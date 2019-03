Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 1:5: Starke Bayern demontieren BMG und ziehen mit BVB gleich

Der FC Bayern München hat sich in einem phasenweise spektakulären Verfolgerduell gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:1 (2:1) durchgesetzt und nach Punkten mit Spitzenreiter Borussia Dortmund gleichgezogen. Der Rekordmeister spielte in Gladbach stark auf und gewann auch in der Höhe durchaus verdient.

Bayern-Trainer Kovac war aufgrund der prekären Personallage zu drei Wechseln im Vergleich zum zähen 1:0-Sieg über Hertha BSC gezwungen: Thiago, Müller und der zuletzt nach seiner Kritik an Kovac im Rampenlicht stehende Rafinha rückten in die Startelf. Kovacs Pendant Hecking bot hingegen die exakt gleiche Anfangsformation auf, die im Oktober des vergangenen Jahres mit 3:0 in München gewonnen hatte.

Doch anders als im Hinspiel erwischte der Rekordmeister einen Start nach Maß: Lewandowski scheiterte nach wenigen Sekunden an Sommer, die anschließende Ecke köpfte Martinez zur Gästeführung ein (2.). Die Gladbacher zeigten zu Beginn viel Respekt vor den Bayern und zogen sich bis zur Mittellinie zurück. Die Gäste nutzten den Platz und machten es den Gladbachern mit ständigen Positionsrochaden von James, Gnabry und Müller schwer, sich auf irgendetwas einzustellen.

Jener Müller, der erstmals seit Anfang Februar wieder in der Startelf stand, war es dann auch, der eine Gnabry-Hereingabe zum 2:0 für die Bayern nutzte. Die Gladbacher reagierten auf den frühen doppelten Schock, pressten fortan höher und agierten griffiger in den Zweikämpfen.

Einerseits ergaben sich so für Lang und Neuhaus in einer nun spektakulären und temporeichen Partie die ersten Chancen auf den Anschlusstreffer, andererseits blieb der Tabellendritte in der Defensive extrem anfällig und konnte sich beim starken Torhüter Sommer und der schwachen Chancenverwertung der Bayern bedanken, dass man nur einem 0:2 hinterherlaufen musste.

Stindl brachte die Fohlenelf mit seinem Anschlusstreffer nach feiner Vorarbeit von Hazard noch vor der Pause endgültig zurück ins Spiel (37.), doch Lewandowski nutzte kurz nach Wiederanpfiff seine dritte Großchance und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Die Gladbacher erholten sich nur langsam von dem erneuten frühen Nackenschlag und waren in der Offensive teils zu langsam, teils zu umständlich und leisteten sich immer wieder schwerwiegende Ballverluste, die die Gäste zum Kontern einluden. Die Bayern spielten es mit der 3:1-Führung im Rücken hingegen clever und gut runter und wurden nur selten von der Borussia in Bedrängnis gebracht. Gnabry sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende für die endgültige Entscheidung. Lewandowski schraubte mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit das Resultat sogar noch weiter in die Höhe.

Der FC Bayern zieht durch den Sieg im Duell der Verfolger mit Borussia Dortmund an der Tabellenspitze gleich, Gladbach verliert hingegen im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter an Boden, ist seit vier Spielen sieglos (drei Niederlagen, ein Remis) und hat nur noch drei Zähler Vorsprung auf Eintracht Frankfurt (Platz fünf).

Einzelkritiken und Noten zu Gladbach - FC Bayern München © getty 1/29 Thomas Müller spielt (fast) wie zu besten Zeiten. Robert Lewandowski vergibt reihenweise Großchancen - weil Yann Sommer überragend pariert. Die Noten und Einzelkritiken zu Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München. © getty 2/29 Yann Sommer: Bereits nach einer Minute stark gegen Lewandowski zur Stelle. Wiederholte dies in Minute 22 und hielt auch gegen Gnabry stark (33.). Tolle Reaktion gegen Lewandowski bei dessen Kopfball vor dem 1:4. Kam auf acht Paraden. Note: 1,5. © getty 3/29 Michael Lang: Gewann zwar die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, stand aber einige Male falsch im Raum und hatte seine Seite nicht immer im Griff. Nach vorne brachte der Rechtsverteidiger nichts Brauchbares zustande. Note: 4. © getty 4/29 Matthias Ginter: Meiste Pässe und Ballaktionen bei den Fohlen. Erledigte seinen Job in der Zentrale solide, konnte Lewandowski aber beim 1:3 auch nicht entscheidend hindern. Note: 4. © getty 5/29 Nico Elvedi: Kam vor dem 0:2 gegen Müller zu spät. Gute Rettungstat in Minute 40, als er per Kopf vor Lewandowski zur Stelle war. Kapitaler Fehlpass vor dem 3:1 und dann mit Ginter nicht in der Lage, Torschütze Lewandowski am 1:3 zu hindern. Note: 4,5. © getty 6/29 Oscar Wendt: Schlug eine gute Flanke auf Neuhaus bei dessen Chance (14.) und scheiterte selbst mit einem Freistoß nur knapp (52.). Größere Offensivakzente setzte er nicht. Stattdessen häufig defensiv gefordert und oft nur zweiter Sieger. Note: 4,5. © getty 7/29 Christoph Kramer: In der Zentrale zwar mit vielen Pässen und Ideen, aber nur selten dabei effektiv. Verlor die Mehrzahl seiner direkten Duelle. Note: 4. © getty 8/29 Florian Neuhaus: Scheiterte mit einem Kopfball (14.), das blieb seine einzige nennenswerte Offensivszene. Führte die meisten Zweikämpfe bei den Gladbachern und gewann über die Hälfte davon. Ordentliche Leistung. Note: 3,5. © getty 9/29 Jonas Hofmann: Schob immer wieder in die erste Pressingreihe vor, musste wegen einer frühen Gelbe Karte aber vorsichtig im Zweikampf sein. Ließ sich vor dem 1:3 viel zu leicht von Thiago ausspielen. Offensiv mit der Vor-Vorlage beim 1:2. Note: 4. © getty 10/29 Thorgan Hazard: Attackierte Gnabry vor dem 0:2 zu zaghaft. Toller Pass auf Stindl (34.), drei Minuten später mit der starken Vorlage zum Anschlusstor. In Halbzeit zwei weniger aktiv. Verschuldete den Elfmeter zum 1:5. Note: 4. © getty 11/29 Lars Stindl: Scheiterte mit einer guten Gelegenheit (34.), markierte kurz darauf nach tollem Laufweg sein 50. Bundesligator. Kämpferisch mit tadelloser Einstellung und immer wieder als Anspielstation um Struktur bemüht, blieb aber glücklos. Note: 3,5. © getty 12/29 Alassane Plea: Ließ sich immer wieder zurück und Richtung Flügel fallen, um als Anspielstation zu dienen. Erzielte nach 21 Minuten ein Abseitstor. Ansonsten ohne größere Offensivaktion, war bei den Bayern-Verteidigern gut aufgehoben. Note: 4. © getty 13/29 Denis Zakaria: Kam nach 65 Minuten für Neuhaus und fügte sich direkt mit einem guten Torschuss ein (67.). Kam aber letztlich nur auf elf Ballkontakte. Note: 3,5. © getty 14/29 Raffael: Feierte unter großem Applaus sein Comeback nach langer Verletzungspause und war erstmals seit dem 15. Spieltag wieder dabei. Sammelte jedoch nur sieben Ballkontakte und blieb wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 15/29 Fabian Johnson: Wurde in Minute 76 für Lang eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Beim 1:2 machtlos und ansonsten kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Von Beginn an schaltete sich Kimmich intensiv ins Offensivspiel ein. Mit seiner Flanke leitete er das 4:1 ein, den Elfmeter zum 5:1 holte er heraus. Note: 2,5. © getty 18/29 Niklas Süle: Vor dem 2:1 rückte er aus der Kette und ließ sich dann tunneln. Ansonsten eine relativ souveräne Vorstellung von Süle. Note: 3,5. © getty 19/29 Jerome Boateng: Von Beginn an mit einigen Unsicherheiten in seinem Spiel, fahrig im Zweikampfverhalten und mit Tempoproblemen. Vor dem 1:2 verlor er das Duell gegen den Torschützen Stindl. Für ein Handspiel sah er kurz nach der Pause Gelb. Note: 4. © getty 20/29 Rafinha: Defensiv immer wieder etwas orientierungslos, offensiv weitestgehend wirkungslos. Das Zusammenspiel mit seinem Vordermann Gnabry klappte nicht wirklich. Note: 4. © getty 21/29 Javi Martinez: Bereits nach knapp einer Minute unterstrich er seine aktuelle Top-Form, indem er eine James-Flanke zum 1:0 ins Tor köpfelte. Etwas Glück hatte er, dass sein Rempler davor nicht abgepfiffen wurde. Defensiv souverän wie eh und je. Note: 2. © getty 22/29 Thiago: Ließ sich beim Spielaufbau tief fallen und glänzte mit etlichen guten Pässen. Vor dem 3:1 behauptete er den Ball zunächst stark und setzte dann den Torschützen Lewandowski in Szene. Note: 2,5. © getty 23/29 Thomas Müller: Bereits nach 27 Sekunden setzte er mit einem genialen Pass auf Lewandowski das erste Ausrufezeichen. In der 11. traf er zum 2:0. Auch defensiv war Müller eifrig, etwa beim Block eines Hazard-Schusses in der 25. Note: 2. © getty 24/29 James: Schlug einige gute Standards. Unter anderem die Flanke, die zu Martinez' Treffer zum 1:0 führte. Das 2:0 leitete er mit einem Pass auf Gnabry ein. Sensationelle Passquote von 99 Prozent. Lediglich im Abschluss agierte James zu unpräzise. Note: 2. © getty 25/29 Serge Gnabry: Zog von seinem linken Flügel immer wieder in die Mitte und stiftete so Verwirrung. Stark seine Vorarbeit zu Müllers 2:0. In der 33. lief er alleine auf Sommer zu und vergab leichtfertig. Markierte dann aber das 4:1. Note: 2. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Vergab in der ersten Halbzeit drei Riesenchancen kläglich - nach der Pause dauerte es dann aber nur wenige Sekunden, bis er nach toller Ballmitnahme traf. Vor dem 4:1 scheiterte er erneut kläglich, beim Elfer zum 5:1 sicher. Note: 2,5. © getty 27/29 Renato Sanches: Kam in der 80. für James ins Spiel und blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 28/29 Alphonso Davies: Durfte nach seiner Einwechslung für Gnabry in der Schlussphase ein bisschen Spielpraxis sammeln. Keine Bewertung. © getty 29/29 Woo-Yeong Jeong: Kam in der 86. für Müller ins Spiel und feierte sein Bundesligadebüt. In der 89. zog er ab, scheiterte aber an Sommer. Keine Bewertung.

Die Daten des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Martinez (2.), 0:2 Müller (11.), 1:2 Stindl (37.), 1:3 Lewandowski (47.), 1:4 Gnabry (75.), 1:5 Lewandowski (90./FE)

Lewandowski erzielt sein 120. und 121. Bundesliga-Tor für die Bayern und zieht damit an Roland Wohlfarth (119) vorbei. Nur Gerd Müller (365) und Karl-Heinz Rummenigge (162) trafen häufiger für den deutschen Rekordmeister.

Bayern erzielt heute 4 Tore in Gladbach - zuletzt gelang dies 2013 unter Heynckes (4:3 am 34. Spieltag)

Gnabry erzielt das 4000. Tor der Bayern in der Bundesliga.

Bayern zieht nach Punkten mit dem BVB gleich. Durch den Kantersieg in Gladbach sind die Bayern nur noch 2 Tore schlechter als der BVB

Der Star des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern München)

Gab ein starkes Startelf-Comeback nach einem Monat in der Reservistenrolle. War im ersten Durchgang an vier Torabschlüssen der Bayern direkt beteiligt, bereitete mit einem genialen Ball auf Lewandowski dessen Riesenchance nach wenigen Sekunden vor und erzielte wenig später im Nachsetzen das 2:0. Tauschte immer wieder mit James die Position, was es den Gladbachern schwer machte, sich auf ihn einzustellen. Bestach außerdem in der Rolle des Arbeiters: Führte nach Thiago die meisten Zweikämpfe der Münchner und zog bis zur Pause die meisten Sprints aller 22 Spieler an.

Der Flop des Spiels: Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Stand bei drei der vier Bayern-Treffer im Fokus: Vor dem 0:1 durch Martinez zu Fall gebracht und deswegen nicht in der Lage zu klären, beim 0:2 zu weit weg von Müller und vor dem 1:3 mit einem kapitalen Fehlpass. War dazu der zweikampfschwächste Akteur in einer durch die Bank weg wackeligen Gladbacher Viererkette.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Stand sofort im Fokus einer hektischen Partie, nachdem Martinez vor dem 1:0 der Münchner Elvedi weggestoßen hatte. Zwayer entschied auf Tor für die Bayern und wurde auch vom VAR in seiner sehr diskutablen und eigentlich eher falschen Entscheidung bestätigt. Hatte anschließend keinen leichten Stand, weil die Begegnung mit fortschreitender Spieldauer immer hitziger wurde, was auch an Zwayers unklarer Linie bei der Beurteilung der Zweikämpfe lag. Fragwürdig seine Entscheidung auf absichtliches Handspiel und Gelb für Boateng kurz nach der Pause. Seine Entscheidung auf Elfmeter in der 90. Minute für Bayern war hingegen unstrittig. Dennoch eine durchwachsene Leistung des Unparteiischen.