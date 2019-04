SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:4: Eiskalter BVB bleibt dem FC Bayern auf den Fersen

Borussia Dortmund hat den Stolperstein SC Freiburg problemlos aus dem Weg geräumt und den Titelkampf in der Bundesliga spannend gehalten. Der gnadenlos effektive BVB gewann am 30. Spieltag beim Sport-Club mit 4:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand zu Tabellenführer Bayern München wieder auf einen Zähler. Der Rekordmeister hatte am Samstag gegen Bremen vorgelegt - und Ende März in Freiburg gepatzt (1:1).

"Wir wollen den Druck auf die Bayern hochhalten", sagte der überragende BVB-Kapitän Marco Reus. "Wir haben heute eine entschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch war."

Jadon Sancho (12.) schoss die keinesfalls meisterlichen, aber abgezockten Gäste sechs Tage vor dem Revierderby gegen den Erzrivalen Schalke 04 in Führung.

Vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion erhöhte der zuletzt schwächelnde Reus (54.), ehe Mario Götze (79.) und Paco Alcacer (87., Handelfmeter) nachlegten.

"Wir waren sehr effizient. Das Ergebnis ist hart für Freiburg", sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre. "Wir haben gut gespielt, gut verteidigt, aber Freiburg hat gedrückt und Möglichkeiten gehabt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn sie das 1:1 machen, kann alles anders ausgehen."

Guerreiro und Pulisic wieder mit von der Partie

Die Westfalen durften trotz des Drucks mit positivem Gefühl in den Breisgau reisen - schließlich weist Freiburg gegen keine Mannschaft eine so schlechte Heimbilanz auf wie gegen die Borussia.

Die Gäste, bei denen die zuletzt verletzten Raphael Guerreiro in die Startelf und Christian Pulisic zumindest in den Kader zurückkehrten, benötigten allerdings etwas Anlaufzeit für ihre erste und lange Zeit auch einzige gelungene Aktion.

Borussia Dortmund schlägt SC Freiburg: Der BVB in der Einzelkritik © getty 1/15 Borussia Dortmund bleibt durch den deutlichen Sieg beim SC Freiburg im Rennen um die deutsche Meisterschaft weiter an dem FC Bayern dran. Beim 4:0 glänzt vor allem Marco Reus. Der BVB in der SPOX-Einzelkritik. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Verlebte im Vergleich zum knappen Sieg in der Vorwoche gegen Mainz einen ruhigen Ostersonntag, weil die Freiburger nicht zwingend vor sein Tor kamen oder ihr Ziel verfehlten. Zeigte eine Parade. SPOX-Note: 2,5. © getty 3/15 MARIUS WOLF (bis 56.): Spielte solide, hatte aber nicht allzu viel auf der rechten Abwehrseite zu tun. Eroberte fünf Bälle, kam aber kein einziges Mal in eine Eins-gegen-Eins-Situation. Musste nach 56 Minuten angeschlagen vom Feld. SPOX-Note: 3. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Kam wieder einmal im Abwehrzentrum zum Einsatz und zeigte eine solide Leistung. Beendete die Partie zwar nicht mit der allerbesten Zweikampfquote (33 Prozent), brachte aber 96 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. SPOX-Note: 3. © getty 5/15 MANUEL AKANJI: Wurde zu Beginn ein ums andere Mal bedrängt, löste sich aber stets aus den Fängen der Freiburger und strahlte Sicherheit aus. Wechselte nach Wolfs Auswechslung auf die linke Abwehrseite, wo er ebenfalls souverän agierte. SPOX-Note: 2,5. © getty 6/15 ABDOU DIALLO: Begann erst hinten links, rückte durch Wolfs Auswechslung nach dem Seitenwechsel aber auf die rechte Seite. Entfachte kaum Druck nach vorne, erledigte dafür aber seine Hausaufgaben in der Defensive. SPOX-Note: 3. © getty 7/15 THOMAS DELANEY: Präsentierte sich wie gewohnt zweikampfstark. Produzierte lediglich zwei Ballverluste und brachte zudem 100 (!) Prozent seiner 24 Pässe in des Gegners Hälfte an den Mitspieler. SPOX-Note: 2,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Hielt sich mit offensiven Vorstößen zurück und war darum bemüht, die von Freiburg früh unter Druck gesetzte BVB-Defensive zu unterstützen. Beendete das Spiel als bester Zweikämpfer der Gäste (80 Prozent gewonnene Duelle). SPOX-Note: 2,5. © getty 9/15 JADON SANCHO: Starker Lauf vor dem 1:0 in den Fünfer, starkes Spielverständnis beim 3:0 durch Götze. Ging weniger ins Eins-gegen-Eins als üblich, punktete neben seinen Scorerpunkten aber noch mit einer Traum-Passquote von 97 Prozent. SPOX-Note: 1,5. © getty 10/15 MARCO REUS: Sprühte nach verhaltenem Beginn nur so vor Spielfreude. Initiierte das 1:0, traf selbst zum 2:0 und legte auch noch das 3:0 vor - eine perfekte Vorstellung des Kapitäns. SPOX-Note: 1. © getty 11/15 RAPHAEL GUERREIRO (bis 71.): War vorne überall zu finden und maßgeblich an der schönen Kombination beteiligt, die zum 1:0 führte. Bereitete dann auch noch traumhaft das 2:0 vor. Sehr agiler Auftritt. SPOX-Note: 1,5. © getty 12/15 MARIO GÖTZE (bis 80.): Von Minute eins an kombinationsfreudig, verlor in der ersten Halbzeit aber ungewöhnlich viele Bälle. Steigerte sich nach dem Seitenwechsel merklich und belohnte sich mit einem Tor. SPOX-Note: 2,5. © getty 13/15 ÖMER TOPRAK (ab 56.): Wurde für den angeschlagenen Wolf eingewechselt und rückte ins Abwehrzentrum. Machte - auch wenn der SC hin und wieder zu Abschlusssituationen in Strafraumnähe kam - seinen Job solide. SPOX-Note: 3. © getty 14/15 CHRISTIAN PULISIC (ab 71.): Kam für den starken Guerreiro. Spielte munter mit, konnte sich aber nicht mehr nennenswert in Szene setzen. SPOX-Note: 3. © getty 15/15 PACO ALCACER (ab 80.): Kam für Götze, den Torschützen zum 3:0, und machte seinem Ruf als Super-Joker alle Ehre, als er nur sechs Minuten später per Elfmeter zum 4:0 traf. Sein Schuss war allerdings nicht sehr platziert. SPOX-Note: 2,5.

Tolle Kombination sorgt für die BVB-Führung

Nachdem dies jedoch geschehen war, durfte direkt gejubelt werden: Eine höchst ansehnliche Kombination, an der neben Guerreiro auch Nationalspieler Reus sowie Götze beteiligt waren, schloss Sancho ins leere Tor ab. Reus prüfte zudem mit einem satten Fernschuss (19.) SC-Torhüter Alexander Schwolow.

Der frühe Treffer weckte dann nach und nach die Spielfreude bei den Schwarz-Gelben, die für die ersehnte erste Meisterschaft seit sieben Jahren defensiv allerdings stabiler auftreten sollten.

Das Tor des ehemaligen Freiburgers Roman Bürki geriet nach einer knappen halben Stunde mehrfach in Bedrängnis, den gefährlichsten Versuch von Luca Waldschmidt (26.) parierte der Schweizer Schlussmann glänzend.

Freiburg mangelt es an Kaltschnäuzigkeit

Nach reichlich Leerlauf bis zum Seitenwechsel waren die Gastgeber in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs die gierigere Mannschaft.

Für den Ausgleich mangelte es allerdings an der Kaltschnäuzigkeit, die auf der anderen Seite der BVB zeigte. Erneut genügte ein genialer Pass in die Tiefe, um Freiburgs gesamte Abwehrreihe auszuhebeln - Reus traf zum schmeichelhaften 2:0 ins lange Eck.

"Wir haben probiert mitzuspielen. Dortmund weiß um seine große fußballerische Qualität. Wenn es Raum gibt, können sie umschalten und haben ein extremes Tempo. Wir waren leider null effizient", bilanzierte Trainer Christian Streich.

Danach starteten die Freiburger vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw auch deshalb nur noch wenige Angriffe, weil Dortmund entweder den Ball durch die eigenen Reihen kombinierte oder bei gegnerischem Ballbesitz vor dem eigenen Strafraum die Räume mit zwei Viererketten extrem verengte.

Waldschmidt (71.) kam dennoch zu einem Abschluss, bevor Götze auf Vorarbeit des starken Reus für die Gäste alles klar machte. Alcacer gelang dann noch vom Punkt sein 17. Saisontreffer. Pascal Stenzel hatte den Strafstoß verursacht.