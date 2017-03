Bonhof: "Sehr sicher, dass Eberl bleibt"

Mittwoch, 15.03.2017

In einem Interview mit der Sport Bild äußerte sich Borussias Vizepräsident zu den anhaltenden Wechselgerüchten um Sportvorstand Eberl und den FC Bayern München. "Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er gehen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Max in Gladbach bleibt", sagte Bonhof.

Auf die Frage, ob er einen Wechsel Eberls nachvollziehen könne, antwortete er: "Ehrlich gesagt, nein. Er weiß, was er an Borussia hat, und wir wissen, was wir an ihm haben. Alles, was wir hier aufgebaut haben, ist die Arbeit von Max Eberl. Wie es bei Bayern aussehen würde, ist eine ganz andere Sache."

