Luka Jovic spricht über Eintracht-Verbleib und Gerüchte beim FC Bayern

Luka Jovic hat sich zu seiner Zukunft bei Eintracht Frankfurt geäußert und einen Verbleib bei den Hessen in Aussicht gestellt. Außerdem hat er verraten, wer für ihn der beste Spieler der Bundesliga ist.

"Ich würde nächste Saison gern hier spielen. Wenn wir die Champions League erreichen, werden sie mich hier nicht los", sagte der Serbe lachend im Bild-Interview und ergänzte angesprochen auf einen Transfer: "Die Verantwortlichen im Verein werden das entscheiden. Was mich betrifft, würde ich gern bei Eintracht bleiben."

Zuletzt berichtete unter anderem der kicker, dass auch der FC Bayern mit Jovics Ex-Coach Niko Kovac seine Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt hat. "Es ist schön, wenn so große Klubs an einen wie mich denken. Aber ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde und denke nur an das nächste Spiel", erklärte er, als er darauf angesprochen wurde.

SGE-Stürmer Jovic: "Reus der beste Spieler der Liga"

Seit Juli 2017 spielt der 20-Jährige mittlerweile in der Bundesliga und kennt somit den Großteil der Akteure. Vor allem ein BVB-Star beeindruckt Jovic besonders: "Für mich ist Marco Reus der beste Spieler der Liga! Ich mag ihn als Spieler. Er hat ein Talent, das kein anderer Bundesliga-Spieler auf der Position hat", sagte er.

Alle Fünferpacks der Bundesliga-Geschichte im Überblick © getty 1/18 Luka Jovic hat beim 7:1-Sieg der Frankfurter gegen Düsseldorf fünf Tore erzielt und ist damit der insgesamt 14. Spieler, dem fünf Tore in einem Spiel geglückt sind. SPOX zeigt euch alle Fünferpacks der BL-Geschichte. © getty 2/18 Zuvor sei aber noch Dieter Müller (l.) erwähnt. Dem Kölner gelang es 1977/78 als bislang einzigem Spieler, gleich sechs Buden in einem BL-Spiel zu erzielen - im Heimspiel gegen Werder Bremen. Jetzt aber: Los geht’s mit den Fünferpacks. © getty 3/18 Robert Lewandowski - 22.09.2015 - Bayern München - VfL Wolfsburg 5:1 © getty 4/18 Michael Tönnies - 27.08.1991 - MSV Duisburg - Karlsruher SC 6:2 © imago 5/18 Frank Hartmann - 01.11.1986 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 5:1 © getty 6/18 Jürgen Klinsmann - 15.03.1986 - Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart 0:7 © getty 7/18 Dieter Hoeneß - 25.02.1984 - Bayern München - Eintracht Braunschweig 6:0 © imago 8/18 Atli Edvaldsson - 04.06.1983 - Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 5:1 © getty 9/18 Manfred Burgsmüller - 06.11.1982 - Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 11:1 © getty 10/18 Jupp Heynckes - 29.04.1978 - Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 12:0 © getty 11/18 Gerd Müller - 10.09.1976 - Bayern München - TeBe Berlin 9:0 © imago 12/18 Gerd Müller - 12.06.1976 - Bayern München - Hertha BSC 7:4 © getty 13/18 Gerd Müller - 05.05.1973 - Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 6:0 © getty 14/18 Gerd Müller - 19.02.1972 - Bayern München - Rot-Weiß Oberhausen 7:0 © imago 15/18 Klaus Scheer - 01.09.1971 - Schalke 04 - 1. FC Köln 6:2 © getty 16/18 Franz Brungs - 02.12.1967 - 1. FC Nürnberg - Bayern München 7:3 © imago 17/18 Rudolf Brunnenmeier - 27.02.1965 - 1860 München - Karlsruher SC 9:0 © getty 18/18 Karl-Heinz Thielen (r.) - 07.12.1963 - 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern 5:1

Derzeit ist der dreifache Nationalspieler nur noch bis Ende Juni von Benfica ausgeliehen, doch die Hessen sollen eine Kaufoption über sechs Millionen Euro haben, die der Klub aller Voraussicht nach ziehen wird.