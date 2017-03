Rummenigge: Real als Marke noch vor Bayern

Mittwoch, 15.03.2017

"Ich denke als Fußballmarke ist Real Madrid noch vor uns. Dahinter kommen dann mit dem FC Barcelona, Manchester United und dem FC Bayern drei Klubs, die auf einer Stufe stehen", so Rummenigge gegenüber Sportbild.

Einen Meilenstein auf dem Weg in die internationale Elite sei eine Personalentscheidung im Jahr 2008 gewesen. Rummenigge erinnert sich: "Das Angebot, das wir im Jahr 2008 für Franck Ribery vorliegen hatten, war für damalige Verhältnisse beinahe unglaublich."

Die Londoner boten rund 65 Millionen Euro plus den Spieler Jose Bosingwa für den Franzosen, Uli Hoeneß und Co. lehnten jedoch ab.

"Die Entscheidung, Ribery dennoch nicht zu verkaufen, war ein Meilenstein in der Entwicklung des FC Bayern", so Rummenigge. "Das war der Moment, in dem der FC Bayern zu einem 'Kauf-Klub' geworden ist."

Auch zur Nachfolge des am Saisonende scheidenden Spaniers Xabi Alonso äußerte sich der Bayern-Boss: "Unser Wunsch wäre, dass Renato Sanches in seine Fußstapfen hineinwächst, deshalb haben wir ihn auch im vergangenen Sommer verpflichtet", erklärte Rummenigge.

Dass Sanches den scheidenden Spanier sofort vollwertig ersetzen kann, glaubt der 61-Jährige aber nicht: "Die Qualität dazu bringt er mit, aber wir werden die notwendige Geduld mitbringen müssen."

Das erst 19-jährige Supertalent kommt in der aktuellen Spielzeit auf bislang 20 Pflichtspieleinsaätze. Tore oder Vorlagen gelangen ihm dabei noch nicht.

