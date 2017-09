"Lewandowski wird Karriere bei FCB beenden"

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Championship Cardiff -

Leeds (DELAYED) Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Carlo Ancelotti hat vor dem Champions-League-Kracher des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit einem Zitat über Stürmer Robert Lewandowski aufhorchen lassen, wonach der Rekordmeister der letzte Klub in Lewandowskis Vita sein werde.

"Er hat noch vier Jahre Vertrag", führte Ancelotti auf dem Podium aus: "Robert wird seine Karriere bei Bayern beenden."

Lewandowski, in der noch jungen Saison bereits mit elf Treffern in neun Pflichtspielen, hatte vor knapp drei Wochen mit einem Interview im Spiegel für Unruhe gesorgt. Darin regte er unter anderem ein Umdenken im bayerischen Transfergebaren an, um konkurrenzfähig bleiben zu können.

Kurz darauf wurde dem Polen, der seinen Vertrag vor knapp einem Jahr bis 2021 verlängert hatte, von spanischen Medien ein Wechselwunsch Richtung Real Madrid nachgesagt.