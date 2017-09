Wo kann ich PSG gegen den FC Bayern sehen?

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit BVB-BMG, S04 & SVW Primera División Live Espanyol -

Am 2. Spieltag der Champions League steigt in der Gruppe B das Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München (27. September, 20.45 Uhr im LIVETICKER, alle anderen Spiele im Konferenz-LIVETICKER). Wo wird das Spiel übertragen? Welche Spieler stehen in der Startelf? Alle Infos gibt's hier auf SPOX.

Paris Saint-Germain gegen Bayern München ist eines der wenigen Spieler in der Gruppenphase der Champions League, das ganz Europa elektrisiert. Wie schlägt sich der FC Bayern um Mats Hummels, Thiago und Robert Lewandowski gegen PSGs neue Millionenelf um die Stürmer Neymar, Kylian Mbappe und Edinson Cavani.

Interessante Personalien gibt es aus deutscher Sicht auch auf beiden Seiten. Lässt FCB-Trainer Carlo Ancelotti Bayerns Gallionsfigur Thomas Müller im bisher wichtigsten Spiel der Saison ran? Und darf auf Seiten der Pariser Julian Draxler von Beginn an auflaufen?

Ganz nebenbei kehrt Ancelotti an alte Wirkungsstärke zurück. Der Italiener trainierte PSG von Januar 2012 bis Juni 2013, ehe er zu Real Madrid wechselte.

Beide Teams ließen vor dem direkten Aufeinandertreffen in der heimischen Liga Federn. PSG kam in Montpellier ohne Neymar nicht über ein 0:0 hinaus, der FC Bayern verspielte zuhause gegen den VfL Wolfsburg eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 zufrieden geben.

Spiel Paris Saint-Germain - FC Bayern München Datum Mittwoch, 27. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky, ZDF Sky Go, zdf.de



Wo kann ich PSG gegen Bayern im Liveticker verfolgen?

Bei SPOX habt ihr die Möglichkeit, das Spiel im LIVETICKER zu verfolgen.

So steht's in der CL-Gruppe B

PSG hat am 1. Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt und das schwere Auswärtsspiel bei Celtic mit 5:0 gewonnen. Der Sturm um Neymar, Cavani und Mbappe spielten dort groß auf. Die Bayern kamen etwas schwerer in die neue Saison, gewannen aber auch souverän zuhause gegen den RSC Anderlecht mit 3:0.

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Paris Saint-Germain 1 5 3 2 FC Bayern München 1 3 3 3 RSC Anderlecht 1 -3 0 4 Celtic Glasgow 1 -5 0

Der Kader von PSG gegen den FC Bayern

Bei PSG dreht sich alles um den Fitnesszustand von Superstar Neymar. Der Brasilianer, der vor der Saison für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt war, wurde am Samstag aufgrund einer Fußverletzung in Montpellier nicht eingesetzt. Mit einer Rückkehr gegen den FC Bayern wird aber gerechnet. Auch Angel Di Maria soll gegen die Bayern fit sein, er ist vergangene Woche wieder ins Training eingestiegen.

Position Spieler PSG Torhüter Kevin Trapp, Alphonse Areola, Remy Descamps Abwehrspieler Marquinhos, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Yuri Berchiche, Thomas Meunier, Dani Alves Mittelfeldspieler Thiago Motta, Marco Verratti, Javier Pastore, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Giovani Lo Celso Stürmer Neymar, Lucas, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Julian Draxler, Angel Di Maria

Die voraussichtliche Aufstellung von PSG

Areola - Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Neymar, Cavani, Mbappe

Der Kader des FC Bayern München für das Spiel in Paris

Die Bayern müssen auf ihren Torhüter Nummer eins und Kapitän Manuel Neuer verzichten, Vertreter Sven Ulreich machte auf Schalke ein starkes Spiel, patzte aber folgenschwer gegen den VfL Wolfsburg. Thiago, der gegen Wolfsburg pausieren musste, steht wieder zur Verfügung. Auch David Alaba dürfte in den Kader zurückkehren.

Position Spieler Bayern München Torhüter Sven Ulreich, Christian Früchtl, Tom Starke Abwehrspieler Mats Hummels, Jerome Boateng, Javi Martinez, Niklas Süle, Marco Friedl, David Alaba, Joshua Kimmich, Rafinha Mittelfeldspieler Sebastian Rudy, Thiago, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, Franck Ribery, James Rodriguez Stürmer Kingsley Coman, Arjen Robben, Thomas Müller, Robert Lewandowski

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern

Ulreich - Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha (Alaba) - Vidal, Thiago - Robben, James, Ribery - Lewandowski

