finals zur Zeugnisvergabe. © getty 2/28 Keylor Navas: Griff in der 18. Minute bei van Dijks Kopfball an der Ecken-Hereingabe vorbei und rechnete beim 1:1 nicht mehr damit, dass Mane an den Ball kommt – und flog ins Leere. Ganz starke Parade dafür gegen Alexander-Arnold (23.). Note: 3,5. © getty 3/28 Dani Carvajal: Musste nach einer guten halben Stunde verletzt runter. Bis dahin mit der schwächste Madrilene. Hatte die rechte Seite ob seines konfusen Stellungsspiels nicht im Griff. Leiste sich in 36 Minuten Spielzeit acht Ballverluste. Note: 5. © getty 4/28 Raphael Varane: Hatte durchaus die ein oder andere Schlampigkeit in seinem Spiel, wenn’s brannte aber sehr aufmerksam. Schon früh mit einer wichtigen Grätsche gegen den durchgestarteten Mane. Note: 2,5. © getty 5/28 Sergio Ramos: Rang Salah vor dessen Verletzung im Zweikampf zu Boden – nicht als Foul geahndet, aber zumindest dreckig. Verlor das Kopfballduell vor dem 1:1, klärte aber auch einige heiße Situationen. Note: 3. © getty 6/28 Marcelo: Ausbaufähig in der Defensive – mit Reals meisten Ballverlusten (16) und einer überschaubar erfolgreichen Zweikampfführung -, dafür offensiv gewohnt wuselig. Schlug die meisten Flanken bei Real, eine davon fand Bale vor dem 2:1. Note: 3. © getty 7/28 Casemiro: Nicht der gewohnt sichere Mann in der Zentrale, hatte ein paar wilde Pässe und Ideen dabei, die unter dem Strich aber folgenlos blieben. Note: 4. © getty 8/28 Luka Modric: Zwar ohne große spielerische Highlights nach vorne, dafür bombensicher am Ball (über 94 Prozent Passquote) und von den durchspielenden Akteuren der mit Abstand beste Zweikämpfer (75 Prozent gewonnen Duelle). Note: 3. © getty 9/28 Isco: Von Anfang an unsicher und mit mehreren Aussetzern in Passspiel und Technik. Versiebte beim Stand von 0:0 die Riesenchance und traf nur die Latte. Musste nach 61 Minuten raus. Note: 4,5. © getty 10/28 Toni Kroos: Unauffällig, in der teilweise etwas schludrigen Real-Mannschaft aber ein wichtiger Ruhepol und sicherer Ballverteiler. Sensationelle Passquote von über 94 Prozent. Note: 2,5. © getty 11/28 Karim Benzema: In der ersten Halbzeit nur bei seinem zurecht annullierten Treffer im Fokus, erzielte in der 51. Minute wohl eines der kuriosesten CL-Final-Tore aller Zeiten, als er Karius‘ Abwurf ins Tor blockte. Sonst unauffällig. Note: 2,5. © getty 12/28 Cristiano Ronaldo: Feuerte den ersten gefährlichen Schuss Richtung Karius, brachte aber die unnötigen Schnörkel und Übersteiger nicht aus seinem Spiel. So kein Faktor im Spiel der Königlichen. Note: 4,5. © getty 13/28 Nacho Fernandez: Kam für den verletzten Carvajal und bespielte seine rechte Seite grundsolide und sicher. Traf kurz vor der Pause das Außennetz, ansonsten ohne große Akzente nach vorne. Note: 3. © getty 14/28 Gareth Bale: In der 61. gekommen. In der 64. mit dem Fallrückzieher zum 2:1. In der 83. - unter freundlicher Mithilfe von Karius – mit dem Distanztor zum 3:1. Man of the Match! Note: 1. © getty 15/28 Marco Asensio: Kam für die letzten Minuten noch für Benzema ins Spiel. Ohne Szene. Keine Bewertung. © getty 16/28 Loris Karius: Um Himmels Willen! Zunächst im ersten Durchgang kaum geprüft und wenn, war er eigentlich zur Stelle. Dann aber mit zwei unfassbaren Aussetzern: Schenkte Real den Führungstreffer per Einroller. Flutschfinger bei Bales 1:3. Note: 6. © getty 17/28 Trent Alexander-Arnold: Defensiv zunächst kaum gefordert, dafür immer wieder mit Akzenten im Angriffsspiel. Ließ Marcelo unbedrängt vor dem 1:2 flanken. Dann auch offensiv nicht mehr so präsent und mit unfassbar vielen Ballverlusten (25). Note: 4. © getty 18/28 Dejan Lovren: Nicht immer auf der Höhe, aber ohne Schnitzer. Gute Zweikampfführung (75 Prozent) und unschlagbar in der Luft. Das ließ er auch Ramos vor dem 1:1 spüren. Bei Bales Fallrückzieher zum 1:2 mit etwas zu viel Abstand. Note: 3. © getty 19/28 Virgil van Dijk: Ungewohnt schwach im Aufbauspiel (66 Prozent Passquote). Dafür aber bester Zweikämpfer der Liverpooler (80 Prozent) und Abräumer in der Luft (100 Prozent). Schuldlos an den Gegentreffern. Note: 3,5. © getty 20/28 Andrew Robertson: Zunächst wesentlich unauffälliger als Alexander-Arnold auf der anderen Seite. Dafür aber deutlich sicherer im Passspiel und gut im Defensivverhalten. Sensationell seine Rettungsaktion gegen CR7 (73.). Note: 3. © getty 21/28 Jordan Henderson: Agierte defensiver als Wijnaldum und Milner, übernahm dafür aber den Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Leistete sich in der ersten Halbzeit keinen einzigen Fehlpass, blieb dafür offensiv aber extrem blass. Note: 3 © getty 22/28 James Milner: Starke Leistung! Gemeinsam mit Wijnaldum gut ins Gegenpressing der Reds eingebunden. Extrem lauffreudig und verbissen in den Zweikämpfen, dazu noch sehr passsicher und immer wieder mit guten Momenten in der Offensive. Note: 2,5. © getty 23/28 Georginio Wijnaldum: Verrichtete gemeinsam mit Milner die Drecksarbeit im Mittelfeldzentrum. Nach Robertson mit den meisten Ballaktionen (53), aber mit wenig offensiven Impulsen. Dafür fleißig in der Laufarbeit. Note: 3,5. © getty 24/28 Sadio Mane: Ging mit seinem Tempo immer wieder ins Eins-gegen-Eins und machte damit Carvajal und der Real-Defensive das Leben schwer. Auch in der Rückwärtsbewegung extrem fleißig und Schütze des 1:1. Traf beim Stand von 1:2 nochmal den Pfosten. Note: 2. © getty 25/28 Roberto Firmino: Arbeitete viel (18 Zweikämpfe), kam jedoch nur selten zum Abschluss. Wurde darüber hinaus immer wieder in Luftduelle mit Varane und Ramos gezwungen. Das Finale war nicht das Spiel von Firminho. Note: 4,5. © getty 26/28 Mohamed Salah: Die tragische Figur des Finals. Zunächst sehr beweglich und Fixpunkt in der Reds-Offensive. Musste dann aber bereits nach 30 Minuten verletzt vom Feld. Danach gaben die Reds in der ersten Halbzeit keinen Schuss mehr ab. Note: 2,5 © getty 27/28 Adam Lallana: Extrem blass nach seiner Einwechslung. Gewann nur einen seiner sieben Zweikämpfe, offensiv kaum mit Impulsen und vor dem Lattenknaller von Isco mit einem dicken Patzer. Note: 5. © getty 28/28 Emre Can: Kam in der 83. Minute für den starken Milner beim Stand von 1:3 in die Partie. Note: Keine Bewertung.

Bale: "FC Bayern hat eine fantastische Mannschaft"

Außerdem habe er einen möglichen Wechsel nach München bereits im April in einem "strategischen Interview" mit der Sport Bild vorbereitet. Damals sagte Bale: "Der FC Bayern hat eine fantastische Mannschaft und war auch in der Vergangenheit schon immer einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Mit diesem Klub in Verbindung gebracht zu werden, ist für jeden eine Ehre. Stand jetzt bin ich aber Spieler von Real Madrid."

Aussagen mit dem Zusatz "Stand jetzt" hatten zuletzt Konjunktur im Bayern-Kosmos. Niko Kovac lässt grüßen.

Bale als Nachfolger für Robben und Ribery?

Eine Verpflichtung Bales würde aus Sicht des FC Bayern Sinn ergeben. Er wäre für die offensiven Flügelpositionen eine echte Verstärkung und könnte den Übergang von Arjen Robben und Franck Ribery in eine neue Zeitrechnung auf allerhöchstem Niveau garantieren.

Die beiden Vereinsikonen verlängerten ihre Verträge zwar kürzlich noch jeweils um ein Jahr. Mit 34 (Robben) und 35 Jahren ist ihre Ablösung als Vollzeit-Stammkräfte jedoch bald überfällig. Kingsley Coman deutete in dieser Saison an, dass er das Zeug für die Weltklasse hat. Über Rückkehrer Serge Gnabry steht aufgrund zahlreicher Verletzungen und bislang fehlenden Beweisen auf höchster internationaler Bühne dagegen ein Fragezeichen.

Eine Verpflichtung Bales dagegen hätte Signalwirkung. Es wäre ein Statement dahingehend, dass die Bayern nicht abreißen lassen, sondern in die Vollen gehen wollen.

Bale passt zum FC Bayern

Sportlich passt Bale genau in das Profil eines möglichen Robbery-Nachfolgers. Er ist offensiv flexibel einsetzbar, kann auf beiden Flügelpositionen und zentral stürmen. Den größten Mehrwert brächte seine Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die bei den Bayern zuletzt in Abwesenheit der verletzten Coman und Robben einzig noch Ribery auf den Platz brachte.

Zwar schlug Bale die Kritik in den vergangenen Jahren konstant ins Gesicht. Dennoch können sich seine Zahlen bei Real sehen lassen: In 126 LaLiga-Spielen erzielte er 70 Tore.

Bale ist ein Spieler für die besonderen Momente

Zudem bewies er, dass er einen Impact auf entscheidende Spiele haben kann. In fünf Jahren bei Real gewann er viermal die Champions League, dabei entschied er zwei Finals durch das goldene Tor (2014 gegen Atletico, 2018 gegen Liverpool) und war zudem in einem Finale mit einem Assist und einem Treffer im Elfmeterschießen (2016 gegen Atletico) maßgeblich beteiligt. Unvergessen bleibt zudem sein Treffer zum Copa-del-Rey-Sieg 2016 gegen Barcelona nach überragendem Sololauf.

Bale ist ein Spieler für die großen Momente. Einen solchen hatten die Bayern zuletzt vermisst, als sich in den entscheidenden Partien der Saison die individuellen Fehler häuften.

Auch für die internationale Strahlkraft wäre eine Verpflichtung Bales von Vorteil. Ein Argument, das mindestens auf Karl-Heinz Rummenigges Pro-Contra-Liste stehen wird. Bale wäre auf dem englischsprachigen Markt, besonders in den USA, ein attraktiver Selling Point für die Bayern.

Dennoch sind Zweifel daran berechtigt, dass ein Bale-Transfer nach München tatsächlich realistisch ist.

Bale keine potentielle Identifikationsfigur für den FC Bayern

Eine Verpflichtung des Walisers wäre ein Zeichen gegen das Mia san Mia, das seit der Wieder-Inthronisierung von Uli Hoeneß allgegenwärtig ist. Bale ist kein Gefühlsmensch, den sie in München zum Publikumsliebling und zur Identifikationsfigur aufbauen können, wie es derzeit Ribery oder Robben sind.

In fünf Jahren Real hat Bale noch nicht Spanisch gelernt, ist in der Mannschaft häufig sozial isoliert. Weil er sich zudem nie demonstrativ mit dem Verein identifizierte, wurden auch die Fans nie richtig warm mit ihm.

Darüber hinaus machten die Bayern außer mit Owen Hargreaves, der das Trikot von 2000 bis 2007 trug und beim Champions-League-Sieg 2001 im Finale gegen Valencia 120 Minuten durchspielte, nur wenige Erfahrungen mit britischen oder englischsprachigen Spielern. Das Experiment mit Landon Donovan ging schief, wenngleich auf einem grundsätzlich anderen Level.

Bale könnte die finanziellen Sphären der Bundesliga sprengen

Außerdem dürfte ein Bale-Transfer alle finanziellen Sphären der Bundesliga aufsprengen. Die festgelegte Ablöse liegt bei einer Milliarde Euro. Diese müssten die Münchner zwar sicherlich nicht berappen, deutlich unter den 100 Millionen, die Real vor fünf Jahren für Bale investierte, läge die Summe aber nicht.

Obendrauf käme das Jahresgehalt, bei dem Bale unter den bestverdienenden Spielern der Welt liegt. Angeblich streicht er aktuell über 35 Millionen Euro pro Jahr ein. Für Reis und Bohnen würde er in München gewiss nicht spielen.

Die teuersten Einkäufe der Bundesliga: Tolisso überflügelt alle © getty 1/20 Die Bayern sind verantwortlich für die größten Transfers der Bundesliga-Geschichte. Dortmund und Wolfsburg mischen auch noch mit. SPOX gibt den Überblick © getty 2/20 Platz 20: Der VfL Wolfsburg zahlte 2014 22 Millionen Euro für Kevin de Bruyne © getty 3/20 Platz 19: Arjen Robben kam 2009 kurz vor Transferschluss für 24 Mio. Euro von Real Madrid zum FC Bayern © getty 4/20 Platz 16: Thiago Alcantara kostete Bayern 25 Millionen Euro: 20 Mio. Ablöse + Extras © getty 5/20 Platz 16: Das Bayern-Schnäppchen 2007 - Franck Ribery kam für 25 Millionen Euro aus Marseille © getty 6/20 Platz 16: Rund 51 Mio. D-Mark (ca. 25 Mio. Euro) ließ sich Dortmund 2001 Parma-Star Marcio Amoroso kosten © getty 7/20 Platz 15: Medhi Benatia: Der Marokkaner kostete die Bayern 26 Millionen Euro © getty 8/20 Platz 14: Schalke musste 27 Millionen Euro für Breel Embolo zahlen © getty 9/20 Platz 13: Der BVB überwies im Sommer 2013 27,5 Millionen Euro für den Armenier Henrikh Mkhitaryan nach Donezk © getty 10/20 Platz 10: Manuel Neuer: Der "Königstransfer" des FC Bayern im Sommer 2011 kostete stolze 30 Millionen Euro © getty 11/20 Platz 10: Douglas Costa wechselte für 30 Millionen Euro im Sommer 2015 von Shakhtar Donezk zu den Bayern © getty 12/20 Platz 10: Andre Schürrle wechselte für 30 Millionen Euro vom FC Chelsea zum VfL Wolfsburg und für 30 Millionen zum BVB. Doppelt Platz 10! © getty 13/20 Platz 6: Die Bayern überwiesen 35 Millionen Euro für den erst 18-jährigen Renato Sanches an Benfica Lissabon © getty 14/20 Platz 6: 35 Millionen Euro überwies der FC Bayern 2009 nach Stuttgart für Mario Gomez © getty 15/20 Platz 6: Julian Draxler wechselte für 35 Millionen Euro von Schalke nach Wolfsburg © getty 16/20 Platz 4: Arturo Vidal kam als Weltstar zum FC Bayern, 37 Millionen Euro bekam Juve als Entschädigung © getty 17/20 Platz 4: Für Mario Götze überwiesen die Münchner 37 Millionen Euro im Sommer 2013 an Borussia Dortmund © getty 18/20 Platz 3: Bei rund 38 Millionen Euro dürfte die Summe liegen, die die Bayern im Sommer 2016 nach Dortmund für Mats Hummels überwiesen © getty 19/20 Platz 2: Javi Martinez wechselte 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum FC Bayern München © getty 20/20 Platz 1: Lyon bestätigte auf der Vereinshomepage, dass der FC Bayern 41,5 Millionen Euro für Corentin Tolisso überwies. 6 Millionen Euro Bonuszahlen könnten hinzukommen

Die Gerüchte stellen den zuletzt öffentlich ausgetragenen Dissens der Bayern-Bosse über die künftige Ausrichtung auf die Probe. Während Rummenigge ankündigte, der Verein werde "irgendwann springen müssen, wenn wir einen Spieler unbedingt haben wollen und dieser 80 oder 90 Millionen Euro kostet", schob Hoeneß Megatransfers einen Riegel vor: "Wir werden nichts mehr investieren, sondern unsere Spieler dazu bringen, besser zu spielen." Statt weitere Neuzugänge zu verpflichten, wolle man den Kader eher ausdünnen.

Sollten die Bayern am Ende tatsächlich die Bombe einer Bale-Verpflichtung platzen lassen, wäre dies nach den jüngsten Aussagen als klarer Punktsieg Rummenigges im Machtkampf gegen Hoeneß zu verstehen.

Bislang ist die Diskussion eine abstrakte. Bales Aussagen am Samstagabend in Kiew jedoch könnten eine neue Dynamik hineinbringen. Denn in diesem Moment eröffnete der Waliser das Wettrennen der wilden Spekulationen. Wirklich um einen Wechsel zu erzwingen? Oder einfach um seine Position bei Real zu stärken?

Fakt ist: Bales Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2022 und er ist auch in der nächsten Saison Real-Spieler. Stand jetzt ...