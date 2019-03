Marcel Schmelzer und seine Situation beim BVB: Der Plan wackelt

Nach einem guten Saisonstart und einer langwierigen Verletzung ist Marcel Schmelzer bei Borussia Dortmund unter Trainer Lucien Favre mittlerweile zu einem Nebendarsteller degradiert worden. Beim Auftritt beim FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVETICKER) fehlt der Linksverteidiger angeschlagen im Kader. Aufgrund der stark gesunkenen Perspektive könnte Schmelzers lange geschmiedeter Plan ins Wackeln geraten.

Jetzt fehlen bei Borussia Dortmund nur noch zwei. Als Dan-Axel Zagadou am Sonntag gegen Leverkusen zum 1:0 für den BVB traf, wurde er der bereits 18. Torschütze des Tabellenführers in dieser Saison. Der Rekord liegt bei 20 verschiedenen Spielern, aufgestellt von Werder Bremen in der Spielzeit 2007/08.

Winter-Neuzugang Leonardo Balerdi und Youngster Sergio Gomez wären weitere Kandidaten bei den Schwarzgelben, doch beide haben unter Trainer Lucien Favre bislang noch keine Minute gespielt. Von den bereits eingesetzten Kickern käme lediglich der zuletzt im Januar 2017 noch als Bayer-Spieler erfolgreiche Ömer Toprak in Frage - und Marcel Schmelzer.

Doch der Linksverteidiger, in den vergangenen beiden Jahren Kapitän der Dortmunder, wird derzeit andere Sorgen haben, als mal wieder ein Tor zu erzielen. Zum Beispiel, mal wieder ein paar Spielminuten zu bekommen.

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB im Sommer 2019 © SPOX/Getty 1/19 Einem Bericht der Sport Bild zufolge will sich Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster im Sommer auf deutsche Spieler konzentrieren. Aber auch einige andere Spieler sind im Gespräch. SPOX zeigt mögliche Zu- und Abgänge beim BVB. © getty 2/19 Einer dieser "anderen Spieler" ist nach Informationen von Goal und Spox MARC CUCURELLA vom FC Barcelona. Die Schwarz-Gelben beobachten den jungen Spanier, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, intensiv. © getty 3/19 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 4/19 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er 2 Vorlagen zustande. © getty 5/19 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach Florentino Luis von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 6/19 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 7/19 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 8/19 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Laut der Sport Bild soll beim BVB ausgerechnet einer im Fokus stehen, der eigentlich bei Werder in Delaneys Fußstapfen treten sollte. Eggestein (22) hat in dieser Saison 25 Spiele für Werder Bremen absolviert (5 Tore, ein Assist). © getty 9/19 Würde Werder ihn überhaupt abgeben? Vielleicht. Eggesteins Vertrag an der Weser läuft nur noch bis 2020, auf eine Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Vielleicht will ihn der SVW im Sommer sogar verkaufen ... © getty 10/19 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder ""sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 11/19 Käme Eggestein als Ersatz für JULIAN WEIGL? Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 12/19 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) aber nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. "Wer weiß, vielleicht rutsche ich ja irgendwann noch mal eins vor", sagte Weigl zuletzt. © getty 13/19 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen © getty 14/19 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 15/19 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 16/19 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 17/19 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her. © getty 18/19 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 19/19 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut.

Hakimi-Aufstieg beim BVB fällt in Schmelzers Abstinenz

Schmelzer ist unter Favre zu einem Nebendarsteller degradiert worden. Dabei setzte der Coach zu Beginn seiner Amtszeit in Dortmund noch gerade deshalb auf Schmelzer sowie den gleichfalls erfahrenen Lukasz Piszczek in der Viererkette, um eine gewisse Grundstabilität zu garantieren.

Sieben Startelfeinsätze in den ersten sieben Pflichtspielen kamen so für den 31-Jährigen zusammen und wer weiß, was passiert wäre, hätte sich Schmelzer am 5. Bundesligaspieltag nicht verletzt. Zweieinhalb Monate setzte ihn ein Knochenödem außer Gefecht.

Seitdem hat sich in der BVB-Viererkette vieles getan - vieles beabsichtigt, manches aufgrund von Verletzungen erzwungen. Der Aufstieg des beidseitig einsetzbaren Achraf Hakimi beispielsweise ging genau in Schmelzers Abstinenz vonstatten. Nur noch beim 2:0-Auswärtssieg gegen Monaco in der Champions League war in der letzten Reihe Platz für Schmelzer.

Favre über Schmelzer: "Es sind sportliche Gründe"

Dass die Perspektiven des 16-maligen Nationalspielers zusehends gesunken sind, diesen Eindruck hat das Jahr 2019 noch einmal untermauert. Nur zwei Einwechslungen und 33 Minuten Spielzeit stehen dort in Schmelzers Akte. Zuletzt musste er den Niedergang in Wembley beim 0:3 gegen Tottenham hautnah miterleben.

Das kam für viele Beobachter schon reichlich überraschend, schließlich war die Borussia in London von einer echten Verletztenmisere geplagt und musste im Abwehrverbund experimentieren. Statt trotz geringer Spielpraxis auf Schmelzers Erfahrung in solchen Partien zu setzen, ließ Favre aber lieber den formschwachen gelernten Innenverteidiger Abdou Diallo auflaufen - und entschied sich trotz geringer Spielpraxis für den mehr als zwei Monate lang verletzten Zagadou.

Das meint alles, könnte man mit einem Lieblingssatz von Favre dazu sagen. Oder den Coach besser selbst sprechen lassen. Zu Schmelzers Reservistendasein sagte der Schweizer nach dem 0:0 in Nürnberg: "Es sind sportliche Gründe, denn wir haben viele Lösungen. Sie können sich vorstellen, wenn Piszczek und Akanji zurückkommen: Piszczek kann Rechtsverteidiger und Akanji überall spielen. Das ist so. Und Hakimi war auch auf der Bank."

Schmelzer-Unheil seit zwei Jahren im Gange

Der Trainer verdrehte dabei etwas die Augen und schüttelte auffällig mit dem Kopf, als wolle er sagen: Wo soll ich da einen wie Schmelzer noch spielen lassen? Bereits gegen Eintracht Frankfurt waren es "sportliche Gründe", diesmal von Sportdirektor Michael Zorc verkündet, die Schmelzer einen Platz auf der Tribüne bescherten. Auch am Freitagabend gegen den FC Augsburg wird der Routinier im Kader des BVB fehlen.

Damit findet für Schmelzer ein persönliches Unheil seine Fortsetzung, das bereits seit rund zwei Jahren im Gange ist. Das nicht zu ihm passende Kapitänsamt, die Turbulenzen um den Anschlag auf den Mannschaftsbus, die Posse um die Trennung von Thomas Tuchel, Schmelzers Ein-Spiel-Ausbootung durch Peter Stöger, ohnehin die gesamte Auf-und-Ab-Saison im letzten Jahr, parallel dazu auftretende Verletzungen - blickt man auf Schmelzers Karriereverlauf seit 2008, ist gegenwärtig schlicht eine Abwärtsspirale zu erkennen.

Die ging sogar so weit, dass bei seiner Einwechslung gegen Hannover Ende Januar nicht zum ersten Mal vereinzelte Pfiffe im Dortmunder Stadion zu hören waren. Diese kamen zwar von einer klaren Minderheit, belegen angesichts von Schmelzers beeindruckender BVB-Vita (357 Pflichtspiele, zwei Meistertitel, zwei Pokalsiege) jedoch, dass der Selbstheilungsprozess der zuletzt gespaltenen Dortmunder Fanszene noch längst nicht abgeschlossen ist.

Marcel Schmelzer: Die Leistungdaten seiner BVB-Karriere

Wettbewerb Pflichtspiele Tore Assists Bundesliga 249 2 22 DFB-Pokal 35 2 0 Champions League 43 1 7 Europa League 26 1 4

"Wenn alles läuft wie geplant, würde ich gern als Spieler in Erinnerung bleiben, der seine komplette Profizeit bei Borussia verbracht hat", sagte Schmelzer einst dem Magazin 11 Freunde. Dieser lange von ihm geschmiedete Plan wackelt momentan bedenklich. Schmelzers Schicksal, mit Piszczek der einzige Verbliebene der Jürgen-Klopp-Ära, erinnert an jenes seines guten Kumpels Nuri Sahin. Diesem blieb am Saisonbeginn nur die Flucht nach Bremen übrig, um sportlichen Ehrgeiz und tatsächliche Perspektive noch auf Dauer in Einklang bringen zu können.

"Er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler und wird das entsprechend professionell aufnehmen", war sich Zorc am Monatsbeginn in Sachen Schmelzer sicher. Favre wird den Linksverteidiger mit Sicherheit noch in dieser Saison einsetzen und ihm sein 250. Bundesligaspiel schenken.

Ob danach jedoch noch viele im Dress des BVB dazukommen, ist aktuell so ungewiss wie nie.