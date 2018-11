Jeremy Toljan und seine Situation beim BVB unter Lucien Favre: Der Weg der Geduld

Einen Tag vor Schließung des Transferfensters im Sommer 2017 wechselte Jeremy Toljan zu Borussia Dortmund. Ohne Eingewöhnungszeit musste er bei einem sportlich schlingernden BVB sofort liefern. Unter Trainer Lucien Favre hängt er nun in der Warteschleife fest - für die sich der 24-Jährige bewusst entschieden hat.

Bei Borussia Dortmund gab es zuletzt einige Gelegenheiten für Freudenbilder aus der Kabine. Das ist ja in Zeiten von Social Media längst populär geworden: Spiel gewinnen und dann ein Jubelfoto aus der Kabine posten. Der BVB tat dies zuletzt nach den beiden berauschenden Siegen gegen Atletico Madrid und den FC Bayern.

Guckte man genau hin, fiel jeweils ein Mann auf, den man schon lange nicht mehr zu Gesicht bekam. Jeremy Toljan stand einmal im und einmal abseits des feiernden Mannschaftskreises. Diese Symbolik spiegelt derzeit sehr gut seine Situation in Dortmund wider. Noch keine Sekunde stand Toljan in dieser Saison für die Profis auf dem Platz, dennoch ist er weiterhin ein vollwertiges Kadermitglied.

Dass diese Zwischenbilanz so kommen könnte oder würde, war dem ehemaligen Hoffenheimer bewusst. Toljan entschied für sich in diesem Sommer, beim BVB den Weg der Geduld zu gehen und sich dem aussichtslos anmutenden Konkurrenzkampf zu stellen.

Jeremy Toljan bei Ancelotti heiß begehrt

Das ist durchaus bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Toljan nach der auch für ihn ernüchternden Vorsaison von Angeboten überhäuft wurde. Der Markt für ihn, der 2017 zum besten Rechtsverteidiger der U21-EM gewählt wurde, ist da. Gerade im Ausland genießt Toljan ein hohes Standing. Schließlich sind Außenverteidiger, die über beide Flügel kommen können, rar gesät und deshalb sehr attraktiv.

Toljan hätte es sich also einfacher machen können, als er es jetzt hat. Besonders Carlo Ancelotti wollte ihn unbedingt zum SSC Neapel holen, hat mehrfach insistiert und sich nach einem persönlichen Gespräch mit Toljan einen Korb abgeholt.

Die Verantwortlichen des BVB zeigten ihm vor der Saison deutlich seine Perspektiven auf - und die waren alles andere als rosig. Trainer Lucien Favre legt seinen Fokus auf defensive Stabilität und baute daher nachvollziehbarerweise zunächst voll auf die etablierten Außenverteidiger Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek. Auch Neuzugang Achraf Hakimi werde vor ihm seine Chancen erhalten, wurde Toljan klar kommuniziert.

Für BVB-Coach Favre ist Toljan nicht abgeschrieben

Er ging also bereits mit einem Rückstand in dieses Rennen und hatte nach dem langfristigen Ausfall von Schmelzer insofern "Pech", dass Hakimi vom Fleck weg starke Leistungen zeigte. Toljan hängt somit weiter in der Warteschleife fest. Dennoch ist für ihn bislang nichts passiert, was er nicht einkalkuliert oder erwartet hätte.

Auch mit Favre hadert Toljan nicht, im Gegenteil. Favre sprach ihn sehr positiv an für die Bereitschaft, in Dortmund trotz der erschwerten Ausgangslage nicht schon nach einer Saison aufzugeben. Für ihn ist Toljan längst nicht abgeschrieben, er hat ihm eine faire Chance in Aussicht gestellt. Der Coach spricht viel und arbeitet mit ihm, Toljan wiederum lässt sich im Training nicht hängen.

Es war daher ziemlich unglücklich, was ihm während der vergangenen Länderspielpause passierte. Der BVB reiste für ein Testspiel zu Alemannia Aachen, um Akteuren wie Toljan, Sebastian Rode oder Dzenis Burnic zu Spielzeit und Rhythmus zu verhelfen.

Die Gewinner und Verlierer bei Borussia Dortmund unter BVB-Trainer Lucien Favre © getty 1/28 Der BVB präsentiert sich unter Lucien Favre stark wie lange nicht mehr. Doch nicht alle Spieler im Kader profitieren vom derzeitigen schwarz-gelben Aufschwung. SPOX zeigt die aktuellen Gewinner und Verlierer unter dem neuen Coach. © getty 2/28 GEWINNER – Roman Bürki: War nach Patzern in der vergangenen Saison schon als "Gürki" verschrien. Der Konkurrenzkampf mit Hitz tat ihm jedoch gut: Bürki glänzt im BVB-Tor und zeigt, dass er zurecht die Nummer eins der Schwarz-Gelben ist. © getty 3/28 VERLIERER – Marwin Hitz: Verzichtete auf eine WM-Teilnahme, um beim BVB pünktlich ins Training zu starten. Überzeugte in Testspielen, ist allerdings die klare Nummer zwei und machte noch kein Pflichtspiel für den BVB – auch nicht im Pokal. © getty 4/28 GEWINNER – Manuel Akanji: War bis zu seiner Verletzung gesetzt. Glänzte durch ein starkes Passspiel (94,5 Prozent) und überragende Zweikampfwerte (72,5 Prozent). Favre schenkt ihm das Vertrauen als Abwehrchef und Akanji zahlt ihm das mit Leistung zurück. © getty 5/28 GEWINNER – Abdou Diallo: Der Dauerbrenner. Verpasste nur ein Spiel wegen einer Rotsperre. Hat nicht ganz so starke Werte wie Akanji und offenbarte anfänglich noch Unsicherheiten. Mittlerweile aber wesentlich stabiler. Innen besser aufgehoben als links. © getty 6/28 GEWINNER – Dan-Axel Zagadou: Kam unter Stöger überhaupt nicht mehr zum Zug, profitierte unter Favre von Diallos Rotsperre und nun von Akanjis Verletzung. Spielt ruhig, abgeklärt, gewinnt viele Zweikämpfe. Möglicherweise bald mehr als eine Alternative. © getty 7/28 FRAGEZEICHEN - Lukasz Piszczek: Sofern fit meist gesetzt und solide. Hat mit Hakimi jedoch einen ernst zu nehmenden Konkurrenten bekommen, der mit überragenden Leistungen überzeugt, aber zuletzt zu Piszczeks Glück als Linksverteidiger aushelfen musste. © getty 8/28 VERLIERER – Ömer Toprak: Unter Bosz im Zentrum der Kritik, unter Stöger einer der Lichtblicke und nun unter Favre aufgrund eines Faserrisses und Zagadous blitzsauberen Leistungen in der IV-Hierarchie auf Platz vier abgerutscht. © getty 9/28 GEWINNER – Achraf Hakimi: Bekam seine Chance auf der rechten und linken Außenverteidigerposition und überzeugte auf Anhieb. Sechs Torvorlagen, defensiv stabil und spielfreudig nach vorne. Hakimi ist eine der Entdeckungen der bisherigen BVB-Saison. © getty 10/28 FRAGEZEICHEN – Marcel Schmelzer: Hatte in der letzten Saison seine schwerste BVB-Zeit, stand mehrfach auf der medialen Abschussliste. Ohne die Kapitäns-Last stark verbessert. Laboriert derzeit an einem Knochen-Ödem, eine baldige Rückkehr ist fraglich. © getty 11/28 VERLIERER – Jeremy Toljan: Kam bis dato lediglich einmal in der U23 zum Einsatz und stand noch kein einziges Mal im Profikader des BVB. Laboriert aktuell an Knieproblemen und gilt als einer der Wechselkandidaten im Winter. © getty 12/28 GEWINNER – Axel Witsel: Hat sich rasend schnell zu einem der BVB-Leader gemausert und ist das Gesicht des Aufschwungs. Ordnet und dirigiert das Mittelfeld, besticht durch eine herausragende Passquote und Zweikampfstärke. © getty 13/28 FRAGEZEICHEN – Mahmoud Dahoud: Startete mit einem überragenden Auftritt gegen Leipzig in die Saison, mittlerweile aber nicht mehr durchgängig gesetzt. Witsel und Delaney dürften aktuell die Nase bei Favre vorn haben. © getty 14/28 GEWINNER – Thomas Delaney: Nicht ganz so unumstritten wie Witsel, aber im Regelfall gesetzt und ein ähnlicher Mentalitätsspieler wie der Belgier. Spielt gute lange Bälle, ist zweikampfstark und auf Anhieb einer der emotionalen Wortführer des Teams. © getty 15/28 VERLIERER – Julian Weigl: Hat nach seiner langen Verletzungspause einen schweren Stand im bestens besetzten zentralen Mittelfeld. Hinter Witsel, Delaney und Dahoud derzeit nur vierte Wahl. Kommt bis dato auf nur vier Einsätze bei den Profis. © getty 16/28 VERLIERER - Sergio Gomez: Ende der vergangenen Saison kam Gomez noch zu zwei Kurzeinsätzen in der Profi-Mannschaft. In dieser Spielzeit kickt der 18-jährige Mittelfeldspieler lediglich in der Regionalliga-Mannschaft. © getty 17/28 VERLIERER - Sebastian Rode: Opfer des Überangebots im zentralen Mittelfeld. In dieser Saison kam Rode noch nicht zum Einsatz. © getty 18/28 GEWINNER – Jacob Bruun Larsen: Galt schon als Gewinner der Vorbereitung und bestätigte diesen Eindruck im Saisonverlauf. Insbesondere gegen Monaco, Leverkusen und Nürnberg mit starken Auftritten und regelmäßig in der Startelf. © getty 19/28 VERLIERER – Shinji Kagawa: Hat mit massiven Sprunggelenksproblemen zu kämpfen und kommt auf lediglich 126 Einsatzminuten ohne Torbeteiligung. Bei Lucien Favre scheinen Kagawas Aktien so schlecht wie bei keinem Trainer zuvor zu stehen. © getty 20/28 TENDENZ GEWINNER – Raphael Guerreiro: Kam wegen muskulärer Probleme zunächst überhaupt nicht zum Zug, stellte jedoch seine Qualitäten gegen Augsburg und Atletico unter Beweis. Rückte gleich in die Startelf gegen Berlin – als linker Mittelfeldspieler. © getty 21/28 GEWINNER – Jadon Sancho: Unter Favre gelang Sancho der endgültige Durchbruch. Harmoniert bestens mit Reus, Alcacer und Co. in der Offensive und war in 13 Spielen an 13 Toren beteiligt. Besonders stark im Dribbling, zudem mit hohem Tempo. © getty 22/28 FRAGEZEICHEN – Christian Pulisic: Hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, die ihn immer wieder aus der Bahn werfen. Verlor seinen Rang als BVB-Shootingstar ein Stück weit an Sancho. In der Bundesliga zuletzt Ende September in der Startelf. © getty 23/28 VERLIERER – Alexander Isak: Stand kein einziges Mal im Profikader des BVB. Seine Berater sollen schon im Sommer versucht haben, einen Wechsel zu forcieren. Gilt als erster Wechselkandidat im Winter. © getty 24/28 FRAGEZEICHEN - Maximilian Philipp: Genoss lange Favres Vertrauen, konnte das jedoch nicht in Tore ummünzen. Fremdelte mit der Mittelstürmerposition, wurde zuletzt von Götze aus der Startelf verdrängt. Ob auf Außen eine bessere Zukunft hat, ist ungewiss. © getty 25/28 FRAGEZEICHEN - Marius Wolf: Kam in den ersten beiden Champions-League- sowie den ersten vier Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Traf gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt, wusste aber nicht immer zu überzeugen. Fehlte zuletzt verletzt. © getty 26/28 GEWINNER – Marco Reus: Präsentiert sich unter Favre in Gala-Form (14 Torbeteiligungen in 13 Spielen) und geht als Führungsspieler und Kapitän voran. Hat den Status „unverzichtbar“ unter Favre zementiert. © getty 27/28 GEWINNER – Paco Alcacer: Blüht beim BVB regelrecht auf und verzeichnet eine unheimliche Torquote. Bis dato aufgrund von muskulären Problemen nur Kurzarbeiter, doch ist er fit, spielt und trifft er auch. © getty 28/28 FRAGEZEICHEN – Mario Götze: War zu Beginn der Saison völlig außen vor und hatte keinen Platz in Favres System. Überzeugte zuletzt zweimal auf der Neuneinhalb-Position: War spritzig, laufstark, spielfreudig und empfahl sich für weitere Startelf-Einsätze.

Pech für Toljan beim BVB-Testspiel

Nach rund 30 Minuten Spielzeit als Rechtsverteidiger bekam Toljan einen Schlag aufs Knie. Er hielt bis zur Pause durch, dann ging es aber nicht mehr weiter. Eine Knieprellung ließ ihn daraufhin einige Tage mit dem Training aussetzen.

Ende Oktober stieg er wieder ein, die Rotations-Partie im Pokal gegen Union Berlin - neben Schmelzer fiel diesmal auch Piszczek aus - wäre für ihn eine gute Gelegenheit gewesen, zumindest in den Kader zu rutschen und womöglich auch zu spielen. Schließlich setzte Favre meist nur einen Außenverteidiger auf die Bank und dieser wäre wohl Toljan gewesen. Letztlich musste Raphael Guerreiro hinten links aushelfen, als sich Abdou Diallo früh verletzte.

Ob die momentane Situation für Toljan am Ende zum Erfolg führen wird, bleibt weiter abzuwarten. Es wird für ihn kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Er muss nun einfach dranbleiben und weiter geduldig sein. Sollte Favre ihn mal von der Leine lassen, wird der Maßstab ein einfacher sein: Toljan muss dann mit Leistung überzeugen, schwierige Situation und geringe Spielpraxis hin oder her.

Toljans schwieriger Start in Dortmund

Klar ist: Es dürfte ihm in einer funktionierenden Mannschaft leichter fallen, Akzente zu setzen. Dass Toljan von den sportlichen Turbulenzen des Vorjahres weggeweht wurde, kam letztlich nicht überraschend - zumal er nicht der einzige junge Spieler war, bei dem es nicht direkt funktioniert hat.

Toljan kam im Sommer 2017 am vorletzten Tag der Transferperiode zum BVB, absolvierte die Saisonvorbereitung in Hoffenheim und nicht in Dortmund und war aufgrund von Verletzungen sofort gefordert. 23 Pflichtspiele kamen am Ende heraus, doch Toljan wurde in einer häufig veränderten Viererkette von Seite zu Seite geschoben. Auch die beiden Trainerwechsel sowie weitere Problemstellen im Kader halfen ihm nicht, der Quantensprung von der TSG zum BVB musste quasi ohne Eingewöhnungszeit vollzogen werden.

Dieses harte wie negative Jahr hat Toljan in seiner Persönlichkeit jedoch stabilisiert. Er nahm diese Saison nicht zum Maßstab, sondern fühlt sich erst jetzt richtig in Dortmund angekommen. Weder der Klub, noch seine Berater drängten ihn zu einem Wechsel. Toljan wusste genau, worauf er sich in dieser Spielzeit einlässt.

Wie sieht Toljans Zukunft beim BVB aus?

Spielt der BVB allerdings so weiter wie bisher, wird die Tür für Toljan weiter zu sein. Ein Wechsel im Winter ist dann nicht grundsätzlich ausgeschlossen, zumal der 24-Jährige nach den Offerten im Sommer entspannt sein kann und einen neuen Arbeitgeber sicher finden würde.

Doch noch hat er in Dortmund, auch wenn das auf den Jubelbildern in der Kabine nicht zwingend so aussieht, das klare Gefühl, gebraucht zu werden. Und seine Chance zu erhalten, wenn es die Situation zulässt.

Jeremy Toljan: Seine Leistungsdaten beim BVB seit 2017