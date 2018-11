BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund mit Interesse an Dani Olmo?

Borussia Dortmund ist offenbar interessiert am spanischen Offensivspieler Dani Olmo, hat aber große Konkurrenz. Derweil ist Sebastian Kehl sehr angetan von den Leistung Dan-Axel Zagadous.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Dortmund mit Interesse an Dani Olmo?

Borussia Dortmund ist laut einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo interessiert an Dani Olmo. Der junge Offensivspieler wechselte 2014 vom FC Barcelona nach Kroatien zu Dynamo Zagreb und hat sich dort inzwischen zum Stammspieler der ersten Mannschaft entwickelt und debütierte im Oktober für die U21 Spaniens.

Nun soll der FC Barcelona wieder an Olmo interessiert sein, steht damit aber nicht alleine. Auch der BVB und diverse andere Top-Klubs aus England und Italien sollen den 20-jährigen Rechtsfuß auf dem Zettel haben. Die geforderte Ablösesumme beträgt wohl 25 Millionen Euro.

Olmo steht noch bis 2021 in Kroatien unter Vertrag. Mit Zagreb hat er in der laufenden Saison 20 Spiele absolviert, dabei vier Tore erzielt und weitere sieben aufgelegt. Im Juli wurde er in die Top-100-Liste des Golden Boy berufen.

Sebastian Kehl lobt Dan-Axel Zagadou: "Lange nicht am Ende"

Nicht nur gegen den FC Bayern München am vergangenen Bundesliga-Spieltag lieferte Dan-Axel Zagadou eine starke Leistung ab. Der Innenverteidiger des BVB hat sich auch deshalb besonderes Lob von Sebastian Kehl verdient. "Er gibt dem Spiel etwas, was uns sehr guttut", sagte der Leiter der Lizenzabteilung dem kicker.

In der Abwesenheit des verletzten Manuel Akanji hat sich Zagadou neben Abdou Diallo etabliert und mit guten Darbietungen überzeugt. "Er bewahrt auch in schwierigen Situationen die Ruhe", stellte Kehl fest. Der Umbau des Teams im Sommer habe dem Franzosen gut getan, heißt es beim BVB.

Nun soll die Entwicklung vorangehen, die Sven Mislintat vor dem Transfer einst prophezeite. "Zagadou ist noch lange nicht am Ende", erklärte Kehl, der auf die Arbeit des Trainerteams setzt und im 19-Jährigen ein großes Versprechen für die Zukunft sieht. Gebunden ist Zagadou noch bis Sommer 2022.

Ex-BVB-Star Ousmane Dembele nach Umzug angezeigt?

Ousmane Dembele steht offenbar neuer Ärger ins Haus. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund wechselte im Sommer 2017 zum FC Barcelona. Die Bild berichtet nun, dass der Franzose sein Einfamilienhaus nahe Dortmund in einem katastrophalen Zustand hinterließ.

Der Vermieter will nun gegen den 21-Jährigen klagen und fordert des Berichts zufolge mehr als 20.000 Euro Schadenersatz. Bemerkenswert: Dembele nahm offenbar nur wenige persönliche Gegenstände mit nach Barcelona. Im Haus, dessen Mietvertrag nie fristgerecht gekündigt wurde, sollen sich noch immer Kleidung und Möbel befinden.

Der Eigentümer spricht von "erbarmungswürdigen Ordnungszuständen im Mietobjekt." Im Haus stapelt sich offenbar der Müll, die Hausschlüssel wurden dem Vermieter nie übergeben. Bisher konnte die Anzeige aber wohl nicht zugestellt werden, weil Dembele in Spanien keinen Wohnsitz gemeldet habe.