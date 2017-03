Medien: Guardiola denkt an Kimmich

Montag, 13.03.2017

Der Mirror berichtet, dass Manchester City auf der Suche nach zwei neuen Außenverteidigern sowie zentralen Mittelfeldspielern ist. Dabei soll unter anderem auch Kimmich ein Thema in England geworden sein, nachdem Guardiola den deutschen Nationalspieler noch aus München kennt.

Inwiefern ein Transfer realisierbar ist, ist allerdings fraglich. Kimmich ist bis 2020 gebunden, im Sommer verlassen mit Philipp Lahm und Xabi Alonso zwei Konkurrenten den Verein. Zuletzt zeigte sich der 22-Jährige unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und sprach das Thema offen in den Medien an.

So heißt es auch im Bericht des englischen Blatts, dass die Citizens nicht sehr zuversichtlich wären, eine Verpflichtung durchsetzen zu können. Mit den Argumenten Guardiolas, der Kimmich in wichtigen Spielen vertraute, sowie einer hohen Ablösesumme will man aber wohl nichts unversucht lassen.

Joshua Kimmich im Steckbrief