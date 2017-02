Medien: Bayern im Rennen um Chelsea-Talent

Sonntag, 19.02.2017

Der 19-Jährige sammelt seine Einsätze in der zweiten Mannschaft der Blues. Ein Verbleib an der Stamford Bridge ist laut Daily Mail aber ausgeschlossen, weil sich der Klub weigert, Solankes Forderungen nach 60.000 Euro Gehalt in der Woche nachzukommen.

Zwar werde man auch an der Isar derartige Gahltsforderungen nicht erfüllen, doch könnte die Aussicht auf Spielzeit in der ersten Mannschaft Solanke von einem Wechsel zum Rekordmeister überzeugen. Wegen des im Sommer auslaufenden Vertrags wäre Solanke zudem ablösefrei und würde den FCB lediglich 350.000 Euro Ausbildungsentschädigung kosten.

Mit dem kolportierten Interesse am Englänger sind die Bayern aber nicht alleine. Auch Liverpool, Everton, Sunderland, Arsenal, West Ham, die Glasgow Rangers und Celtic sollen die Situation um den Stürmer im Blick haben.

