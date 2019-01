BVB trotzt den schlechten Omen: Die Mutter aller Big Points

Borussia Dortmund erkämpft sich mit dem 1:0 bei RB Leipzig drei wichtige Punkte zum Rückrundenstart und hält den immer giftigeren Verfolger aus München auf Distanz. Dass es auch ohne Kapitän Marco Reus klappt und die Mannschaft von Lucien Favre sogar den personellen Engpass in der Innenverteidigung verkraftet, ist ein meisterliches Statement. Ganz ohne Glück geht es beim Spitzenreiter aber auch nicht.

Erleichtert wischten sich die Mannen in Schwarz und Gelb den Schweiß von der Stirn, schritten Arm in Arm gen Gästeblock und betanzten mit ihren Anhängern den 14. Dreier der Saison.

Sie hatten allen Grund dazu: Eine Reise nach Leipzig zählt bekanntermaßen zu den unangenehmeren in der Bundesliga. Viel schwierigere Aufgaben in der Fremde werden die Borussen bis zum 18. Mai nicht mehr bewältigen müssen.

Lucien Favre lobt "große Leistung"

"Wir wussten", sagte Matchwinner Axel Witsel nach dem Abpfiff, "dass uns hier ein harter Kampf erwartet." Einen Kampf, den er und seine Kollegen von der ersten Minute an annahmen. Losgelöst von den Sorgen, die die Verletzungen der Innenverteidiger Manuel Akanji (Hüfte), Dan-Axel Zagadou (Rückstand nach Fußstauchung) und Ömer Toprak (Muskelverletzung) sowie der kurzfristige Ausfall des besten Hinrunden-Spielers und Leaders Marco Reus mit sich brachten. Unbeeindruckt von den Kampfansagen der gereizten Jäger aus München, die ihre Aufholjagd am Vortag mit einer kraftstrotzenden Leistung in Sinsheim auch sportlich eingeläutet hatten.

Kein Wunder also, dass selbst Lucien Favre nach dem gelungenen Rückrundenstart ein verschmitztes Lächeln abzugewinnen war. Er sei "extrem zufrieden", sagte der BVB-Coach, seine Mannschaft habe gerade in der ersten Hälfte "eine große Leistung" gezeigt.

Borussia Dortmund dominiert, RB Leipzig "pennt"

Dass die Leipziger erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren, lag aber auch an den Leipzigern selbst. Sie fanden, um es mit den Worten von RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zu formulieren, "sehr schlecht" ins Spiel, zogen sich zurück wie in ein Schneckenhaus anstatt die neu formierte Viererkette der Gäste mit ihrer Power-Offensive unter Druck zu setzen.

Die Dortmunder hingegen gingen konzentriert zu Werke, diktierten das Spiel ganz nach dem favreschen Gusto mit vielen Passstafetten, meist initiiert vom provisorischen Abwehrchef Julian Weigl. "Wir haben in dieser Phase gepennt und Dortmund stark gemacht", resümierte Ex-Borusse Kevin Kampl.

Die nett anzusehenden Kombinationen der Gäste mündeten allerdings kaum in gefährlichen Torchancen. Witsels Tor in der 19. Minute fiel nach einer Ecke. Der Belgier wäre nicht einmal an den Ball gekommen, hätte Lukas Piszczek ihn mit seinem verunglückten Kopfball nicht unfreiwillig in Szene gesetzt.

RB-Coach Ralf Rangnick machte seinem Team in dieser Situation deshalb keinen Vorwurf. Witsels Qualität im Abschluss, gepaart mit ein wenig Glück, habe den Unterschied gemacht. Das Spiel lief nach dem so kompromisslosen wie verdienten Führungstreffer des Tabellenersten aber noch 70 Minuten, "und da", haderte Kampl, "waren wir die bessere Mannschaft." Vor allem in Durchgang zwei verloren die Dortmunder Stück für Stück ihre Bindung zum Spiel. "Wir haben sehr viel zugelassen", gestand der nach dem Seitenwechsel beste BVB-Spieler Roman Bürki.

Bundesliga: RB Leipzig und Borussia Dortmund in der Einzeltritik © getty 1/28 Dortmund gewinnt seinen Rückrundenauftakt dank einer überragenden Vorstellung von Bürki. Zudem weiß Weigl in ungewohnter Rolle zu überzeugen, während besonders Sabitzer bei Leipzig für Frust sorgt. Die Einzeltritiken zum Spiel. © getty 2/28 PETER GULACSI: Der Leipziger Keeper war machtlos beim Gegentor und zeigte sich ansonsten souverän. Stark: Seine Parade beim Herauslaufen gegen Philipp (53.), hielt RB damit im Spiel: Note: 2,5. © getty 3/28 LUKAS KLOSTERMANN: Klostermann hatte defensiv die rechte Seite weitestgehend im Griff. Was den Vorwärtsgang angeht, sah er dagegen kaum Land und schlug auch nur eine - schwache - Flanke. Note: 4. © getty 4/28 IBRAHIMA KONATE: Konates stärkste Szene war die Torschussvorlage für Sabitzer (47.), als er sich sehr gut über rechts durchtankte. Defensiv war er der souveränere der zwei Leipziger Innenverteidiger. Note: 3. © getty 5/28 DAYOTCHANCULLE UPAMECANO: Begann stark mit zwei sehenswerten Tacklings gegen Götze (7.) und Philipp (13.), womit er zumindest mal gute Chancen vereitelte. Er verlor aber auch das Kopfballduell mit Piszczek vor dem 0:1, was spielentscheidend war. Note: 4. © getty 6/28 MARCEL HALSTENBERG: Halstenberg hatte das Pech, auf links hinten hauptsächlich gegen Sancho anzutreten. Keine leichte Aufgabe und er sah auch zumeist nur die Rücklichter des Briten. Entsprechend niedrig war seine Zweikampfquote. Note: 4,5. © getty 7/28 MARCEL SABITZER: Ein gebrauchter Tag. Er alleine hätte Leipzig zum Sieg schießen können, vielleicht sogar müssen. Er scheiterte jedoch stets an Bürki, besonders die 74. Minute bleibt hängen. Aber: Er rettete auch zweimal stark hinten (62./84.). Note: 4,5. © getty 8/28 DIEGO DEMME (bis 81.): Demme rackerte unermüdlich im Mittelfeld und eroberte zahlreiche Bälle. Hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Ballaktionen aller Leipziger. Note: 3. © getty 9/28 KEVIN KAMPL: Kampl blieb weitestgehend unauffällig und hatte ein wenig Pech mit einem Schuss vor der Pause (abgeblockt). Ansonsten eher unauffällig. Note: 3,5. © getty 10/28 KONRAD LAIMER (bis 88.): Laimer versuchte einiges, blieb jedoch gerade in den direkten Duellen glücklos (21 Prozent Zweikampfquote). Seine Bemühungen blieben aber eher wirkungslos. Note: 4,5. © getty 11/28 YUSSUF POULSEN: Als nominell zumeist einzige Spitze war Poulsen stark involviert ins Spiel seiner Mannschaft. Er bestritt die meisten Zweikämpfe seines Teams und gewann nahezu ein Drittel davon. Abschlüsse hatte er jedoch keine. Note: 3. © getty 12/28 TIMO WERNER: Werner kam meist über den linken Flügel und versuchte, seinen Speed in die Waagschale zu legen. Kam dabei auf zwei Torschussvorlagen und arbeitete auch nach hinten. Ganz am Ende verhinderte er gegen Alcacer das 0:2. Note: 3. © getty 13/28 MATHEUS CUNHA (ab 81.): Cunha hätte in der Nachspielzeit beinahe noch getroffen. Doch sein Kopfball ging knapp rechts vorbei. Keine Benotung. © getty 14/28 JEAN-KEVIN AUGUSTIN (ab 88.): Kam in den letzten Minuten und hatte keine Aktion mehr. Keine Benotung. © getty 15/28 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer parierte alles, was auf sein Tor kam, teils sogar spektakulär gegen Sabitzer (47., 74.). Als er den Ball in der 63. verdaddelte, hatte er Glück, dass es niemand ausnutzte. Note: 1,5. © getty 16/28 LUKASZ PISZCZEK: Der Kapitän legte mit seinem Kopfball zum entscheidenden Treffer von Witsel auf und stand hinten trotz des gut aufgelegten Werners seinen Mann. Vor allem in der Luft war er eine Macht. Note: 2,5. © getty 17/28 JULIAN WEIGL: Notgedrungen musste der Sechser als Innenverteidiger ran und wusste zu überzeugen. Er kam auf 9 klärende Aktionen, hielt sich weitestgehend aus Direktduellen raus und war vor der Pause die zentrale Anspielstation im BVB-Spiel. Note: 2. © getty 18/28 ABDOU DIALLO: Neben Weigl blieb Diallo eher unauffällig, hatte aber eine starke Kopfballchance, die aber vorbei ging (40.). Ansonsten machte er keine gravierenden Fehler. Note: 3,5. © getty 19/28 ACHRAF HAKIMI: Kam letztlich auf die meisten Ballaktionen (86) im Spiel und gewann mehr als die Hälfte seiner Direktduelle. Allerdings hielt er sich bis auf einen sehenswerten Steilpass auf Sancho vor der Pause aus der Offensive raus. Note: 3. © getty 20/28 AXEL WITSEL: Witsel schoss das goldene Tor der Partie und das auf technisch perfekte Weise. Er spielte die meisten Pässe aller BVB-Spieler und brachte 92 Prozent davon an. Zudem eroberte er viele Bälle mit gutem Pressing zurück. Note: 1.5. © getty 21/28 THOMAS DELANEY: Delaney konzentrierte sich auf die Defensive und arbeitete vor allem gegen den Ball. Mit Erfolg: Er fing die meisten Pässe seines Teams ab (6), machte aber auch nichts nach vorne. Note: 3. © getty 22/28 JADON SANCHO (bis 88.): Unterm Strich kam vom Briten nichts Zählbares. Er sorgte jedoch immer wieder für Entlastung bei Kontern und beeindruckte mit seiner großartigen Ballsicherheit. Note: 3,5. © getty 23/28 MARIO GÖTZE: Keiner bestritt mehr Zweikämpfe als Götze (26). Er gewann zwar nicht mal ein Drittel derer, setzte die Leipziger Hintermannschaft aber gerade in der Anfangsphase immer wieder unter Druck. Note: 3,5. © getty 24/28 RAPHAEL GUERREIRO (bis 76.): Der Portugiese gab die Freistoßflanke, die ultimativ zum Witsel-Tor führte und gab auch die Vorlage zum Diallo-Kopfball (40.). Insgesamt sehr aktiv und mit den meisten Flanken (7) im Spiel. Note: 2,5. © getty 25/28 MAXIMILIAN PHILIPP (bis 79'): Startete erstmals seit 105 Tagen für den BVB und legte seinen Rost nach und nach ab. Scheiterte mit seiner größten Chance (53.) an Gulacsi. Note: 4. © getty 26/28 CRISTIAN PULISIC (ab. 76.): Pulisic kam in der Schlussphase für Guerreiro und fiel nicht mehr großartig auf. Keine Benotung. © getty 27/28 PACO ALCACER (ab 79.): Der Super-Joker war auch dieses Mal wieder auf dem Weg zu einem Tor nach Einwechslung. Doch letztlich verlor er auf dem Weg zum Tor doch noch den Ball. Keine Benotung. © getty 28/28 MARIUS WOLF (ab 88.): Seine Einwechslung diente Favre nur noch dazu, an der Uhr zu drehen. Keine Benotung.

"Wahnsinn": Roman Bürki hält BVB-Sieg fest

Was am Ende zu einem Leipziger Punktgewinn fehlte, war die Kaltschnäuzigkeit eines Witsel. Wie schon beim 1:4 in der Hinrunde ließ die Rangnick-Elf mehrere dicke Chancen ungenutzt. Marcel Sabitzer scheiterte zwei Mal frei vor dem Tor am glänzenden Bürki, auch Nationalspieler Timo Werner fand in dem Schweizer Keeper seinen Meister. Der Spitzenreiter hätte sich trotz des späten Lattentreffers von Joker Paco Alcacer nicht über ein Remis beschweren können. "Wahnsinn, dass wir so viele klare Chancen kreiert und keine davon genutzt haben", ärgerte sich Rangnick im Nachhinein.

Für RB hat die Niederlage zumindest aus tabellarischer Sicht keine Konsequenzen. Eintracht Frankfurt rückte durch den 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg allerdings bis auf einen Zähler an den Viertplatzierten heran. Die Dortmunder hingegen dürfen den Sieg durchaus als Big Point im Kampf um die Meisterschaft verbuchen. Eigentlich als Mutter aller Big Points, wenn man bedenkt, unter welchen Vorzeichen die Begegnung stand. Nicht grundlos sagte Favre am Ende dieses frostigen Samstagabends lächelnd: "Hauptsache gewonnen!"