FC Bayern München - News und Gerüchte: Willy Sagnol vor endgültigem Abschied?

Willy Sagnol könnte den FCB in Richtung RSC Anderlecht verlassen. Philipp Lahm kann sich derweil eine Rückkehr zum FC Bayern München vorstellen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Bayern-Interim Sagnol im Fokus des RSC Anderlecht

Einem Bericht der Bild zufolge hat der RSC Anderlecht ein Auge auf Willy Sagnol geworfen. Der Franzose war in der Saison 16/17 für den FC Bayern erst als Co-Trainer von Carlo Ancelotti sowie anschließend kurz als Interimstrainer tätig gewesen. Noch läuft sein Vertrag bis Sommer 2019, dieser könnte aber vorzeitig aufgelöst werden.

Nach der Beurlaubung durch den FC Bayern hat Sagnol nun offenbar das Interesse aus Anderlecht geweckt. Zuletzt soll er Angebote aus Saudi Arabien und der zweiten Liga Deutschlands abgelehnt haben, für die Anfrage der Belgier aber offen sein. Dementsprechend scheint ein Abschied denkbar.

Anderlecht setzte bislang auf Hein Vanhaezebrouck, der 54-Jährige hatte aber die Meisterschaft verpasst und soll nun ersetzt werden. Sagnol war vor dem FC Bayern bereits bei Girodins Bordeaux als Cheftrainer aktiv.

Die Stationen von Bayern-Interimstrainer Willy Sagnol

Verein Funkion Von Bis AS St. Etienne Aufsichtsrat Januar 2010 Mai 2010 Bayern München Scout März 2011 November 2011 Frankreich Nationalmannschaft Techn. Direktor November 2011 Juni 2013 Frankreich U20 Interimstrrainer Juni 2013 Juni 2013 Frankreich Nationalmannschaft Vorstand Organisation Juli 2013 Juni 2014 Frankreich U21 Trainer Juli 2013 Juni 2014 Girodins Bordeaux Trainer Juli 2014 März 2016 Bayern München Co-Trainer Juli 2017 September 2019 Bayern München Interimstrainer September 2017 Oktober 2017

© getty

Lahm kann sich Rückkehr zum FC Bayern München vorstellen

Philipp Lahm hat in einem Interview mit der DPA angegeben, sich eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen zu können. "Ich bin erst 34, ich kann mir das natürlich vorstellen", sagte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger auf Nachfrage. Vorerst aber habe er andere "aktuell interessante Aufgaben".

Nach sienem Karriereende wurde Lahm immer wieder als Funktionär beim FC Bayern gehandelt. Ein Engagement als Sportdirektor kam aber nicht zustande. "Verschiedene Auffassungen von der Tätigkeit, von Verantwortungsbereichen und von der Strukturierung der Verantwortlichkeiten", nannte er als Begründung.

Während Hasan Salihamidzic diese Rolle einnahm, widmete sich Lahm der EM-Bewerbung des DFB für 2024. "Als Ehrenspielführer und Weltmeister will ich weiterhin Verantwortung im Fußball übernehmen", sagte Lahm, dessen einziger Konkurrent bislang die türkische Delegation ist.

Bayern-News: Lewandowskis Berater irritiert über Kritik

Die Kritik an Robert Lewandowski hat für ein Statement von Berater Maik Barthel gesorgt. "Robert schießt nun zweimal 30 und einmal 29 Tore in der Bundesliga und wird dann nur für das Ausschieden gegen Real verantwortlich gemacht. Das ist eine seltsame Wahrnehmung", sagte er in der SportBild.

Nachdem Lewandowski im Halbfinale gegen Real Madrid kein Tor erzielte, sah sich der Stürmer einiger Kritik ausgesetzt - auch Oliver Kahn hatte sich zu Wort gemeldet. Barthel schlug nun zurück: "Es ist seltsam und unfair, dass sogenannte Experten das Ausscheiden nur an einem Spieler festmachen."

Der Berater führte an, dass Lewandowski in den "vergangenen drei Jahren" stets mit "Handicap" in der Champions League gespielt habe. In diesem Jahr habe er an einer Schulterverletzung gelitten, zuvor sei es eine Jochbeinprellung gewesen.

FCB-Stürmer Robert Lewandowskis Leistungsdaten in der Saison 17/18