2. Liga, 5. Spieltag: Union Berlin gelingt Ausgleich gegen den MSV Duisburg in der Nachspielzeit

Zum Auftakt des fünften Spieltags der 2. Liga trennten sich Union Berlin und der MSV Duisburg nach einem turbulenten Spielverlauf unentschieden. Dynamo Dresden siegte souverän bei Jahn Regensburg. Am Samstag gastiert dann Heidenheim beim HSV, ehe Köln am Sonntag den SC Paderborn erwartet.

Der MSV Duisburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen ersten Schritt aus der Krise gemacht, den Befreiungsschlag aber verpasst. Bei Aufstiegsanwärter Union Berlin kam das Tabellenschlusslicht in einem turbulenten Spiel zu einem 2:2 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Ilja Grujew verhinderte dabei einen unrühmlichen Eintrag in die Geschichtsbücher: Noch nie blieb eine Zweitligamannschaft an den ersten fünf Spieltagen ohne Punkt und Torerfolg.

Dennoch steht der Traditionsklub, der ein 0:1 in eine 2:1-Führung drehen konnte, nach dem späten Ausgleich der Berliner durch Florian Hübner (90.) weiter auf dem letzten 18. Tabellenplatz.

Cauly Oliveira-Souza (76.) und Richard Sukuta-Pasu (83.) hatten zuvor die Partie in der Hauptstadt zugunsten des MSV gedreht. Akaki Gogia (44.) hatte die Hausherren, die mit einem Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesprungen wären, vor 20.329 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei in Führung geschossen.

Der MSV begann forsch, doch nach einer guten Viertelstunde bekam Union die Partie besser in den Griff. Gogia traf in der 27. Minute mit einem abgefälschten Schuss zunächst die Latte, kurz vor der Pause war der Deutsch-Georgier mit einem satten Schuss von der Strafraumkante erfolgreich.

Im weiteren Verlauf deutete lange wenig darauf hin, dass die Partie noch eine Wendung nehmen könnte, doch plötzlich verunsicherte Unioner luden den MSV durch Fehlpässe und verunglückte Abwehraktionen zum Toreschießen ein. Berlin rettete kurz vor dem Abpfiff zumindest einen Punkt.

2. Liga: Die Spiele des 5. Spieltags im Überblick

Union Berlin - MSV Duisburg 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Gogia (44.), 1:1 Souza (77.), 1:2 Sukuta-Pasu (83.), 2:2 Hübner (90.+1)

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Aosman (22.), 0:2 Dumic (52.)

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker Sa., 15. September 13 Uhr SV Darmstadt SV Sandhausen Liveticker Sa., 15. September 13 Uhr Hamburger SV FC Heidenheim Liveticker Sa., 15. September 13 Uhr Greuther Fürth Holstein Kiel Liveticker So., 16. September 13.30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn Liveticker So., 16. September 13.30 Uhr VfL Bochum FC Ingolstadt Liveticker So., 16. September 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli Liveticker Mo., 17. September 20.30 Uhr FC Magdeburg Arminia Bielefeld Liveticker

