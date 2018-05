FC Bayern München: Die Termine der Sommer-Saisonvorbereitung des FCB

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Der FC Bayern München fängt Anfang Juli in die Vorbereitung für die Saison 2018/19 an. Dabei wird der FCB wie bereits in den letzten Jahren in die USA reisen und am ICC teilnehmen. Außerdem: Bastian Schweinsteiger erhält sein Abschiedsspiel. Hier gibt es eine Übersicht über alle wichtigen Termine des FCB in der Sommer-Vorbereitung.

Mit welchem Kader der deutsche Meister den Trainingsauftakt bestreiten wird hängt davon ab, wie weit die Nationalspieler der Bayern mit ihren Teams bei der WM kommen.

Termine der Vorbereitung des FC Bayern Münchens

Der Trainingsstart ist auf den 2. Juli terminiert. Allerdings wird sich der Kader erst nach und nach komplettieren. Hier sind alle offiziellen Termine der Bayern in der Sommer-Vorbereitung.

Datum Uhrzeit Ereignis 02. Juli 16 Uhr Trainingsstart 21. Juli 15.30 Uhr Audi Football Summit gegen PSG (Klagenfurt) 23. bist 30. Juli - Audi Summer Tour USA 25. Juli 19 Uhr ICC Spiel gegen Juventus (Philadelphia) 28. Juli 19 Uhr Audi Fottball Summit gegen Manchester City (Miami) 17. bis 19. August - 1. Runde des DFB-Pokals 24. bis 26. August - 1. Spieltag der Bundesliga 28. August 20.30 Uhr Abschiedsspiel Schweinsteiger gegen Chicago Fire (Allianz Arena)

FC Bayern kehrt nach Südtirol zurück

Im Anschluss an die Audi-Marketing-Tour in den USA reist das Team von Niko Kovac Anfang August für ein Trainingslager an den Tegernsee. Dies berichtet die Sport Bild. Bereits bis 2006 waren die Bayern regelmäßig in Rottag-Egern.

Auch der FC Basel und Borussia Mönchengladbach fahren seit einigen Jahren nach Rottach-Egern. Die Aufenthalte der Teams überschneiden sich zeitlich jedoch nicht.

FC Bayern: Audi Summer Tour 2018

Wie bereits in den letzten Jahren fährt der FC Bayern auch 2018 wieder in die USA. "Die Audi Summer Tour ist ein wichtiger Baustein unserer internationalen Strategie und unterstützt unseren weltweiten Markenausbau", wird Jörg Wacker in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Wacker weiter: "Seit der Eröffnung unseres Büros in New York im Jahr 2014 haben wir eine tolle Entwicklung in den USA. Wir haben dort inzwischen 27 Mio. FC Bayern-Sympathisanten und mehr als 135 organisierte Fanclubs."

Das sind die Daten für die Audi Summer Tour 2018:

Audi Football Summit in Klagenfurt (Datum tbc): FC Bayern - Paris Saint-Germain

23. Juli 2018: Abflug nach Philadelphia

25. Juli 2018 in Philadelphia: Juventus Turin - FC Bayern

28. Juli 2018 Audi Football Summit in Miami: FC Bayern - Manchester City

30. Juli 2018: Ankunft in München

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger erhält Abschiedsspiel

Am Dienstag, den 28. August, wird sich Bastian Schweinsteiger mit einem Spiel gegen seinen aktuellen Klub Chicago Fire vom FC Bayern und seinen Fans verabschieden.

"Bastian Schweinsteiger hat beim FC Bayern München eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und damit eine äußerst erfolgreiche Ära des FC Bayern mitgeprägt. Dazu war er durch seine herausragende Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Familie und wird es immer bleiben. Es stand für uns außer Frage, einem so verdienten Spieler mit einem Abschiedsspiel vom FC Bayern München 'Danke' zu sagen", sagte Karl-Heinz Rummenigge auf der offiziellen Website der Münchner.

Ticktes für das Spiel sind momentan restlos vergriffen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten jedoch noch Eintrittskarten zum Verkauf zur Verfügung stehen. Für weitere Infos hier entlang.

FC Bayern: So lief die Saison 2017/18

Die Bayern wurden in der Saison 2017/18 erneut Deutscher Meister. Mit 84 Punkten ließen sie Schalke (63), Hoffenheim (55), den BVB (55) und Leverkusen (55) deutlich hinter sich.

1. Bundesliga 2017/18 Spiele Siege Remis Niederlage Heimbilanz 17 14 2 1 Auswärtsbilanz 17 13 1 3 Gesamtbilanz 34 17 3 4

Im DFB-Pokal erreichten die Bayern das Pokal-Finale, verloren dies jedoch mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt.

In der Champions League schieden sie im Halbfinale gegen Real Madrid aus.

Bundesliga-Start 2018/19: Bayerns erstes Saisonspiel

Am 29. Juni wird der Spielplan der neuen Saison 2018/19 bekannt gegeben. Als Titelverteidiger wird der FC Bayern wie üblich das Bundesliga-Auftaktspiel bestreiten. Noch ist allerdings nicht klar, gegen wen die Münchner zum Auftakt spielen werden. Mehr Infos erhaltet ihr hier.

Mehr Informationen zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.