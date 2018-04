Jupp Heynckes feiert Meisterschaft mit dem FC Bayern: "One-Man-Show gibt es nicht mehr"

Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Premier League Arsenal -

West Ham Primera División Malaga -

Real Sociedad Premier League Man City -

Swansea Premier League West Bromwich -

Liverpool First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Real Betis

Für Jupp Heynckes ist auch nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem FC Bayern München keine Erholung angesagt. Der Trainer formuliert ambitionierte Ziele und bleibt auch weiterhin fokussiert auf den Rest der Saison.

"Ich kam gegen 20.30 Uhr ins Hotel und habe meinen Koffer ausgepackt. Da wirst du Meister und gehst aufs Hotelzimmer - man kann es in dieser Phase einfach nicht genießen", sagte Heynckes dem kicker. Bis zum Saisonende wohnt der 72-Jährige im Hotel.

Ein echtes Meister-Feeling will in München ohnehin nicht aufkommen: Zu deutlich fällt die Tabelle aus, zu schwere Aufgaben liegen noch vor dem Team: "Es gehört zur DNA, also der Tradition des FC Bayern, dass man immer den größtmöglichen Erfolg anstrebt."

Heynckes vorsichtig in Sachen Champions League

"Es wäre eine Sensation, wenn wir die Champions League gewinnen würden", meint Heynckes, sagt aber auch: "Abwarten." Klar ist: "Wir müssen optimal zusammenarbeiten, ohne jeden Egoismus." Das galt auch für die Meisterschaft.

Heynckes machte deutlich: "Was die Jungs im Spiel abliefern, ist die Woche über hart erarbeitet. Es ist das Ergebnis von uns allen, die One-Man-Show gibt es heute nicht mehr. Deshalb wollte ich dieses Trainer- und Funktionsteam haben. Die interne Atmosphäre ist wirklich super."

Schwierigkeiten ohne Ribery und Müller

Er stellt fest: "Ich dachte anfangs nie an die Meisterschaft, die Mannschaft musste sich erst konsolidieren. Bis Weihnachten war es wahnsinnig schwierig, weil Ribery oder Müller verletzt fehlten."

Erst zur Winterpause habe sich langsam eine Tendenz abgezeichnet. Heynckes ist stolz auf das Erreichte: "Angesichts der Situation im Oktober ist dieser Titelgewinn eine fantastische Arbeit von allen Beteiligten. Nach diesem Saisonverlauf ist diese Meisterschaft außergewöhnlich und aller Ehren wert."

Heynckes mit Mega-Lob für Niklas Süle

Auch für die Zukunft sieht der alternde Trainer die Münchner mit guten Chancen: "Das ist meine Überzeugung. Wie die Mannschaft in Augsburg ohne mehrere Topspieler gespielt hat, das hat schon Qualität."

Das liegt nicht zuletzt in der Qualität, die schon im Bayern-Kader verankert ist. Niklas Süle, mit dem sich Heynckes viel beschäftigt hat, erhielt ein besonderes Lob: "Der wird ein super Spieler, Weltklasse und in ein paar Jahren der begehrteste Innenverteidiger im europäischen Fußball."