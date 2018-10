Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg heute live: Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream sehen

Am heutigen Freitag empfängt der SV Werder Bremen zum Auftakt des 7. Spieltags der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel heute im TV oder Livestream sehen könnt.

Sowohl Werder Bremen als auch die Wölfe sind erfolgreich in die Bundesliga-Saison 2018/19 gestartet. Im direkten Duell kann sich der Gewinner zumindest vorerst im oberen Drittel festsetzen.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im TV und Livestream sehen

Das Freitagsspiel der Bundesliga wird um 20.30 Uhr in Bremen angepfiffen. In Deutschland wird das Duell zwischen Werder Bremen und Wolfsburg nicht live im Free-TV übertragen.

Für die Freitagsspiele hat sich Eurosport die Rechte gesichert und somit überträgt Eurosport auch dieses Spiel im TV. Wer Eurosport-Kunde ist, kann sich das Match auch im Livestream ansehen. Hier geht es zum Eurosport Player.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg heute live: Liveticker

SPOX bietet seinen Usern ein vielseitiges Angebot an Livetickern an. Neben der 3. Liga und 2. Liga werden auch alle Spiele der Bundesliga live getickert. Hier geht's zum Liveticker des Spiels Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg.

SVW vs. Wolfsburg: Highlights vom Freitagsspiel

Wer die Partie nicht live verfolgen kann, muss aber trotzdem nicht auf die Highlights verzichten. Der Streaming-Dienst DAZN hat die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff online. Hole dir jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Außerdem hat SPOX die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga. Diese sind in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0.01 Uhr verfügbar.

© getty

Werder gegen Wolfsburg heute live: Ausgangslage

Werder Bremen blieb zum Start der neuen Saison die ersten fünf Spiele ungeschlagen und sammelte in diesen Partien elf Punkte (3 Siege, 2 Unentschieden). Am vergangenen Spieltag mussten die Werderaner allerdings die erste Pleite hinnehmen, als sie dem VfB Stuttgart mit 1:2 unterlagen.

Die Wölfe, die mit Siegen gegen Leverkusen und Schalke in die Saison starten, warten in der Liga seit vier Spielen auf einen Dreier. Drei Unentschieden steht eine Niederlage gegenüber. Somit hat Wolfsburg vor dem 7. Spieltag der Bundesliga neun Zähler auf dem Konto und liegt auf dem 7. Platz. Werder belegt mit elf Punkten den 5. Rang. Die Tabelle der Bundesliga vor dem Freitagsspiel:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 6 19:5 14 14 2. Bayern München 6 12:5 7 13 3. Hertha BSC 6 12:7 5 13 4. Borussia M'gladbach 6 12:9 3 11 5. Werder Bremen 6 11:8 3 11 6. RB Leipzig 6 10:9 1 11 7. Wolfsburg 6 10:9 1 9 8. FC Augsburg 6 11:9 2 8 9. 1. FSV Mainz 05 6 4:4 0 8 10. 1. FC Nürnberg 6 7:10 -3 8 11. Eintracht Frankfurt 6 10:10 0 7 11. TSG Hoffenheim 6 10:10 0 7 13. SC Freiburg 6 9:13 -4 7 14. Bayer Leverkusen 6 7:13 -6 6 15. Fortuna Düsseldorf 6 5:9 -4 5 16. VfB Stuttgart 6 5:10 -5 5 17. Schalke 04 6 3:9 -6 3 18. Hannover 96 6 5:13 -8 2

Bundesliga, 7. Spieltag live: Spiele, Spielplan, Partien

Das Topspiel des Spieltags findet am Samstag um 18.30 Uhr statt, wenn die Bayern Borussia Mönchengladbach empfangen. Außerdem trifft Dortmund am Samstag auf Augsburg und Schalke gastiert in Düsseldorf. Am Sonntag stehen im deutschen Fußball-Oberhaus gleich drei Partien auf dem Programm: Freiburg spielt gegen Leverkusen, Hoffenheim bekommt es mit Frankfurt zu tun und Leipzig und Nürnberg beenden den Spieltag. Die Bundesliga-Spiele am 7. Spieltag: