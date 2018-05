Bundesliga-Saison 2018/19: Startdatum, Eröffnungsspiel, Spielplan und Teilnehmer

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

2018/19 geht die Bundesliga in ihre insgesamt 56. Spielzeit. Wann beginnt die neue Saison? Hier erfahrt ihr alles zum Start der neuen Spielzeit.

Noch stehen nicht alle 18 Teilnehmer für die neue Saison fest. In der Relegation wird ermittelt, ob der VfL Wolfsburg oder Holstein Kiel in der nächsten Saison in Deutschlands höchster Spielklasse antritt.

Wann startet die Bundesliga-Saison 2018/19?

Am 24. August beginnt die Spielzeit 2018/19, wobei der FC Bayern als Meister traditionell das Eröffnungsspiels bestreitet.

Nach dem 17. Spieltag vom 21. bis zum 23. Dezember verabschiedet sich die Bundesliga in die Winterpause, ehe es am Wochenende zwischen dem 18. und 21. Januar 2019 wieder losgeht. Am 18. Mai 2019 geht der 34. Spieltag über die Bühne. Der genaue Spielplan wird in der Regel Ende Juni veröffentlicht. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht allerdings noch nicht fest.

Der 16. der Liga wird anschließend in der Relegation gegen den Abstieg kämpfen. Die Spiele werden zwischen dem 23. und 28. Mai 2019 stattfinden. Eine genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Bundesliga-Saison 2018/19: Düsseldorf und Nürnberg dabei

Mit Zweit-Liga-Meister Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg stehen zwei Aufsteiger bereits fest. Es ist Nürnbergs achter Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Düsseldorfs Bilanz der Saison 2017/18 der 2. Bundesliga:

Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Heimbilanz 17 10 4 3 30:20 Auswärtsbilanz 17 9 2 6 27:24 Gesamtbilanz 34 19 6 9 57:44

Nürnbergs Bilanz der Saison 2017/18 der 2. Bundesliga:

Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Heimbilanz 17 8 4 5 32:23 Auswärtsbilanz 17 9 5 3 29:16 Gesamtbilanz 34 17 9 8 61:39

Bundesliga-Relegation zwischen Wolfsburg und Holstein Kiel

In der Relegation treffen der VfL Wolfsburg und Holstein Kiel aufeinander. Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 17. Mai in Wolfsburg statt. Alle Infos zur Relegation findet ihr hier.

Saison 2018/2019: Alle Teilnehmer der Bundesliga