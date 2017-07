Hoeneß nimmt Ancelotti in die Pflicht

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Donezk -

Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht

Präsident Uli Hoeneß zeigt sich zufrieden mit den bisherigen Transferaktivitäten des FC Bayern München in diesem Sommer. Bei der spektakulären Verpflichtung von James Rodriguez nimmt er Trainer Carlo Ancelotti in die Pflicht.

"Wir verlassen uns da voll auf Carlo Ancelotti, der ihn im Gegensatz zu uns viel besser kennt. Das ist der Wunschspieler von ihm und den hat er jetzt gekriegt", sagte Hoeneß am Rande des Telekom Cups in Mönchengladbach.

Im ersten Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:0) kam der Kolumbianer noch nicht zum Einsatz, im zweiten Match gegen Werder Bremen wird er aber sein Debüt für den Rekordmeister geben.

James war erst am Dienstag nach München gewechselt. Der 26-Jährige ist für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen, anschließend besitzen die Bayern eine Kaufoption.

James Rodriguez ist der fünfte Neuzugang

Nach Corentin Tolisso, Sebastian Rudy, Niklas Süle und dem von Juventus endgültig gekauften Kinsgley Coman ist James der fünfte Neuzugang in diesem Sommer. Der ebenfalls verpflichtete Serge Gnabry wurde mittlerweile an 1899 Hoffenheim weiterverliehen.

"Wir haben ganz vernünftig eingekauft", sagte Hoeneß. "Die Neuzugänge werden die Mannschaft in der Breite und in der Spitze verbessern. Für das, was wir ausgegeben haben, ist die Mannschaft prima verstärkt worden."

Ob die Bayern noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, ist offen. Das Transferfenster ist noch bis zum 31. August geöffnet.