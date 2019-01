Bundesliga: Die wichtigsten Erkenntnisse der Transferperiode

Die Wintertransferperiode in der Bundesliga ist beendet. Während die Verantwortlichen des FC Bayern im Gegensatz zu den Entscheidern von Eintracht Frankfurt ihren Worten (noch) keine Taten folgen ließen und Schalke 04 versäumte, eine Großbaustelle zu schließen, fand der Hype um England-Talente seine Fortsetzung.

SPOX liefert die wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen Transferwochen.

Zwischen Frust und Überzeugung: Die Bayern gehen Risiko

Abgesehen von den bereits zu Saisonbeginn eingetüteten Transfer von Kanada-Juwel Alphonso Davies präsentierte der Rekordmeister keinen Neuzugang. Unbeabsichtigt. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte in den vergangenen Wochen immer wieder angekündigt, den Markt sondieren und die Mannschaft auch im Hinblick auf die neue Saison verstärken zu wollen. "Wir versuchen, etwas zu machen, wissen aber, dass das im Januar immer schwierig ist", warnte Salihamidzic die Bayern-Fans zumindest vor.

Es rankten sich vor allem Gerüchte um Frenkie de Jong, Adrien Rabiot, Lucas Hernandez und Callum Hudson-Odoi. So richtig an Fahrt nahmen aber nur die Gespräche mit Hudson-Odoi auf. Der 18-jährige Engländer war Salihamidzics Transferziel Nummer eins, erhielt aber trotz dessen angriffslustiger Aussagen ("Wir wollen den Spieler unbedingt verpflichten") und einer 39 Millionen Euro hohen Offerte der Münchner keine Freigabe vom FC Chelsea. "Hasan hat sich fast in den Spieler verliebt, von der Qualität her", bestätigte Karl-Heinz Rummenigge am Rande des SpoBis in Düsseldorf das vorerst vergebliche Werben um den Außenstürmer.

Im Sommer wollen die Bayern einen neuen Anlauf bei dem nach wie vor wechselwilligen Hudson-Odoi nehmen. Bis dahin müssen sie mit Arjen Robben, Franck Ribery, Kingsley Coman, Serge Gnabry und jenem Davies auf den Flügeln auskommen. Und ohne einen positionsgetreuen Backup für Robert Lewandowski. Der bisherige, Sandro Wagner, folgte dem Ruf des chinesischen Klubs Tianjin Teda. Natürlich nicht nur aus sportlichen, sondern auch aus finanziellen Gründen. Für Niko Kovac kein Problem. Mit Thomas Müller und Gnabry habe man schließlich zwei Akteure, die Lewandowski im Falle des Falles vertreten könnten, sagte der Bayern-Coach auf einer Pressekonferenz.

Ein Risiko birgt der Wagner-Verkauf mit Blick auf das Programm in den kommenden Wochen und Monaten dennoch: Kein Flügelspieler überstand die Hinrunde verletzungsfrei und Müller blühte zumindest in der Vergangenheit nicht unbedingt in der Rolle des Mittelstürmers auf. Umso größer sind Kovacs Hoffnungen, dass Lewandowski fit bleibt. Sonst könnte die weniger erfolgreiche Transferperiode den Bayern noch zum Verhängnis werden.

Alle Wintertransfers der Bundesligisten im Überblick © getty 1/36 Die Transferphase ist beendet und viele Bundesligisten haben ihre Kader feinjustiert. Alle Wintertransfers im Überblick. © getty 2/36 1. FC Nürnberg - Zugänge: Ivo Ilicevic (vereinslos/ablösefrei) © getty 3/36 1. FC Nürnberg - Abgänge: Das Team von Trainer Michael Köllner hat keinen Spieler in der Wintertransferphase abgegeben. © getty 4/36 Hannover 96 - Zugänge: Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim/Leihgebühr 220.000), Nicolai Müller (Eintracht Frankfurt/Leihe), Samuel Sahin-Radlinger (Brann Bergen/Leih-Ende), Jonathas (SC Corinthians/Leih-Ende), Uffe Bech (Bröndby IF/Leih-Ende) © getty 5/36 Hannover 96 - Abgänge: Philipp Tschauner (FC Ingolstadt) © getty 6/36 VfB Stuttgart - Zugänge: Ozan Kabak (Galatasaray/11 Millionen), Steven Zuber (TSG Hoffenheim/Leihgebühr 600.000), Alexander Esswein (Hertha BSC/Leihgebühr 400.000) © getty 7/36 VfB Stuttgart - Abgänge: Berkay Özcan (Hamburger SV/Leihe), Hans Nunoo Sarpei (Greuther Fürth/Leihe) © getty 8/36 FC Augsburg - Zugänge: Reece Oxford (West Ham/Leihe) Gregor Kobel (TSG Hoffenheim/Leihgebühr 150.000) © getty 9/36 FC Augsburg - Abgänge: Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/Leihe), Caiuby (wurde vom Verein freigestellt) © getty 10/36 Fortuna Düsseldorf - Zugänge: Dawid Kownacki (Sampdoria/Leihgebür 500.000), Markus Suttner (Brighton & Hove Albion/Leihe), Jaroslav Drobny (Werder Bremen), Johannes Bühler (vereinslos) © getty 11/36 Fortuna Düsseldorf - Abgänge: Havard Nielsen (MSV Duisburg/Leihe), Taylan Duman (Borussia Dortmund II), Gökhan Gül (Wehen Wiesbaden/Leihe), Johannes Bühler (VfR Aalen/Leihe) © getty 12/36 SC Freiburg - Zugänge: Vincenzo Grifo (TSG Hoffenheim/Leihgebühr 600.000) © getty 13/36 SC Freiburg - Abgänge: Caleb Stanko (FC Cincinnati), Patrick Kammerbauer (Holstein Kiel/Leihe) © getty 14/36 FC Schalke 04 - Zugänge: Rabbi Matondo (Manchester City/9 Millionen), Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg/Leihe) © getty 15/36 FC Schalke 04 - Abgänge: Naldo (AS Monaco/1,2 Millionen), Johannes Geis (1. FC Köln), Abdul Rahman Baba (Stade Reims/Leihe) © getty 16/36 SV Werder Bremen - Zugänge: Romano Schmid (RB Salzburg/1 Million) © getty 17/36 SV Werder Bremen - Abgänge: Florian Kainz (1. FC Köln/3 Millionen), Luca Caldirola (Benevento Calcio/ablösefrei), Ole Käuper (Erzgebirge Aue/Leihe), Jaroslav Drobny (Fortuna Düsseldorf) © getty 18/36 FSV Mainz 05: Beim Team von Trainer Sandro Schwarz gab es weder Zu- noch Abgänge. © getty 19/36 Bayer Leverkusen - Zugänge: Manager Rudi Völler hat in der Wintertransferphase keinen Spieler verpflichtet. Dafür hat Peter Bosz den Trainerposten von Heiko Herrlich übernommen. © getty 20/36 Bayer Leverkusen - Abgänge: Tomasz Kucz (DAC Dunajska Streda/Leihe), Jakub Bednarczyk (FC St. Pauli) © getty 21/36 VfL Wolfsburg - Zugänge: Riechedly Bazoer (FC Porto/Leih-Ende) © getty 22/36 VfL Wolfsburg - Abgänge: Jeffrey Bruma (Fc Schalke 04/Leihe), Paul Seguin (Greuther Fürth/Leihe), Jakub Blaszczykowski (vereinslos), Riechedly Bazoer (FC Utrecht/Leihe) © getty 23/36 Hertha BSC - Zugänge: Maximilian Pronitschew (Erzgebirge Aue/Leih-Ende) © getty 24/36 Hertha BSC - Abgänge: Alexander Esswein (VfB Stuttgart/Leihgebühr 400.000), Sidney Friede (Royal Excel Mouscron/Leihe), Maximilian Pronitschew (Hallescher FC/Leihe) © getty 25/36 TSG Hoffenheim - Zugänge: Lucas Ribeiro (EC Vitoria/3 Millionen) © getty 26/36 TSG Hoffenheim - Abgänge: Vincenzo Grifo (Freiburg/Leihe), Steven Zuber (Stuttgart/Leihe), Felipe Pires (Palmeiras/Leihe), Kevin Akpoguma (Hannover 96/Leihe), Gregor Kobel (Augsburg/Leihe), Justin Hoogma (St. Pauli/Leihe), Havard Nordtveit (Fulham/Leihe) © getty 27/36 Eintracht Frankfurt - Zugänge: Sebastian Rode (Borussia Dortmund/Leihe), Martin Hinteregger (FC Augsburg/Leihe), Tuta (FC Sao Paulo/1,8 Millionen), Almamy Toure (AS Monaco/bis 2023) © getty 28/36 Eintracht Frankfurt - Abgänge: Carlos Salcedo (Tigres UANL/8,8 Millionen), Felix Wiedwald (MSV Duisburg/Leihe), Nicolai Müller (Hannover 96/Leihe), Deji Beyreuther (Chemnitzer FC/Leihe), Chico Geraldes (Sporting Lissabon/Leih-Ende) © getty 29/36 RB Leipzig - Zugänge: Amadou Haidara (RB Salzburg/19 Millionen), Tyler Adams (New York Red Bulls/ablösefrei), Emile Smith Rowe (FC Arsenal/Leihe), Felix Beiersdorf (ZFC Meuselwitz/Leih-Ende) © getty 30/36 RB Leipzig - Abgänge: Felix Beiersdorf (nach Leih-Ende vereinslos) © getty 31/36 Borussia Mönchengladbach - Zugänge: Manager Max Eberl hat in diesem Winter keinen Spieler verpflichtet. © getty 32/36 Borussia Mönchengladbach - Abgänge: Laszlo Benes (Holstein Kiel/Leihe) © getty 33/36 FC Bayern München - Zugänge: Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps/10 Millionen) © getty 34/36 FC Bayern München - Abgänge: Sandro Wagner (Tianjin Teda/5 Millionen) © getty 35/36 Borussia Dortmund - Zugänge: Leonardo Balerdi (Boca Juniors/16 Millionen Euro Ablöse), Christian Pulisic (FC Chelsea/Leihe) © getty 36/36 Borussia Dortmund - Abgänge: Christian Pulisic (FC Chelsea/64 Millionen), Sebastian Rode (SGE/Leihe), Alexander Isak (Willem II Tilburg/Leihe), Dzenis Burnic (Dynamo Dresden/Leihe), Shinji Kagawa (Besiktas/Leihe), Jeremy Toljan (Celtic/Leihe)

Nicht nur "CHO": Der England-Hype geht weiter

Dass die Bayern bereit waren, mitten in der Saison 39 Millionen Euro für Huson-Odoi auszugeben, zeigt, wie hoch Talente aus Großbritannien mittlerweile bei deutschen Vereinen im Kurs stehen. Auf "CHO", den nächsten Jadon Sancho, muss die Liga zwar noch warten, dafür kamen kurz vor Transferschluss drei weitere vielversprechende Akteure von der Insel.

Einer ist bereits mit deutschem Boden vertraut: Reece Oxford. Der 20 Jahre junge Innenverteidiger von West Ham United, in der zurückliegenden Spielzeit noch bei Borussia Mönchengladbach "geparkt", unterschrieb am Deadline Day beim krisengeplagten FC Augsburg. Jens Lehmann, der neue Co-Trainer des FCA, hätte in Eddie Nketiah noch gerne ein weiteres England-Juwel verpflichtet. Der 19-jährige Stürmer, den Lehmann noch aus seiner Zeit beim FC Arsenal kennt, blieb letztlich aber in London.

Auch RB Leipzig verstärkte sich, wenngleich ebenfalls nur auf Leihbasis, mit Emile Smith Rowe vom FC Arsenal. Der 18-jährige Linksaußen erweitert die Optionen von Ralf Rangnick in der Offensive, ist extrem schnell und torgefährlich (drei Treffer in sechs Profispielen für die Gunners).

Schalke 04 schnappte sich derweil in Rabbi Matondo einen weiteren Außenstürmer von der Insel. Für den 18-jährigen Waliser überwiesen die Knappen neun Millionen Euro an Manchester City. Eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass Matondo unter Pep Guardiola kein einziges Pflichtspiel für die Profis bestritten hatte. Andererseits: Was in Mode ist, hat nun einmal seinen Preis.