So wird der FC Bayern München am Samstag gegen den BVB Deutscher Meister

Der FC Bayern München marschiert mit aktuell 17 Punkten Vorsprung unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Im Topspiel am übernächsten Samstagabend gegen den BVB (31. März, 18.30 Uhr im LIVETICKER) könnte es bereits soweit sein. SPOX erklärt euch das Szenario, das am Ostersamstag in der 28. Meisterschaft der Bayern resultiert.

Schon am 27. Spieltag hatte der FC Bayern die Chance, die Meisterschale erneut in den Freistaat zu holen. Voraussetzung dafür war aber, dass der FC Schalke nicht gewinnt. Die Königsblauen taten den Bayern den Gefallen nicht - sie gewannen ihr Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Der FCB verlor obendrein sein eigenes Match bei Vize-Meister RB Leipzig.

© getty

Nach der Länderspielpause haben die Münchner die nächste Chance, den Titel einzutüten. Erneut sind sie aber abhängig vom Tabellenzweiten Schalke.

Der FC Bayern wird am 28. Spieltag Meister, wenn ...

... er gegen Borussia Dortmund (Samstag, 31. März, 18.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnt.

... der FC Schalke gegen den SC Freiburg verliert oder unentschieden spielt (Samstag, 31. März, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bei Eintritt dieser Resultate würde die Heynckes-Elf die zweite März-Meisterschaft der Geschichte und die sechste Meisterschaft in Serie feiern. Außerdem dürften sie erstmals seit dem Jahr 2000 den Titel bei einem Heimspiel begießen.

Sollte der SC Freiburg die erhoffte Schützenhilfe nicht liefern, muss sich der Rekordmeister noch gedulden.

