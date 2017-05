Lahm: "Drehbuchreife Vorgeschichte"

Freitag, 19.05.2017

So erkenne man beim Foto seines ersten Profispiels, "dass ich erst noch in das Trikot des FC Bayern reinwachsen musste - körperlich und symbolisch! Auch wenn die Trikots damals generell wesentlich weiter geschnitten waren."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das war damals im "Herbst 2002 in der Champions League, Gruppenphase zu Hause gegen den RC Lens. Wir waren schon ausgeschieden. Ich wurde in der 90. Minute beim Spielstand von 3:3 für Markus Feulner eingewechselt. Das war mein erster Pflichtspieleinsatz."

"Nicht mal im Traum vorstellen können"

Das erste Länderspiel folgte im Frühling 2004, "ich war zum ersten Mal überhaupt dabei und hatte nicht damit gerechnet, gleich in der Startelf zu stehen. Aber Rudi Völler hat mir von Anfang an sein Vertrauen geschenkt und mich als linken Verteidiger aufgestellt. Das war für mich der Wahnsinn. Dass ich dann in zehn Jahren insgesamt 113 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen würde, immer in der Startelf, und am Ende den WM-Pokal in Händen halten würde, habe ich mir in dem Moment natürlich nicht mal im Traum vorstellen können."

Der WM-Titel war für Lahm dann "eigentlich eine Analogie zum Champions-League-Titel des FCB. Eine Generation, der man viel zugetraut hat, hat es gepackt, nachdem sie zuvor zweimal im Halbfinale und einmal im Finale gescheitert war. Ein einmaliger Erfolg und für mich ein traumhafter Abschluss von zehn Jahren Nationalmannschaft, den ich mit vielen Kameraden feiern durfte, die diesen Weg zum großen Teil über diese gesamte Zeit mit mir gegangen sind."

"Das hast du dir verdient"

Die besten Spieler des FC Bayern München © getty 1/31 Philipp Lahm wurde in die Hall of Fame aufgenommen. "Diese Auszeichnung stellt ihn mit den ganz Großen des FC Bayern auf eine Stufe", sagte Rummenigge. SPOX zeigt die besten Spieler der Vereinsgeschichte /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow.html © imago 2/31 Hans Josef "Jupp" Kapellmann: Von 1973-1979 beim FC Bayern /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=2.html © getty 3/31 Wolfgang Dremmler: 1979-1986 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=3.html © getty 4/31 Giovane Elber: 1997-2003 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=4.html © imago 5/31 Rainer Ohlhauser: 1961-1970 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=5.html © imago 6/31 Bernd Dürnberger: 1972-1985 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=6.html © imago 7/31 Dieter Brenninger (r.): 1962-1971 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=7.html © getty 8/31 Manuel Neuer: seit 2011 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=8.html © imago 9/31 Werner Olk: 1960-1970 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=9.html © getty 10/31 Dieter Hoeneß: 1979-1987 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=10.html © getty 11/31 Bixente Lizarazu: 1997-2004 und 2005/06 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=11.html © getty 12/31 Hasan Brazzo Salihamidzic: 1998-2007 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=12.html © getty 13/31 Samuel Kuffour: 1993-2005 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=13.html © getty 14/31 Arjen Robben: seit 2009 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=14.html © getty 15/31 Franck Ribery: seit 2007 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=15.html © getty 16/31 Stefan Effenberg: 1990-1992 und 1998-2002 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=16.html © getty 17/31 Thomas Müller: seit 2000 (seit 2008 bei den Profis) /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=17.html © imago 18/31 Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck: 1966-1981 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=18.html © getty 19/31 Paul Breitner: 1970-1974 und 1978-1993 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=19.html © imago 20/31 Uli Hoeneß: 1970-1979 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=20.html © imago 21/31 Franz "Bulle" Roth: 1966-1978 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=21.html © imago 22/31 Karl-Heinz Rummenigge: 1974-1984 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=22.html © imago 23/31 Sepp Maier: 1959-1979 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=23.html © getty 24/31 Mehmet Scholl: 1992-2007 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=24.html © imago 25/31 Klaus Augenthaler: 1976-1991 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=25.html © getty 26/31 Bastian Schweinsteiger: 1998-2015 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=26.html © getty 27/31 Philipp Lahm: 1995 (ab 2003 bei den Profis) - 2017 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=27.html © getty 28/31 Lothar Matthäus: 1984-1988 und 1992-2000 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=28.html © getty 29/31 Oliver Kahn: 1994-2008 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=29.html © getty 30/31 Gerd Müller: 1964-1979 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=30.html © imago 31/31 Franz Beckenbauer: 1964-1977 /de/sport/diashows/1603/beste-bayern-aller-zeiten/beste-bayern-aller-zeiten-diashow,seite=31.html

Bereits Jahre vorher hatte er erstmals die DFB-Kapitänsbinde getragen, "das war ein Freundschaftsspiel gegen England. Bernd Schneider, der damalige Kapitän, wurde ausgewechselt und hat mir für die verbleibende Spielzeit die Binde mit den Worten "Das hast du dir verdient" übergeben. Ich habe das als große Ehre empfunden, weil viele Spieler auf dem Platz standen, die es ebenso verdient gehabt hätten. Dauerhaft zum Kapitän ernannt wurde ich dann vor der WM 2010."

Die voraussichtliche Aufstellung der Bayern - Jetzt auf LigaInsider checken!

Ein Jahr später erfolgte die Ernennung zum Kapitän des FC Bayern - sowie schließlich 2013 der Champions-League-Triumph. "In unserem Fall ein Titelgewinn mit einer drehbuchreifen Vorgeschichte und ganz spezieller Bedeutung vor allem für Basti und mich", blickte der 33-Jährige zurück. "Insgesamt nach der bittersten Niederlage im Jahr zuvor im Finale dahoam die Bestätigung und Belohnung einer extrem starken Mannschafts-Leistung."

Philipp Lahm im Steckbrief