Bundesliga, 27. Spieltag: Knoche-Eigentor beschert Schalke glücklichen Sieg in Wolfsburg

Der FC Schalke 04 hat am 27. Spieltag der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco holte den fünften Sieg in Serie und verteidigte damit Tabellenplatz zwei.

Wolfsburg suchte über horizontales Spiel die Sicherheit, die dem Team in den vergangenen Wochen häufig fehlte, und wirkte tatsächlich stabilisiert. Schalke überließ den Wölfen den Ball, hatte zeitweise lediglich 30 Prozent Ballbesitz, stand aber gut gestaffelt und ließ kaum Möglichkeiten zu.

Offensiv brachten die Bemühungen der Gäste ähnlich wie zuletzt gegen Mainz nur wenig Ertrag. Fehlende Präzision und Missverständnisse kosteten Schalke viel Tempo oder gar den Ball. So entwickelte sich eine wenig attraktive Partie. Torchancen resultierten vornehmlich aus Standards. Den ersten Schuss aufs Tor gab Innenverteidiger Nastasic nach 41 Minuten aus rund sechs Metern ab. Casteels parierte weltklasse und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Mit der Hereinnahme von Embolo für den bemühten Harit verlieh Tedesco seiner Offensivabteilung etwas mehr Körperlichkeit gegen die robust auftretenden Knoche und Bruma. Der Schweizer hatte in der 65. Minute die Führung auf dem Fuß, doch Casteels parierte erneut herausragend.

Wolfsburg fehlte die spielerische Klasse, um Schalke gefährlich zu werden. Lediglich die Unbeholfenheit von Nastasic, der durch sein Foul an Bazoer einen Strafstoß für die Wölfe verursachte, verhalf dem VfL zur Siegchance. Verhaegh scheiterte jedoch an Fährmann. Der Schalker Sieg war glücklich. Bezeichnend für den Offensiv-Output der Knappen, dass Knoche ins eigene Tor traf.

Die Daten zum Spiel

Tor: 0:1 Knoche (86./ET)

Bes. Vorkommnis: Fährmann hält Foulelfmeter von Verhaegh (76.)

Die Königsblauen gewannen die jüngsten 5 Bundesliga-Spiele nach Remis zur Pause.

Pablo Insua kam in der 64. Minute für Stambouli in die Partie und feierte sein Bundesliga-Debüt.

Der VfL verwandelte in dieser Bundesliga-Saison nur einen seiner 6 Elfmeter: Zuvor scheiterten bereits Gomez (2 Mal), Verhaegh und Arnold.

Schalke profitiert bereits zum 3. Mal in der laufenden Bundesliga-Saison von einem Eigentor - mehr als jedes andere Team.

Der Star des Spiels: Breel Embolo

Kam zwar erst nach 60 Minuten in die Partie, war jedoch gefährlichster Schalker auf dem Platz. Gab in den acht Minuten nach seiner Einwechslung mit nur drei Ballaktionen zwei Torschüsse ab. Zudem mit vielen Zweikämpfen, verhalf seinem Team zu mehr Durchschlagskraft.

Der Flop des Spiels: Landry Dimata

Spielte für den angeschlagenen Origi. Hing gegen Naldo und Stambouli/Insua aber völlig in der Luft. Hatte die wenigsten Ballaktionen der Wölfe. Gewann nur 31,6 Prozent seiner Zweikämpfe und vergab kurz vor Schluss die Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Kein einfaches Spiel für Cortus - entschied im Rahmen des Regelwerks aber immer vertretbar. Auch in der 57. Minute, als Didavi im Sechzehner bei Nastasic einfädelte und einen Elfmeter schinden wollte, zeigte Cortus zu Recht nicht auf den Punkt. Lediglich die Gelbe Karte für Didavi ließ er fälschlicherweise stecken. Deja-vu in der 75. Minute: Diesmal ging Bazoer zu Boden, Nastasic erwischte den Niederländer an der Ferse - klarer Elfmeter, richtige Entscheidung. Insuas Grätsche Arnold mit Gelb zu bestrafen, war gerade noch im Rahmen.