Audi Cup: Alle Infos zu Bayern - Liverpool

Der FC Bayern München trifft im Audi-Cup auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Termin, Liveticker, Kader und Spielort.

Wann und wo findet das Spiel Bayern München - FC Liverpool statt?

Das Spiel findet am Dienstag, dem 1. August 2017, um 20:30 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt. Der Gewinner zieht in das Finale des Audi-Cups ein, welches einen Tag später am 2. August stattfindet. Der Verlierer spielt einen Tag später noch um Platz 3.

Im anderen Halbfinale stehen sich bereits um 17.45 Uhr Atletico Madrid und der SSC Neapel gegenüber (im LIVETICKER).

Was ist der Audi-Cup?

Der Audi Cup ist ein Vorbereitungsturnier in der Münchener Allianz Arena, zu dem der FC Bayern München alle zwei Jahre internationale Top-Klubs einlädt. Seit 2009 wird der Audi Cup in jedem Jahr ohne Welt- oder Europameisterschaft ausgetragen.

Er findet am 1. und 2. August 2017 in München statt. Die Teilnehmer im Jahr 2017 sind:

FC Bayern München (Deutschland/Gastgeber)

FC Liverpool (England)

Atletico Madrid (Spanien)

SSC Napoli (Italien)

Hier gibt's alle weiteren Infos zum Audi Cup 2017.

© getty

In welchem Modus wird der Audi Cup gespielt?

Die vier Teams treffen in zwei Halbfinals aufeinander, wobei im klassischen K.o.-System gespielt wird. Die beiden Verlierer bestreiten das Spiel um Platz 3, die beiden Gewinner spielen im Finale um den Turniersieg.

Das Spiel um Platz 3 und das Finale finden am Mittwoch, dem 2. August statt.

Mit welchem Kader tritt Bayern München an?

Tor Abwehr Mittelfeld Sturm 26 Sven Ulreich 4 Niklas Süle 6 Thiago 9 Robert Lewandowski 36 Christian Früchtl 5 Mats Hummels 7 Franck Ribery 25 Thomas Müller 8 Javi Martinez 10 Arjen Robben 13 Rafinha 11 James Rodriguez 17 Jerome Boateng 19 Sebastian Rudy 20 Felix Götze 23 Arturo Vidal 27 David Alaba 24 Corentin Tolisso 32 Joshua Kimmich 27 Kingsley Coman 34 Marco Friedl 30 Niklas Dorsch 35 Renato Sanches 40 Fabian Benko

Wieder an Board sind Thiago Alcantara, der die Asienreise mit dem Rekordmeister aufgrund einer Einblutung in der Wade vorzeitig abbrechen musste. Außerdem ist auch der genesene Jerome Boateng dabei.

Der Einsatz von Franck Ribery hingegen ist fraglich. Der Franzose zog sich beim letzten Testspiel des ICCs eine Fleischwunde am Knöchel zu. Die Wunde musste genäht werden und setzte ihn einige Tage außer Gefecht.

Sicher fehlen werden dem Rekordmeister Manuel Neuer und Juan Bernat. Neuer befindet sich nach seinem Mittelfußbruch aktuell noch im Aufbautraining, wird jedoch noch einige Wochen ausfallen. Bernat hingegen zog sich beim ICC gegen den AC Milan einen Syndesmosebandriss zu und wird rund drei Monate ausfallen.

Mit welchem Kader tritt der FC Liverpool an?

Tor Abwehr Mittelfeld Sturm 1 Loris Karuis 2 Nathaniel Clyne 5 Georginio Wijnaldum 9 Robert Firmino 22 Simon Mignolet 3 Mamadou Sakho 7 James Millner 11 Mohamed Salah 34 Adam Bogdan 6 Dejan Lovren 10 Philippe Coutinho 15 Daniel Sturridge 39 Ryan Fulton 12 Joe Gomez 14 Jordan Henderson 19 Sadio Mane 52 Danny Ward 17 Ragnar Klavan 16 Marko Grujic 27 Divock Origi 18 Alberto Moreno 20 Adam Lallana 28 Danny Ings 26 Andy Robertson 21 Lucas Leiva 29 Dominic Solanke 32 Joel Matip 23 Emre Can 58 Ben Woodburn 38 Jon Flanagan 25 Cameron Brannagan Taiwo Awoniyi 66 Trent Alexander-Arnold 40 Ryan Kent 50 Lazar Markovic 53 Ovie Ejaria 54 Sheyi Ojo Allan



Wo kann ich das Spiel der Bayern gegen die Reds im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zu allen vier Partien des Audi Cups einen Liveticker an. Hier geht es um Liveticker vom Spiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool.

Das Match zwischen Atletico und Napoli könnt ihr hier verfolgen. Sobald die Paarungen für den Mittwoch feststehen, gibt es einen Link zum Spiel um Platz 3 und zum Finale.

Wo kann ich das Spiel Bayern München - FC Liverpool im TV sehen?

Die ARD hat sich die Übertragungsrechte des Audi Cups 2017 gesichert. Das Erste überträgt also sämtliche Begegnungen des FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die ARD auch einen Live-Stream auf sportschau.de. Dieser Live-Stream kann auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgt werden.