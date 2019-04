Bundesliga - Stimmen zum 30. Spieltag: Weinzierl sieht "keine Argumente"

Markus Weinzierl steht nach dem Offenbarungseid des VfB Stuttgart in Augsburg vor dem Aus. Der Trainer der krisengebeutelten Schwaben gibt nach der 0:6-Klatsche zu, "keine Argumente" auf eine Weiterbeschäftigung zu haben. Beim FC Bayern macht sich nach dem knappen 1:0-Erfolg über Werder Bremen Erleichterung breit.

Hier gibt es die Stimmen zum 30. Spieltag von Sky.

Thomas Hitzlsperger (Sportvorstand VfB Stuttgart) über ...

... die Zukunft von Markus Weinzierl: "Es gehen viele Gedanken durch meinen Kopf. Ich muss es noch sacken lassen. Ich überlege, was das Beste ist. Wir müssen alles hinterfragen. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen."

... zu den Argumenten des Trainers: "Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil es darum geht, was mir aufgefallen ist, die Dinge, die ich beobachtet habe, ihm auf den Tisch zu legen und genau das zu besprechen und zu diskutieren."

... auf die Frage, ob es eine Option ist, eine interne Lösung für die letzten Spiele auf der Trainerbank zu installieren: "Da gehen wir jetzt schon zu weit, um jetzt über Namen zu sprechen. Ich will jetzt auch erstmal nach Hause und das alles sacken lassen. Die Gedanken werden weiter durch meinen Kopf schießen und dann ist das erstmal so."

... zur Zukunft des VfB: "Es sind viele Gedanken, die durch meinen Kopf gehen. Selbstverständlich überlege ich, was für uns jetzt das Beste ist. Wir haben immer noch denselben Auftrag, wie ich es vor dem Spiel gesagt habe, in der Liga zu bleiben. Wir müssen da alles hinterfragen. Wir haben gesehen, was 90 Minuten auf dem Platz passiert ist, das war eine einzige Enttäuschung und deswegen gehen viele Gedanken durch meinen Kopf."

... zum Spiel: "Ich versuche, Dinge anzusprechen, aber ist natürlich extrem schwer genau die eine Lösung jetzt zu haben und die Erklärung, warum es jetzt so gelaufen ist. Ich bin brutal enttäuscht. Alle haben das Recht enttäuscht zu sein, die hierher gekommen sind und Geld bezahlt haben, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Es gab überhaupt nichts zurück, es ist sehr, sehr bitter für alle, die da waren - auch für mich. Der schwierigste Moment seitdem ich beim Verein bin. Deswegen bin ich brutal enttäuscht."

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart) ...

... auf die Frage, ob er davon ausgehe, weiter als Trainer des VfB zu arbeiten: "Diese Frage begleitet mich jetzt drei Monate. Heute habe ich keine Argumente gesammelt und ich habe sie nicht zu beantworten."

... zu seiner eigenen Zukunft: "Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Wir werden das in Gesprächen aufarbeiten, klar."

... zum Spiel: "Nein, für mich gibt es da aktuell keine Erklärung. Da kann man sich nur als Trainer für die Mannschaft entschuldigen. Wir haben nichtmal einen Zweikampf bestritten, so kannst du nicht agieren. Sie dürfen mir glauben, dass ich gewusst habe, was auf uns zukommt, und dass ich das der Mannschaft auch vermittelt habe."

... zu den nächsten Spielen: "Wir haben gewusst, dass das ein sehr wichtiges Spiel ist für uns, dass es sehr richtungsweisend ist, um was die restlichen Wochen geht. Deswegen sind wir alle sehr, sehr enttäuscht."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Wir hatten heute das nötige Spielglück, wir sind früh in Führung gegangen, haben ein zweites Tor nachdoppeln können. Wir wollten Spaß am Fußball haben, wir wollten die Stadt zum Lachen bringen, und das haben wir heute geschafft. Solche Resultate verpflichten, wir müssen uns am nächsten Freitag bestätigen, schlimm wäre, wenn jetzt noch ein Einbruch kommt."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Es war heute für beide Mannschaften schwierig zu spielen. Wir wussten, dass Bremen sehr schwer zu bespielen ist. Der Sieg ist aber völlig verdient. Ein 1:0 reicht auch, wir haben drei Punkte geholt."

... den Kampf um die Meisterschaft: "Wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung, aber es ist noch nichts entschieden. Wir haben noch vier Spiele vor uns. Es wäre gut, wenn die Freiburger morgen punkten würden, das würde es uns vielleicht ein bisschen erleichtern. Wir müssen alles gewinnen. Wenn wir alles gewinnen, sind wir eh Meister""

... das Pokalspiel gegen Bremen nächste Woche: "Das ist etwas anderes, es ist ein Flutlichtspiel. Wenn in Bremen das Licht angeht, wird es sehr schwer. Wir müssen hart kämpfen, um das Spiel zu gewinnen."

Niklas Süle (Siegtorschütze FC Bayern): "Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, damit mich Thiago sieht. Ich hatte gegen Dortmund schon zwei Schüsse, die gingen aber Football-mäßig in den Fangzaun. Deswegen war es schön, dass ich es heute mit einem abgefälschten entscheiden konnte."

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen) ...

... zum kommenden Pokalspiel: "Wir hatten vor dem Spiel für uns klar gemacht, dass wir nicht mit demselben Plan und mit absoluter Sicherheit auch nicht mit derselben Aufstellung am Mittwoch spielen werden. Aber Mittwoch spielen wir zu Hause, das Weser-Stadion wird voll sein. Ich sehe trotzdem in dem Spiel heute, auch wenn es ein verdienter Sieg für die Bayern war, da müssen wir nicht drüber reden, Momente, wo ich sage, okay, das geht, das geht. Das war ein Fußballspiel, es haben nicht nur die einen hinten gewartet. Und jetzt müssen wir am Mittwoch sehen, dass wir in diesem Fußballspiel, das wir auch am Mittwoch haben wollen, noch mehr Moment für uns finden."

Claudio Pizarro (SV Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Wir haben ein wenig spekuliert auf Konter zu spielen zu Beginn. Mit zehn Mann ist es dann ganz schwierig, kann man nicht machen."

Nuri Sahin (SV Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Das Problem ist, wenn Bayern sich in deiner Hälfte festsetzt, ist es extrem schwer da rauszukommen, weil sie den Ball sehr gut laufen lassen. Sie haben ein sehr, sehr gutes Positionsspiel. Da kamen wir nicht raus. Wir waren mutig, wir wollten mutig sein, aber die haben uns reingedrückt und dann war es schwer."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Es fühlt sich gut an, so den Klassenerhalt zu schaffen und viele glückliche Menschen im Stadion zu sehen. Das war unser Auftrag, deshalb sind wir sehr froh darüber."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Ich gratuliere ganz herzlich zum Klassenerhalt und der Arbeit der vergangenen Jahre. Mainz ist für mich schon eine Art Vorbild - deswegen freut es mich, dass wir auch im nächsten Jahre wieder gegeneinander spielen werden."

Rouven Schröder (Sportvorstand 1. FSV Mainz 05) ...

... zum Klassenerhalt: "Da geht schon einiges runter, gerade nach dem 3:1, wo der Deckel so ein bisschen dann drauf war. Da sackt schon ein bisschen was ab. Die Saison war intensiv, es kann auch gar nicht anders sein, wenn du bei Mainz 05 bist, das macht das Ganze ja auch aus. Wir haben an der richtigen Stelle zusammengehalten. Ich glaube, das ist das ganz entscheidend, dass du gerade hier Ruhe bewahrst und die Dinge so annimmst, wie sie sind."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben verdient gewonnen, aber es war nicht einfach. Nürnberg hat sehr kompakt gestanden und hat es uns dadurch schwer gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig auf das Tor geschossen, das haben wir in der zweiten Hälfte besser gemacht."

Boris Schommers (Interimstrainer 1. FC Nürnberg): "Für uns war es von Anfang an das erwartet schwere Spiel. Wir haben es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht. In der zweiten sind wir hinten nicht mehr so gut rausgekommen. Leider fällt das 0:1 durch einen Standard. Anschließend hätte Leverkusen das Spiel eher entscheiden können. Ein Punkt für uns wäre aber nicht unverdient gewesen."

Christian Mathenia (Torhüter 1. FC Nürnberg) ...

... zum Spiel: "Den Aufwand, den wir heute betrieben haben, der war unglaublich. Jeder hat auf dem Platz geackert. Es war wie so oft in der Saison, wir arbeiten viel und holen keine Punkte. Heute bin ich trotzdem stolz auf die Mannschaft."