DFB-Pokal, 2. Runde: Spieltermine bekannt - FC Bayern gegen Rödinghausen live im TV

Die Spiele in der 2. Runde der DFB-Pokal-Saison 2018/2019 sind terminiert. Der FC Bayern muss am 30. Oktober zum SV Rödinghausen. Das Spiel wird live in der ARD übertragen. Der BVB tritt tags darauf um 18.30 Uhr zum Heimspiel gegen Zweitligist Union Berlin an.

Der Fernsehsender zeigt auch tags darauf, am 31. Oktober, eine Partie live im TV. Dabei handelt es sich um das Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim (20.45 Uhr).

Die ARD wird an beiden Spieltagen im Anschluss an die Live-Begegnungen die Zusammenfassungen der restlichen Spiele zeigen.

Alle Partien der 2. Runde werden zudem beim Bezahlsender Sky live zu sehen sein.

Der FC Bayern wird dabei in Osnabrück gegen den SV Rödinghausen auflaufen. Das Stadion an der Bremer Brücke fasst 16.667 Zuschauer.

Am 30. Oktober kommt es zudem zum Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Am 31. Oktober kommt es zudem zu den Begegnungen 1. FC Köln gegen Schalke 04 (18.30 Uhr) und Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen (20.45 Uhr).

DFB-Pokal, 2. Runde: Alle Ansetzungen im Überblick