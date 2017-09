Rummenigge glaubt an Bayern-Erfolg in Paris

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Copa do Brasil Cruzeiro -

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge glaubt an ein erfolgreiches Auswärtsspiel von Bayern München in der Champions League bei Paris St. Germain. "Ich kenne unsere Mannschaft, die ist in solchen Spielen hochgradig motiviert und konzentriert. Ich bin überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können", sagte der Bayern-Boss am Dienstagmorgen vor dem Abflug nach Paris.



Dort bestreiten die Bayern am Mittwoch gegen Superstar Neymar und Co. ihr zweites Gruppenspiel in der Königsklasse. "Natürlich ist das eine Offensive mit Weltklassespielern", sagte Rummenigge über den MCN-Sturm mit Kylian Mbappe, Edinson Cavani und Neymar, "die gilt es zu kontrollieren, aber wir haben mehr Erfahrung."

Wegen der unterschiedlichen Vereinsphilosophien sprach er von einem "Prestigespiel, aber eins ist klar: die Champions League wird nicht entschieden. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, um Gruppensieger zu werden." Rummenigge sieht die Bayern zudem in einer wegweisenden Saisonphase. "Das sind für uns alle wichtige Wochen, wir hoffen auf einen schönen Herbst", sagte er.

Auch Bayern-Star Arjen Robben ist "überzeugt, dass wir uns gut präsentieren" werden. Geld schieße keine Tore, betonte er, "sondern Qualität auf dem Platz. Es geht um eine Mannschaftsleistung, nicht darum, sich auf einzelne Spieler zu konzentrieren".