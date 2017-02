FCA zieht Option: Koo bleibt in Augsburg

Donnerstag, 23.02.2017

"Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären, aber ich bleibe", zitiert die Zeitung den 27-Jährigen, der in der laufenden Saison auf zwei Treffer und drei Torvorlagen kommt. Der FCA wird die Klausel in Koos Vertrag ziehen und ihn so weiter sich binden.

Für Trainer Manuel Baum eine erfreuliche Entwicklung: Koo "lebt Augsburg" und sei ein Spieler, "der Spiele entscheiden kann". Auch dem Klima in der Mannschaft tue er gut. Mit 24 Punkten steht Augsburg derzeit auf Rang 12 der Tabelle, fünf Punkte vor dem Relegationsplatz.

Der 23 Jahre alte Dominik Kohr soll ebenfalls gehalten werden. Zwar wird der vom Express mit einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, will davon aber nichts wissen: "Davon habe ich auch gehört. Das ist völliger Schwachsinn."

Ja-Cheol Koo im Steckbrief