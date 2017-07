Die Ancelotti-Aufgabe

International Champions Cup Mi Live FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi Live FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi Live Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:00 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:00 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:00 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:00 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United International Champions Cup Do 02:30 PSG -

Juventus Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 05:00 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge International Champions Cup So 00:00 Man City -

Tottenham Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 01:30 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:00 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Der FC Bayern verzichtet auf die Verpflichtung eines Ersatzstürmers für Robert Lewandowski. Mit Blick auf den Transfermarkt und die geforderten Qualitäten sind die Gründe für diese Entscheidung nachvollziehbar. Eine Schwachstelle bleibt die Position trotzdem. Trainer Carlo Ancelotti ist jetzt gefordert, eine Lösung zu erarbeiten.

Der FC Bayern hat in seiner Geschichte einige herausragende Stürmer gesehen. Allen voran natürlich Gerd Müller, auf dessen Toren die Erfolgsstory dieses Klubs gebaut ist. Karl-Heinz Rummenigge, Roland Wohlfarth, Giovane Elber, Roy Makaay und aktuell Robert Lewandowski.

Am Sonntag ist ein weiterer Mittelstürmer von historischem Rang mit dem FC Bayern nach China geflogen. Miroslav Klose zählte überraschend zur Delegation des deutschen Rekordmeisters in Fernost. Auch wenn Kloses Zeit in München nicht außerordentlich erfolgreich war, ist der Kontakt nie abgerissen.

Wie beide Seiten in Zukunft zusammenarbeiten, ist offen, aber sicher ist, dass Klose nicht mehr als Spieler im roten Trikot auflaufen wird - auch wenn ihm das viele noch zutrauen würden. Der mittlerweile 39-Jährige wirkt auch rund ein Jahr nach seinem Karriereende noch so drahtig und austrainiert, dass er in der Bundesliga sicher noch für einige Tore gut wäre.

Die besten Bilder der Asienreise des FC Bayern © getty 1/32 Der FC Bayern reist in der Saisonvorbereitung nach Asien und beglückt eine ganze Ladung Fans in Fernost. SPOX blickt auf die besten Bilder © getty 2/32 "Hallo Herr Präsident!" Uli Hoeneß begrüßt seine Granate James Rodriguez am Flughafen in München © getty 3/32 Es ist auch gleichzeitig der Moment, in dem James feststellt, dass er noch nie einen roteren Kopf gesehen hat © getty 4/32 Da hilft nur ein Handschlag mit dem knuffigen Maskottchen Berni. James hat sichtlich Spaß. Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! © getty 5/32 Thomas Müller fotografiert eifrig in der Gegend herum. Irgendwie bekommt bei ihm das Gefühl nicht los, dass er schon wieder Unfug im Sinn hat © getty 6/32 Natürlich darf auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nicht fehlen. Besonders gut gefällt uns, dass Rucksack und Anzug gut aufeinander abgestimmt sind © getty 7/32 Bevor es in den Flieger geht, muss Rummenigge aber noch Licht ins journalistische Dunkel bringen: "Milan will Sanches und Bayerns Deal mit Sanchez ist geplatzt." Eigentlich sieht alles nach einem normalen Abflug aus. Doch dann ... © getty 8/32 .. taucht auf einmal Thomas Tuchel am Flughafen auf. Ääääääh, was macht denn der da?! Zahlreichen FCB-Fans rutscht das Herz in die Hose, Dortmund-Fans liegen sich heulend in den Armen. Aber! Alles gut. Der gute Thomas ist privat am Flughafen © getty 9/32 Auch Mitchell Weiser ist vor Ort. Natürlich gibt's direkt mal ein Selfie mit dem ehemaligen BVB-Trainer © getty 10/32 Doch jetzt reicht's dann auch mit der Aufregung. Ab in den Flieger! © getty 11/32 Ah, das macht natürlich Sinn: Juan Bernat nimmt neben James Rodriguez Platz, sodass beide auf Spanisch plaudern können © getty 12/32 Die Granate macht es sich bequem und zieht seine Schuhe aus. Juan Bernat (nicht mehr im Bild) liegt ohnmächtig auf dem Boden © getty 13/32 "Och, ich trink nen Sekt vielleicht." © getty 14/32 Dann landet die bayerische Maschine endlich am Shanghai Pudong International Airport. Dort warten vier bis fünf zurückhaltende Fans © getty 15/32 Na gut, ein paar mehr waren es dann doch. Selfiestick-Check ... wir zählen drei Stück. Das geht eigentlich noch © getty 16/32 Auch Corentin Tolisso darf Autogramme geben. Ob die Fans ihn überhaupt schon kennen? Ach, egal ... © getty 17/32 Thomas Müller hingegen ist bei der Fangunst ganz vorne mit dabei. Autogramme hier, Autogramme da © getty 18/32 Ein Kuscheltier gibt's ebenfalls. Dieses ist allerdings etwas ... na gut ... sehr verstörend © getty 19/32 Ja ja, okay, wir haben es verstanden © getty 20/32 James Rodriguez pflügt mit lässiger Brille durch die Fanmassen © getty 21/32 Was uns der nette Herr im Vordergrund mit seinem etwas angespannten Gesichtsausdruck wohl sagen will? © getty 22/32 Doch genug mit dem Trubel am Flughafen. Eine FCB-Delegation besucht am nächsten Tag das vereinseigene Büro in Shanghai © getty 23/32 Jetzt mal ganz formell von links nach rechts: Dieter Mayer (Vizepräsident), Jörg Wacker (Vorstand für Internationalisierung und Strategie), Uli Hoeneß (Präsident) und Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender) © getty 24/32 Ach ja, von außen sieht das Gebäude übrigens so aus © getty 25/32 Natürlich gibt's ein Erinnerungsfoto mit el Presidente © getty 26/32 Bevor der Ulrich wichtige Dinge unterschreiben muss © getty 27/32 Das geübte Brezn-Auge sieht, dass die eine bereits zur Hälfte gegessen ist und dann frecherweise wieder hingehängt wurde. Wer macht denn so was?! © getty 28/32 Während sich die Vereinsoberen den Magen vollschlagen, schnüren die Kicker die Fußballschuhe © getty 29/32 Juan Bernat gönnt sich erstmal eine Erfrischung © getty 30/32 James Rodriguez albert mit Rafinha herum. Der Grund? Wahrscheinlich gab es zuvor ... © getty 31/32 .. den Tunnel von Franck Ribery © getty 32/32 Dieser kleine Knopf hat das alles auf Tape und wird uns die Videos sicherlich zur Verfügung stellen

FC Bayern verzichtet auf Lewandowski-Backup

Aber den Backup für Lewandowski gibt Klose nicht mehr. Auch ein anderer Oldie, mit dem der FC Bayern gute Erfahrungen gemacht hat, Claudio Pizarro, wird nicht noch einmal an die Säbener Straße zurückkehren. Ob alt oder jung, bekannt oder nicht, spielt aber ohnehin keine Rolle. Die Bayern haben sich entschlossen, dem Kader keinen weiteren Mittelstürmer zuzuführen.

"Wir sind uns mit dem Trainer einig, dass wir da nichts machen wollen", sagte Vorstandschef Rummenigge vor der Abreise. Grund eins: Lewandowski mache pro Jahr 90 bis 95 Prozent aller Spiele und für die restlichen Partien ergebe es keinen Sinn, einen sündhaft teuren Backup zu verpflichten. "Einen Spieler dieser Qualität gibt es nicht, der sich für zwei, drei Spiele im Jahr auf die Bank setzt", sagte Rummenigge.

Grund zwei: "Wir haben mit Thomas Müller eine echte Alternative. Ich möchte daran erinnern, dass die deutsche Nationalmannschaft mit Thomas Müller auf dieser Position Weltmeister geworden ist." Historiker mögen Rummenigge jetzt zurufen, dass Müller in Brasilien 2014 nur so lange als Mittelstürmer agierte, bis Klose fit genug war und seine Position ab dem Viertelfinale übernahm.

Kein Alvaro Morata in Sicht

Doch so genau müssen sie das beim FC Bayern auch nicht nehmen, weil Grund eins das ausschlaggebende Argument ist. Die Münchner hätten gerne einen Offensivallrounder wie Alexis Sanchez verpflichtet, der auf fast allen offensiven Positionen Weltklasse verkörpert und auch als Mittelstürmer agieren kann.

Nur hätte das finanzielle Gesamtpaket Alexis die Dimensionen und das Gehaltsgefüge selbst im Münchener Luxuskader gesprengt. Einen reinen Backup-Stürmer, der sich über weite Strecken auf die Bank setzt und dann in einem Champions-League-Viertelfinale beispielsweise sofort funktionieren würde, da hat Rummenigge Recht, gibt der Markt nicht her.

Und die Bayern hatten auch nicht die Möglichkeit, einen Stürmer der Kategorie Alvaro Morata für vergleichsweise günstige 30 Millionen Euro zurückzuholen wie Real Madrid vor einem Jahr.

Lewandowskis schlechtes Timing bei Verletzungen

Die Bayern sehen sich also gezwungen, ihrer Politik zu folgen, die sie schon im Winter einmal ausgerufen hatten. Als damals die Stimmen lauter wurden, den Bayern fehle ein adäquater Ersatz für Lewandowski, schoss Uli Hoeneß zurück.

"Wenn ich immer höre, der FC Bayern hat keinen Ersatz für Lewandowski, für Gerd Müller hatten wir auch keinen Ersatz", sagte der Präsident. "Robert ist so zäh, so fit, seine Muskulatur ist ein einziger Strang. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, bei dem ist alles tipptopp."

Wie Rummenigge am Sonntag führte also auch Hoeneß vor einem halben Jahr die Konstitution des Modellathleten Lewandowski an. Der Pole hat in seinen bisher drei Saisons in München nur neun Spiele verletzungsbedingt verpasst.

Das Timing seiner Blessuren hätte aber schlechter kaum sein können. Im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid verpasste er das Hinspiel wegen einer Schulterverletzung und 2015 spielte er im Halbfinale in Barcelona nach einer Gesichtsverletzung mit einer Maske weit unter seinen Möglichkeiten.

Carlo Ancelotti muss das Risiko minimieren

Die dünne Besetzung des Sturmzentrums bleibt ein nicht zu kalkulierendes Risiko, das die Münchner bewusst in Kauf nehmen und nur mit einem Mittel reduzieren können. Hier ist Trainer Carlo Ancelotti mehr gefragt als die für Transfers zuständigen Rummenigge oder Michael Reschke.

Der Italiener, der in seiner ersten Saison seinem Ruf als Verwalter gerecht geworden ist, muss mehr als Gestalter auftreten und im Laufe der Saison eine Alternative zu Lewandowski entwickeln. Der FC Bayern braucht eine Formation, in der Müller oder auch ein anderer Spieler als Mittelstürmer funktioniert und nicht als Eins-zu-eins-Ersatz für Lewandowski untergeht.

Müller hat zuletzt selbst angemerkt, dass er sich in dieser isolierten Rolle nicht wohlfühlt und mehr Spieler um sich herum braucht. Mit Thiago, James Rodriguez, Arjen Robben, Franck Ribery und Kingsley Coman hat Ancelotti jede Menge hoch qualifiziertes Personal, das er gewinnbringend einsetzen kann.

Bayerns Aufstellungsvarianten 2017/18: Wohin mit den Neuen? © spox 1/21 Der FC Bayern München hat mit James Rodriguez seinen fünften Sommertransfer bekanntgegeben. Die Frage drängt sich auf: Wohin mit den Neuen? SPOX zeigt verschiedene Aufstellungsvarianten für 2017/2018 © getty 2/21 James Rodriguez fühlt sich auf der Zehn oder als hängende Spitze am wohlsten, hat bei Real jedoch auch Spiele auf Rechts- und Linksaußen gemacht © fc bayern 3/21 Tolisso kam von Olympique Lyon und ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, sieht sich selbst jedoch am ehesten auf der Sechs oder Acht © getty 4/21 Niklas Süle muss sich künftig in einen Konkurrenzkampf mit drei der besten Innenverteidiger der Welt begeben © getty 5/21 Sebastian Rudy kam ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim. Er hat eine bärenstarke Saison auf der Sechs hinter sich, beim DFB-Team aber auch schon hinten rechts verteidigt. Welche Einsatzmöglichkeiten hat er? © getty 6/21 Da ein Abgang von Douglas Costa nahezu sicher ist, haben wir ihn in den Planspielen schon nicht mehr berücksichtigt ... © getty 7/21 ... genau wie Serge Gnabry, der nach der James-Verpflichtung wohl ein Jahr an Hoffenheim verliehen wird © SPOX 8/21 Gesetzt scheinen bei den Bayern nur fünf Spieler zu sein: Neuer, Alaba, Robben und Lewandowski sind klar. Auch bei der Tatsache, dass Kimmich Rechtsverteidiger sein soll, hat sich Carlo Ancelotti bereits deutlich festgelegt. Und sonst so? © SPOX 9/21 In dieser Variante kämen die Bayern komplett ohne ihre Neuzugänge aus. Joshua Kimmich gäbe hinten rechts den Lahm-Nachfolger, Javi Martinez würde wieder ins Mittelfeld rücken, um Xabi Alonso zu ersetzen © spox 10/21 In der wohl zunächst wahrscheinlichsten A-Formation bliebe für Rekord-Neuzugang Corentin Tolisso sowie für Thomas Müller kein Platz © getty 11/21 Da James auch über die Flügel kommen könnte, ist es auch denkbar, dass er mittelfristig Ribery aus der Startelf verdrängt und mit ihm und Tolisso beide Top-Transfers spielen © getty 12/21 Im Laufe der nächsten Jahre werden sich die Bayern der Aufgabe stellen müssen, Robben und Ribery zu ersetzen. Da ähnliche Flügelspieler rar sind, wäre ein Tannenbaum-System möglich - in diesem Fall mit Rudy als zentrale Absicherung © SPOX 13/21 In dieser Variante des 4-3-2-1 stünden alle vier Neuzugänge (wie gesagt ohne Gnabry, der höchstwahrscheinlich verliehen wird) auf dem Platz © getty 14/21 Wild und offensiv, aber im Tannenbaum-System ist auch eine Variante mit James UND Müller denkbar © getty 15/21 Natürlich wäre in dem System auch vorstellbar, dass Carlo Ancelotti den letzte Saison bärenstarken Javi Martinez wieder auf die Sechs beordert © SPOX 16/21 Kingsley Coman und Thomas Müller fordern Spielzeiten und diese werden sie auch bekommen. Beide sind offensiv flexibel einsetzbar. Gut möglich, dass Ancelotti Robben und Ribery regelmäßig Pausen gönnt © SPOX 17/21 Zugegebenermaßen eine wilde Variante - zumal Ancelotti eigentlich ungern Dreierkette spielen lässt. Doch bei einem Trio Boateng/Hummels/Süle böte sich eine solche geradezu an. Zudem könnte der FCB so ebenfalls auf die offensiven Außen verzichten © SPOX 18/21 Im 4-3-3 hätte Ancelotti zahlreiche Optionen. Beispielsweise diese hier © SPOX 19/21 Eigentlich hat sich Carlo Ancelotti für Kimmich bereits auf die Rechtsverteidigerposition festgelegt. Sollte der Youngster aber doch mal ins Mittelfeld dürfen, könnte Rudy auch hinten rechts ran. Auf der Zehn bleibt logischerweise Müller immer eine Option © SPOX 20/21 In vorderster Front funktionierte Müller in der letzten Spielzeit nicht perfekt. Solange es dort jedoch keinen echten Ersatz gibt, bleibt er eine Option. Coman dürfte nach und nach für Ribery reinschnuppern © SPOX 21/21 Die absolute B-Elf liest sich auf den meisten Positionen sehr vernünftig. Sie zeigt jedoch auch, wie klein der Kader des FC Bayern derzeit ist. Nicht für jede Position gibt es ein Backup

FCB-Bosse erhöhen Druck auf Carlo Ancelotti

Dass sich auch die Vereinsführung von Ancelotti ein bisschen mehr erwartet als in seiner Debütsaison, haben Rummenigge und Hoeneß mit ihren Aussagen vom Wochenende bereits klargemacht, wenn auch nur indirekt.

Hoeneß hat den Trainer nach der Verpflichtung dessen Wunschspielers James in die Pflicht genommen und Rummenigge hat selbst den Vergleich mit dem Triplejahr 2013 in den Mund genommen.

"Carlo macht auf mich ein bisschen den Eindruck wie Jupp Heynckes in seinem zweiten Jahr. Jupp war im ersten Jahr dreimal Zweiter, das hat ihn ziemlich gewurmt. Er hat dann die Dinge ein bisschen verändert und bei Carlo habe ich den Eindruck auch, dass die Schrauben angezogen werden", sagte Rummenigge.

In der Stürmerfrage muss Ancelotti aber deutlich kreativer sein als Heynckes. Der hatte damals mit Mario Mandzukic, Mario Gomez und Claudio Pizarro gleich drei Top-Stürmer zur Verfügung.