2. Bundesliga heute live: 1. FC Köln - SC Paderborn im TV, Livestream, Liveticker

Am heutigen Sonntag kommt es in der 2. Bundesliga zu der Begegnung zwischen dem 1.FC Köln und dem SC Paderborn. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 1. FC Köln hat einen Start nach Maß erwischt und kann mit einem Sieg wieder die Tabellenführung von Greuther Fürth zurückerobern. Aufsteiger Paderborn, derzeit Elfter, kann sich mit einem Sieg auf Platz sechs vorschieben.

Wann und wo spielt Köln gegen Paderborn?

Der 1. FC Köln empfängt den SC Paderborn im heimischen Rheinenergiestadion. Die Partie wird heute um 13.30 Uhr angepfiffen.

2. Bundesliga: 1. FC Köln - SC Paderborn heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die Partien der 2. Bundesliga gibt es in dieser Saison nur im Pay-TV live zu sehen. Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele gesichert. Die Partie kann dort einzeln oder in der Sonntagskonferenz verfolgt werden. Über Sky Go kann man die Spiele auch im Livestream verfolgen.

Außerdem versorgt euch SPOX heute mit dem passenden Liveticker. Bei DAZN laufen die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels.

Köln - Paderborn: Die letzten vier Begegnungen