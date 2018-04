FC Bayern München News vor Sevilla: Sechs FCB-Spielern droht eine Gelbsperre

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Championship Aston Villa -

Der FC Bayern München geht mit sechs vorbelasteten Spielern ins Rückspiel gegen den FC Sevilla (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Der Schiedsrichter könnte den Münchner entgegenkommen. Beim Abschlusstraining waren bis auf Neuer, Vidal und Coman alle dabei. Hier findet Ihr alle News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Bayern-News: Sechs Spielern droht eine Gelbsperre im CL-Halbfinale

In Sevilla ging es teilweise hitzig zu. Franck Ribery sah nach einem nur zum Einwurf zurückgespielten Ball die Gerechtigkeit mit Füßen getreten und legte sich mit Wissam Ben Yedder an. Für seinen Schubser sah der Franzose seine zweite Gelbe Karte im Wettbewerb, bei einer weiteren im Rückspiel wäre Ribery im Halbfinal-Hinspiel gesperrt.

Mit Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Sebastian Rudy und Corentin Tolisso droht fünf weiteren Spielern des FC Bayern eine Sperre. Bei Sevilla sind Joaquin Correa, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, und Ben Yedder gefährdet.

Beim Schiedsrichter William Collum aus Schottland sitzen die Karten aber deutlich fester als bei manchem Kollegen aus Südeuropa.

Nach dem Viertelfinale werden alle Karten gelöscht, so dass es im Halbfinal-Rückspiel und im Finale zu keiner Gelbsperre kommen kann.

FC Bayern: Neuer, Coman und Vidal fehlen beim Abschlusstraining

Beim FC Bayern ist die Personalsituation vor dem Rückspiel gegen den FC Sevilla unverändert: Wie schon in Augsburg werden Manuel Neuer, Arturo Vidal und Kingsley Coman nicht zur Verfügung stehen.

Dieses Trio fehlt auch beim Abschlusstraining am Dienstagmorgen. Arjen Robben, Jerome Boateng, Joshua Kimmich und Rafinha, die am Montag frei hatten, waren wieder dabei. David Alaba kehrte schon am Montag zurück ins Training.

Transfergerücht: FC Bayern an Chelseas Kenedy interessiert

Der FC Bayern München soll ein Auge auf den Brasilianer Kenedy vom FC Chelsea geworfen haben. Das berichtet Sky Sports. Der 22-Jährige ist ein Mann für die linke Außenbahn und soll außerdem das Interesse von Paris Saint-Germain auf sich gezogen haben.

Seit Januar ist Kenedy von den Blues an Newcastle United ausgeliehen. Die Leihe ist bis zum Sommer datiert, die Magpies würden den Linksfuß gerne langfristig unter Vertrag nehmen.

Kenedy kam 2015 für acht Millionen Euro Ablöse von Fluminense an die Stamford Bridge. 2016 spielte er bereits ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Watford, absolvierte dort aber lediglich ein Premier-League-Spiel.

Sein aktueller Vertrag in London läuft bis 2020.

© getty

Kenedys Statistiken bei Newcastle