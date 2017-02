Costa über Müller: "Er ist so wichtig für uns"

Donnerstag, 02.02.2017

"Er hilft uns in sehr vielen Situationen, schafft Räume für uns", nahm der Brasilianer seinen Teamkollegen gegenüber der Bild in Schutz: "Er ist so wichtig für uns."

Nachdem Müllers Platz in der Bayern-Elf jahrelang wie in Stein gemeißelt war und der Weltmeister eine starke Saison an die nächste reihte, schwächelt er nun schon seit Monaten.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Für Costa kein Grund zur Sorge, er glaubt an den Mann mit der Nummer 25: "Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Wenn er glücklich ist, sind wir auch glücklich. Ich bin sicher, dass er schon bald wieder trifft."

Auch auf seine eigene Bedeutung machte der Flügelflitzer aufmerksam. Zwar seien Arjen Robben und der derzeit verletzte Franck Ribery wichtige Spieler, doch "auch Kingsley Coman und ich können wichtig sein. Wir sind hier, um die gleichen Dinge zu tun, die Arjen und Ribery tun. Mit ein bisschen Zeit können wir das Gleiche erreichen".

Thomas Müller im Steckbrief