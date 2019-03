Stimmen und Reaktionen zum 24. Spieltag - Bürki: "Muss mich zusammenreißen"

BVB-Keeper Roman Bürki greift nach dem 1:2 in Augsburg zu drastischen Tönen. Kapitän Marco Reus mahnt gnadenlos die individuellen Fehler im Defensivbereich an. FCA-Coach Manuel Baum bejubelt indes den Coup.

SPOX zeigt die Stimmen von Eurosport und aus der Mixed Zone.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Augsburg hatte praktisch keine Chance und hat gewonnen. Diese Niederlage war total unnötig. Wir haben aber die entscheidenden Fehler gemacht. Wir hatten unsere Möglichkeiten und haben sie nicht genutzt."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Wir schießen uns selber die Tore rein durch zwei individuelle Fehler. Dann ist es natürlich schwer, nach dem 2:0 zurück zu kommen. In der ersten Halbzeit hatte Augsburg nicht einen Torschuss. Wir hatten die drei, vier gute Möglichkeiten und ein par Situationen, die wir nicht gut ausspielen, da machen wir wieder einen individuellen Fehler und dann mauern sie natürlich. Aber den Schuh müssen wir uns selber anziehen. So leichtfertig dürfen wir die Bälle natürlich nicht herspielen und die Augsburger zum Toreschießen einladen.

über die um 10 Kilometer geringere Laufleistung des BVB: "Wenn du viel Ballbesitz hast, dann bringt es nichts, ständig hin und herzulaufen, sondern es ist wichtig in den richtigen Räumen zu sein. Aber es bringt jetzt nichts, darüber zu spekulieren, ob wir mehr oder weniger gelaufen sind, sondern wir müssen in den richtigen Positionen stehen und wir dürfen einfach die individuellen Fehler nicht machen. Dann brauchen wir nicht über die Laufleistung reden. Wir haben genug Torchancen, um die Tore zu machen. Aber solche Fehler dürfen uns einfach nicht passieren. Dann verlierst du eben so ein Spiel."

über Punktverluste gegen vermeintliche Abstiegskandidaten: "Die spielen meistens mit 10 oder 11 Mann 40 oder 30 Meter vor dem Tor und dann ist es natürlich schwer, die Lücken zu finden. Bayern hat es hier vor zwei Wochen auch schwierig gehabt. Der Unterschied ist, dass sie momentan die Tore machen und keine individuellen Fehler haben. Wir machen sie momentan. Das ist eine Phase, die wir überstehen müssen, sonst wird es hinten raus sehr, sehr eng."

Roman Bürki (Torhüter Borussia Dortmund: "Ich bin enttäuscht über die Art und Weise, wie wir wieder zwei Gegentore bekommen haben - völlig unnötig - und wir gleichzeitig vorne zu wenig Durchschlagskraft hatten. Ich muss mich immer enorm zusammenreißen, dass ich nicht jemandem den Kopf abreiße. Ich habe auch meine Fehler gemacht und weiß, wie es ist. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf die anderen und versuchen Fehler gemeinsam zu lösen. Wir wissen heute, wer einen Fehler gemacht hat. Aber die Person weiß, dass es nicht schlimm ist und wir als Mannschaft für sie da sind. Es sind sehr kuriose Tore, die wir momentan bekommen und die eigentlich einfach zu verteidigen sind. Aber wir schaffen das aus irgendeinem Grund momentan nicht.

über Wege gegen die Krise: "Wir haben genügend erfahrene Spieler und Leute da, die wissen wann der richtige Zeitpunkt ist, etwas zu sagen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir haben uns nach dem Freiburg-Spiel alle an die Nase gepackt. Heute haben wir alle Tugenden gezeigt, die Augsburg auszeichnen. Wir haben uns gegen Dortmund etwas ausgedacht und das hat ganz gut funktioniert."

Gregor Kobel (Torhüter FC Augsburg): "Das gibt uns Sicherheit. Uns hat niemand einen Punkt zugetraut. Diesen Schwung, den wir heute hatten, können wir mitnehmen in die nächsten Wochen. Es ist nie einfach, wenn man mit einem Tor Vorsprung mauern muss. Ich glaube, der ein oder andere war über seinem Maximum und hat trotzdem weitergekämpft. Das ist einfach geil!"