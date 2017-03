Süle: "Was gibt es Größeres als Bayern?"

Montag, 13.03.2017

Die Konkurrenzsituation beim FC Bayern ist hart, das ist auch Bald-Neuzugang Süle bewusst. Trotzdem gibt sich Süle durchaus selbstbewusst. "Ich traue mir auch zu, mich irgendwann durchzusetzen", sagt er im kicker.

Vorerst will er aber hauptsächlich Erfahrung sammeln: "Ich bin ja erst 21 und kann vom Weltmeisterduo Hummels und Boateng noch viel lernen und aufsaugen, um mich weiter zu verbessern." Eine Einsatzminute hier und da soll es doch werden, hätten die Bayern doch "über 50 Pflichtspiele pro Saison".

Somit zählt für Süle auch: "Ich will dem Verein so schnell es geht auf dem Platz helfen." Dabei orientiert er sich an Joshua Kimmich und Jerome Boateng, die beide in München einen Schritt nach vorne machten. "Er hat einen riesigen Sprung gemacht und war auf einmal bei der Europameisterschaft als Stammspieler dabei", meint Süle zu Kimmich.

Über den FC Bayern will sich Süle für die Nationalmannschaft empfehlen. Denn er führt an: "Ich war jetzt einmal dabei. Ich sehe mich noch nicht in diesen Sphären." Regelmäßige Einsätze sollen folgen: "Ich habe immer noch das Ziel, in den Kreis der besten Innenverteidiger zu kommen."

"Woche für Woche Leistung bringen"

Letztlich merkt der 21-Jährige aber auch an: "Der Verein geht vor, er ist mein Arbeitgeber, dort muss ich Woche für Woche Leistung bringen. Das ist das Entscheidende, um überhaupt in Richtung Nationalmannschaft zu kommen."

Vorerst will er aber eigentlich keine Gedanken an Bayern oder die Nationalmannschaft verschwenden. Mit Hoffenheim geht es um das internationale Geschäft - und bald auch gegen seinen zukünftigen Klub: "Wir haben immer daran gekratzt, vielleicht klappt es ja dieses Mal."

Es bleiben noch wenige Spiele unter Julian Nagelsmann, der ihm in dieser Saison nochmals geholfen habe, sich weiterzuentwickeln. Ob man sich eines Tages in München wiedersehe, wisse Süle natürlich nicht. Er merkt aber an: "Was gibt es Größeres als Bayern München?"

