Am heutigen Mittwoch steht Bayern-Neuzugang Ivan Perisic den Pressevertretern erstmals Rede und Antwort. Zudem spricht Trainer Niko Kovac vor dem Bundesligastart am Freitag gegen Hertha BSC. Hier im LIVE-TICKER verpasst ihr nichts von der Pressekonferenz an der Säbener Straße.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Ivan Perisic und Niko Kovac heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Am 1. Spieltag gegen Hertha BSC müssen die Roten noch auf den Flügelspieler verzichten. Perisic sah am letzten Spieltag der vergangenen Serie-A-Saison die fünfte Gelbe Karte und ist somit - auch nach dem Wechsel - für ein Spiel gesperrt.

Vor Beginn: "Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen. Er ist technisch stark und in der Offensive flexibel einsetzbar. Ich bin mir sicher, dass Ivan sich schnell integrieren wird", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Vor Beginn: Am Dienstag gaben die Bayern die Verpflichtung des Kroaten bekannt, der für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen wird. Anschließend verfügt der FCB über eine Kaufoption.

Vor Beginn: Ab 13 Uhr stehen Niko Kovac und Ivan Perisic den Pressevertretern Rede und Antwort.

FC Bayern: PK mit Neuzugang Ivan Perisic heute im TV und LIVE-STREAM

Neben dem SPOX-Liveticker gibt es weitere Möglichkeiten, das erste Pressegespräch von Ivan Perisic live zu verfolgen. Der Rekordmeister bietet auf fcbayern.com einen kostenlosen Livestream an. An dieser Stelle berichtet der FCB regelmäßig von Pressegesprächen, Trainingseinheiten und Auslosungen. Diese Inhalte stehen anschließend auch im Re-Live zur Verfügung und können nochmals abgerufen werden.

Alternativ bietet auch Sky Sports News HD einen Livestream an, der kostenlos genutzt werden kann. Auch im Free-TV überträgt der Sportsender die Pressekonferenz von der Säbener Straße.

FC Bayern München: So startet der FCB in die Bundesliga

Mit einem größtenteils mühelosen 3:1 im DFB-Pokal bei Energie Cottbus ist dem FC Bayern der Pflichtspielauftakt der Saison 2019/20 geglückt. Am kommenden Freitag steht nun das Auftaktspiel in der Bundesliga auf dem Programm, wenn die Hertha in der Allianz Arena gastiert.