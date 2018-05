Robert Lewandowskis Berater kontert Kritik: "Seltsame Wahrnehmung."

League One Rotherham -

Berater Maik Barthel hat die Kritik an seinem Klienten Robert Lewandowski entschieden zurückgewiesen. Der Stürmer des FC Bayern München war in den beiden Champions-League-Halbfinalspielen gegen Real Madrid torlos geblieben.

"Man kann immer Spieler kritisieren, aber diese Art ist nicht in Ordnung", sagte Barthel in der SportBild. "Robert schießt nun zweimal 30 und einmal 29 Tore in der Bundesliga und wird dann nur für das Ausschieden gegen Real verantwortlich gemacht. Das ist eine seltsame Wahrnehmung."

Unter anderem die Ex-Bayern-Spieler Paul Breitner und Sepp Maier kritisierten Lewandowski für seine Auftritte. "Es ist seltsam und unfair, dass sogenannte Experten das Ausscheiden nur an einem Spieler festmachen", sagte Barthel. Nach einer 1:2-Niederlage beim Hinspiel in München kam der FC Bayern in Madrid nicht über ein 2:2 hinaus.

Schon in der vergangenen Saison enttäuschte Lewandowski in den entscheidenden Viertelfinalspielen gegen Real Madrid. Damals litt er unter einer Schulterverletzung, in diesem Jahr an einer Jochbeinprellung. "Er hat die vergangenen drei Jahre mit Handicap in der Champions League gespielt", rechtfertigte Barthel.

Robert Lewandowskis Statistik in der Saison 17/18