Coutinho zum FC Bayern? So läuft der Poker um den Star des FC Barcelona

Der FC Barcelona bestätigt auf Anfrage von SPOX und Goal das Interesse des FC Bayern an Philippe Coutinho. Ein Wechsel des brasilianischen Nationalspielers nach München erweist sich momentan jedoch als schwierig.

"Es gibt Interesse vonseiten der Bayern, aber keine Einigung", erklärte ein Sprecher des spanischen Meisters am Dienstag. Auf die Nachfrage, wie weit vorangeschritten die Verhandlungen seien, antwortete er: "Mehr gibt es aktuell nicht zu sagen."

Coutinho selbst trainierte am Dienstag noch ganz normal mit seinen Mannschaftskollegen. Allerdings ist ein Abgang des Mittelfeldspielers nur noch eine Frage der Zeit. Barca muss nach den zusammen rund 250 Millionen Euro schweren Star-Einkäufen von Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Junior Firpo und Neto Einnahmen erzielen, um eine aktuell unwahrscheinliche Rückholaktion des wechselwilligen PSG-Stars Neymar in den Bereich des Möglichen zu rücken. Coutinho gilt aufgrund seiner durchschnittlichen Auftritte in der vergangenen Spielzeit und seines hohen Jahresgehalts von elf Millionen Euro als erster Verkaufskandidat.

Noten und Einzelkritiken zum FC Bayern: Fragezeichen auf rechts - Ausrufezeichen bei Goretzka © getty 1/15 Glanzlos, aber ohne größere Probleme gewann der FC Bayern bei Energie Cottbus und steht zurecht in der 2. Pokal-Runde. Beim 3:1 in der Lausitz überzeugten lediglich ein Joker und ein Flügelspieler über weite Strecken. Die rechte Seite des FCB blieb blass. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Bekam erwartungsgemäß wenig zu tun und verlebte dementsprechend einen recht einsamen Abend. Musste in der 81. Minute einen Schuss von Broschinski parieren. Das tat er locker. Beim Energie-Elfer in der falschen Ecke. NOTE: 3,5. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Setzte sehenswert seinen Kollegen Kingsley Coman in Szene, als er dem Franzosen butterweich auf den Kopf flankte. Vielmehr brachte der Rechtsverteidiger an diesem Abend aber nicht zustande. NOTE: 4. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: Souveräner Auftritt des Abwehrfelsens. Schüttelte seine Widersacher ab wie Fliegen und entschied mehr als 80 Prozent seiner direkten Duelle für sich. Wagte sich auch paar Mal mit großen Schritten in den gegnerischen Strafraum. NOTE: 2,5. © getty 5/15 BENJAMIN PAVARD: Hatte mit den zaghaften Cottbuser Angriffen überhaupt keine Probleme. Wie Süle mit einer starken Zweikampfquote von mehr als 80 Prozent. Ruhiger Abend für den Weltmeister. Note: 3. © getty 6/15 DAVID ALABA: Machte immer wieder gemeinsam mit Coman Dampf, hinterlief diesen allerdings nur selten, sodass der Österreicher kaum Flanken in des Gegners Strafraum brachte. Ungewöhnlich: Alaba hatte bei den Bayern die zweitmeisten Ballaktionen. NOTE: 3. © getty 7/15 THIAGO: Machte in der ersten Halbzeit vor allem mit einem gelbwürdigen Foul auf sich aufmerksam. Wartete aufseiten der Bayern mit den meisten Ballaktionen und der besten Passquote auf, tat aber nicht unbedingt mehr als nötig. Note: 3. © getty 8/15 CORENTIN TOLISSO: Musste mehrfach mächtig gegen die aggressiven Lausitzer einstecken und bekam kaum Struktur in sein Spiel. Hatte schon weitaus bessere Auftritte im FCB-Dress. NOTE: 4. © getty 9/15 RENATO SANCHES: War enorm engagiert, forderte viele Bälle, hatte aber besonders zu Spielbeginn einige Male mit Ungenauigkeiten im Passspiel zu kämpfen. Dennoch ein ordentlicher Auftritt. Machte Mitte der zweiten Halbzeit Platz für Goretzka. NOTE: 3,5. © getty 10/15 THOMAS MÜLLER: Hatte seine Füße beim Führungstreffer der Bayern mit im Spiel, wirkte ansonsten aber häufig unkonzentriert auf seiner rechten Seite. Fiel im Vergleich zu seinem Pendant auf der anderen Außenbahn ab. NOTE: 4. © getty 11/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Verbuchte die mit Abstand meisten Abschlüsse. Lediglich ein Versuch fand sein Ziel, als Lewandowski zum zwischenzeitlichen 1:0 abstaubte. Sein 19. Pokal-Treffer in den vergangenen 16 Partien. NOTE: 3. © getty 12/15 KINGSLEY COMAN: War an diesem Abend der beste FCB-Akteur. Setzte immer wieder zum Eins-gegen-Eins an und hätte per Kopf zum 1:0 treffen müssen. Den Abpraller verwertete Lewandowski. Machte es nach der Pause besser und traf sehenswert zum 2:0. NOTE: 2. © getty 13/15 LEON GORETZKA: Kam für Sanches und setzte sofort Akzente. Bereitet erst das 2:0 von Coman vor, besorgte dann nach eigenener Balleroberung und schönem Zusammenspiel mit Gnabry das 3:0. Verursachte in der Nachspielzeit einen fragwürdigen Elfer. Note: 2. © getty 14/15 SERGE GNABRY: Kam für Coman und sammelte kurz vor Schluss noch einen Assist, indem er Goretzka zum 3:0 bediente. NOTE: Keine Bewertung. © getty 15/15 LUCAS HERNANDEZ: Durfte erstmals - wenn auch nur für drei Minuten - Pflichtspielluft für seinen neuen Klub schnuppern. NOTE: Keine Bewertung.

FC Barcelona will Coutinho bei PSG unterbringen

Schlecht für die Bayern: Wie SPOX und Goal aus Barcas Umfeld erfahren haben, arbeitet der spanische Meister in erster Linie an einem Wechsel von Coutinho nach Paris. Das Ziel: Coutinho soll die Ablösesumme von Neymar reduzieren. Eric Abidal, der Sportdirektor der Katalanen, reiste übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag in die französische Hauptstadt, um den Deal anzukurbeln. Sollte er sich zerschlagen und PSG-Coach Thomas Tuchel beispielsweise auf die Verpflichtung eines anderen Barca-Spielers (Ousmane Dembele, Ivan Rakitic und Nelson Semedo werden angeblich noch gehandelt) pochen, könnten die Bayern zum Nutznießer im Coutinho-Poker werden.

Es gibt für die Münchner aber ein zweites Problem: Ein Wechsel auf Leihbasis würde dem spanischen Meister aus wirtschaftlicher Sicht keinen Mehrwert bieten. Deshalb soll das erste Angebot der Bayern - angeblich eine zweijährige Leihe ohne verpflichtende Kaufoption im Anschluss - laut der Mundo Deportivo nicht auf Gegenliebe bei den Bossen der Katalanen und dem Management des Spielers gestoßen sein. Der Iraner Kia Joorabchian und der Brasilianer Giuliano Bertolucci vertreten die Interessen des 27-Jährigen. Sie möchte ihn am liebsten langfristig bei einem Klub unterbringen, der ihm hilft, zurück zu alter Stärke zu finden.

Auch die unmittelbar vor der Schließung des englischen Transferfensters gehandelten Londoner Klubs Tottenham Hotspur und Arsenal wollten Coutinho dem Vernehmen nach zunächst nur ausleihen anstatt fest verpflichten. Daher ist davon auszugehen, dass Barca und Coutinhos Berater in den nächsten zwei Wochen alles daran setzen werden, einen festen Vertrag mit PSG abzuschließen.

FC Bayern als B-Variante - Stand jetzt

Die Bayern kristallisieren sich demnach aktuell nur als B-Variante heraus. Das könnte sich aber schnell ändern, wenn entweder der Neymar-Transfer zu Barca scheitert - Real Madrid soll im Poker um Coutinhos Landsmann auch noch mitmischen - oder aber die Münchner ein überzeugendes Angebot in Form eines verpflichtenden Kaufes oder zumindest in Form einer Leihe mit einer stattlichen Leihgebühr abgeben.

Fragt sich nur: Wie groß ist das Interesse des deutschen Rekordmeisters an Coutinho? Handelte es sich bei der Kontaktaufnahme um einen aggressiven Vorstoß wie bei Leroy Sane oder lediglich ein leichtes Abklopfen wie bei Hakim Ziyech? In der Theorie würde den Münchnern nach dem Abschied von James Rodriguez eine Verstärkung auf der Zehner-Position guttun. Andererseits will Trainer Niko Kovac in der neuen Saison mit einem 4-3-3 spielen lassen - ohne echten Zehner, sondern mit zwei Achtern. Coutinho würde dann vermutlich eine dieser Halbpositionen bekleiden.

Dass er keine Option für die Flügel darstellt, hat er bei Barca unter Beweis gestellt. Dafür fehlen ihm die Schnelligkeit und das Durchsetzungsvermögen im Eins-gegen-Eins, seine Stärken im Passspiel kommen im Zentrum weitaus besser zur Geltung.

Philippe Coutinho: Die Karriere-Stationen im Überblick