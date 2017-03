Medien: Barcelona will Thiago zurück

Mittwoch, 15.03.2017

2013 verließ Thiago per Vertragsklausel den FC Barcelona Richtung Bayern München. Dort blühte er nach mehreren Verletzungen in dieser Saison unter Carlo Ancelotti auf, was wohl in Katalonien alte Begehrlichkeiten geweckt haben soll.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Cadena SER berichtete am Dienstagabend von einer möglichen Rückkehr. Demnach soll Barca im kommenden Transferfenster die Bemühungen einleiten. Inwiefern diese erfolgreich sein können, ist fraglich. Thiago ist bis 2019 gebunden, der FC Bayern wird ihn kaum abgeben.

Durch die Vergangenheit des Kreativspielers in Barcelona soll sich der Klub jedoch Hoffnungen machen. Auch dass Bruder Rafinha in der gleichen Mannschaft wie Thiago spielen würde, könnte als Argument dienen.

Thiago im Steckbrief