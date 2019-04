FC Bayern München - SV Werder Bremen 1:0: FCB legt im Titelduell vor

Der FC Bayern München hat im Titelduell mit Borussia Dortmund vorgelegt und die Tabellenführung zumindest vorübergehend auf vier Punkte ausgebaut. Am 30. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen. Dortmund kann am Sonntag in Freiburg nachziehen.

Kovac ersetzte nach dem 4:1-Sieg in Düsseldorf die verletzten Neuer und Hummels erwartungsgemäß durch Ulreich und Boateng. Ulreich stand auch direkt im Fokus. In einer generell unsicheren Anfangsphase des FC Bayern leistete er sich zwei einfache Fehlpässe, die jedoch folgenlos blieben.

Obwohl der FC Bayern die Partie mit zunehmender Spieldauer besser in den Griff bekam, fehlten im Offensivspiel lange die nötigen Ideen. Das lag auch an den dicht gestaffelt und diszipliniert verteidigenden Bremern. Die erste ernsthafte Chance hatte Gnabry, der nach sensationellem Zuspiel von Thiago am glänzend reagierenden Werder-Keeper Pavlenka scheiterte (26.).

Gefährlich wurde der FC Bayern ansonsten nur nach Thiago-Ecken: Martinez (8.) und Lewandowski (32.) köpfelten aber vorbei. Da Bremen seine Konter nicht oder nur zu langsam ausspielte, geriet der FC Bayern jedoch auch nicht in defensive Bedrängnis. Die einzigen beiden Bremer Schüsse bis zur Halbzeit wurden geblockt.

Nach der Pause agierte der FC Bayern deutlich zwingender. In der 54. war es erneut Pavlenka, der stark gegen Gnabry rettete. Spätestens nach dem berechtigen Platzverweis für Veljkovic (58.) wurde die Partie völlig einseitig. Für die verdiente Führung sorgte schließlich Süle. Klaasen fälschte seinen Schuss von der Strafraumgrenze unhaltbar ab (75.). Kurz darauf traf Lewandowski noch die Latte (79.).

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen SV Werder Bremen

1:0 Süle (75.) Gelb-Rote Karte: Veljkovic (Bremen/58.)

Tolisso stand nach überstandenem Kreuzbandriss erstmals seit 217 Tagen wieder im Kader des FC Bayern. Zuletzt kam er am 3. Spieltag gegen Leverkusen zum Einsatz.

Bremen kassierte im Monat April so viele Platzverweise wie in der kompletten Pflichtspiel-Saison zuvor (je zwei). Vor Veljkovic flog schon Sahin im Pokal bei Schalke vom Platz.

Der Star des Spiels: Thiago (FC Bayern München)

Thiago war lange der Einzige, der Spielfreude versprühte und mit guten Ideen sowie Passsicherheit auffiel. Gnabrys Chance in der 26. bereitete er stark vor, ansonsten schlug er einige gute Eckbälle. Vor dem 1:0 passte er zum Torschützen Süle. Insgesamt bereitete Thiago fünf Torschüsse vor.

Der Flop des Spiels: Milos Veljkovic (Werder Bremen)

Nach seinem unnötigen Platzverweis wurde die Überlegenheit des FC Bayern so groß, dass der Rückstand nur mehr eine Frage der Zeit war. Veljkovic gewann lediglich knapp 33 Prozent seiner Zweikämpfe und spielte deutlich zu viele Fehlpässe.

Der Schiedsrichter: Tobias Welz

Der Schiedsrichter hatte mit der fair geführten Partie keine Probleme. Die Gelb-Rote Karte gegen Veljkovic ging in Ordnung.