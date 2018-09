VfL Wolfsburg - Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag empfängt der VfL Wolfsburg Hertha BSC zum Duell der beiden positiven Überraschungen in der noch jungen Saison 2018/19. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Bundesliga-Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum Auftakt des 3. Spieltags der Bundesliga hat der BVB gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg angepfiffen. In Deutschland wird das Duell live exklusiv bei Sky im TV auf Sky Sport Bundesliga 4 & HD übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden zudem die Möglichkeit, die Partie im Livestream auf Sky Go zu verfolgen.

Bei Sky kann der Zuschauer zwischen Einzelspiel und Konferenz entscheiden. Das sind die Kommentatoren:

Einzelspiel: Michael Born

Konferenz: Toni Tomic

Wolfsburg gegen Hertha heute live: Liveticker

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC im Liveticker verfolgen. Wie zu allen anderen Partien der Bundesliga hat SPOX einen Liveticker im Angebot. Hier entlang.

Bundesliga, Highlights: Wolfsburg vs. Hertha BSC - alle Tore

Nur 40 Minuten nach dem Abpfiff hat DAZN zudem die Highlights aller Bundesligaspiele. Auf DAZN gibt es zudem eine breite Auswahl an Live-Sport. So überträgt der Streaming-Dienst nicht nur ausgewählte Spiele der Champions League live, sondern zeigt auch alle Partien der Europa League. Daneben hat DAZN in Deutschland die Rechte für die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC: Wölfe trotzdem schweren Auftaktprogramm

Obwohl die Wolfsburger durchaus ein schwieriges Auftaktprogramm hatten, haben sie aus den ersten beiden Bundesliga-Spielen sechs Punkte geholt.

Erst rangen sie zum Saisonauftakt dank eines Last-Minute-Treffers von Daniel Ginczek den FC Schalke 04 mit 2:1 nieder, ehe sie am 2. Spieltag gegen Bayer Leverkusen ein 0:1 drehten und die Werkself mit 3:1 besiegten.

Hertha BSC vor Duell mit Wolfsburg: Perfekter Saisonstart

Auch die Hertha hat bislang noch keinen Punkt abgegeben. Die Berliner gewannen am 1. Spieltag mit 1:0 gegen den Aufsteiger aus Nürnberg.

Am zweiten Spieltag gelang Ondrej Duda gegen Schalke ein Doppelpack, am Ende stand ein 2:0-Erfolg für Hertha BSC.

Bundesliga heute live: Alle Spiele am Samstag

Auf dem Papier findet das beste Spiel in der Allianz Arena statt, wenn der FC Bayern Bayer Leverkusen empfängt. Dabei muss der Rekordmeister allerdings auf Mats Hummels und Leon Goretzka verzichten. Zudem sind die international vertretenen Hoffenheimer und Leipziger im Einsatz. Auch das Spiel um 18.30 Uhr hat es in sich. Hier ist die Übersicht über alle Bundesligaspiele am Samstag:

