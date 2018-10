BVB - News und Gerüchte: Sportdirektor Michael Zorc warnt vor zu hohen Erwartungen

Sportdirektor Michael Zorc warnte in der Pressekonferenz am Donnerstag vor überzogenen Erwartungen. Außerdem: Paco Alcacer ist zurück im Kader der spanischen Nationalmannschaft und die Erfolge der letzten Wochen sorgen für Wertanstieg der BVB-Aktie.

Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB: Zorc warnt trotz Erfolgsserie vor zu hohen Erwartungen

Sportdirektor Michael Zorc hat trotz des Höhenflugs von Borussia Dortmund vor überzogenen Erwartungen gewarnt. "Wir können es richtig einordnen. Es wird nicht immer so weitergehen. Wir sind da realistisch", sagte Zorc am Donnerstag und betonte: "Wir sind noch in der Findungsphase."

Unter Trainer Lucien Favre ist der Bundesliga-Tabellenführer in neun Pflichtspielen noch unbesiegt, am Mittwoch gab es in der Champions League zudem einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den französischen Vizemeister AS Monaco. "Die Mischung passt. In diesem Gebilde können die Jungs ihre Leistung auf dem Platz bringen", sagte Zorc, der vor dem nächsten Gegner FC Augsburg am Samstag warnte: "Gegen Augsburg ist es nicht einfach zu spielen. Sie sind unangenehm. Sie haben nicht zufällig 1:1 in München gespielt. Wir brauchen viel Geduld."

Dortmunds Alcacer nach langer Pause wieder in Spaniens Kader

Nach mehr als zweieinhalb Jahren kehrt Borussia Dortmunds Paco Alcacer wieder in den Kader der spanischen Nationalmannschaft zurück. Trainer Luis Enrique berief den 25 Jahre alten Stürmer aufgrund der guten Leistungen beim BVB in den 23-köpfigen Kader für das Länderspiel am 11. Oktober in Cardiff gegen Wales sowie für das Nations-League-Spiel am 15. Oktober in Sevilla gegen England.

Alcacer hatte seinen letzten Auftritt in der Nationalmannschaft am 27. März 2016 beim 0:0 in Rumänien. In der Qualifikation zur EM war er zwar der beste spanische Torschütze, wurde aber nicht für die Endrunde nominiert.

© getty

Alcacer war zuletzt für Dortmund ein Torgarant. Am Mittwochabend hatte er beim 3:0 des BVB in der Champions League gegen Monaco in seinem ersten Startelfeinsatz den Treffer zum 2:0 erzielt, in der Bundesliga traf er als Joker schon dreimal.

Enrique holt neben Paco Alcacer auch den Ex-Dortmunder Marc Bartra zurück ins Aufgebot. Nach seinem Wechsel von den Schwarz-Gelben zu Betis Sevilla überzeugte Verteidiger Bartra bei den Andalusiern mit guten Leistungen. Aus der Bundesliga steht neben Alcacer nur noch Bayern Münchens Mittelfeldspieler Thiago im Kader.

Paco Alcacers Wertetabelle beim BVB

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Bundesliga 2 3 - Champions League 1 1 -

Erfolge beflügeln die BVB-Aktie

Die sportlichen Erfolge der Mannschaft in den letzten Wochen haben von Borussia Dortmund stark beflügelt. Seit Mitte August stieg der Wert des Anteilsscheins von rund 6,00 Euro um zirka ein Drittel.

Nach dem 3:0 des BVB am Mittwochabend in der Champions League gegen AS Monaco, dem neunten Dortmunder Pflichtspielsieg in Serie, wurde das Papier an der Frankfurter Börse im elektronischen Handel Xetra mit 8,04 Euro notiert. Dieser Wert liegt nur noch vier Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,36 Euro vor gut einem Jahr.

Von ihrem Ausgabepreis ist die BVB-Aktie aber noch ein gutes Stück entfernt. Der Preis für eine Aktie des einzigen börsennotierten deutschen Fußballvereins hatte am 31. Oktober 2000 elf Euro betragen.

Danach fiel die Aktie ins Bodenlose. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 war der Anteilsschein zwischenzeitlich sogar zu einem Pennystock verkümmert, also weniger als einen Euro wert.