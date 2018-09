S04: Der Spielplan von Schalke 04 - Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine, Klubs

Schalke 04 ist denkbar schlecht in die Bundesligasaison gestartet. In den ersten beiden Spielen setzte es jeweils eine Pleite. Gegen welche Teams müssen die Knappen als nächstes ran? Hier gibt's einen Überblick über die kommenden Aufgaben von S04.

Schalke 04 ist nicht nur in der Bundesliga gefordert, auch auf internationaler Bühne in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Königsblauen noch vertreten.

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 15.09.2018 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach 18.09.2018 Champions League FC Porto Gelsenkirchen 22.09.2018 Bundesliga FC Bayern München Gelsenkirchen 25.09.2018 Bundesliga SC Freiburg Freiburg 29.09.2018 Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Gelsenkirchen

Die Länderspielpause dürfte S04 gelegen kommen. In dieser kann Trainer Domenico Tedesco die Mannschaft auf die schwierigen Aufgaben gegen Gladbach und die Bayern vorbereiten. Dazwischen steht der Auftakt in die neue Champions-League-Saison zu Hause gegen den FC Porto an. Danach stehen mit Freiburg und Mainz zwei vermeintlich leichtere Gegner auf dem Programm.

© getty

Der Spielplan von Schalke 04: Champions-League-Gruppe steht fest

Am 31. August wurden die Gruppen der Champions-League-Gruppenphase ausgelost. Schalke war dem dritten Lostopf zugeteilt und hätte eine noch deutlich stärkere Gruppe erwischen können. Die Gegner der Knappen sind:

Lokomotive Moskau (Lostopf 1)

FC Porto (Lostopf 2)

Galatasaray (Lostopf 4)

Seit dieser Saison liegen die Rechte der Champions League sowohl beim Streamingdienst DAZN als auch bei Sky. Alle Informationen zu den Übertragungsrechten der Gruppenphase gibt es hier.

Datum Runde Gegner Übertragung 18. September 1. Spieltag Schalke - Porto DAZN 3. Oktober 2. Spieltag Lokomotive Moskau - Schalke DAZN 24. Oktober 3. Spieltag Galatasaray - Schalke DAZN 6. November 4. Spieltag Schalke - Galatasaray Sky 28. November 5. Spieltag Porto- Schalke DAZN 11. Dezember 6. Spieltag Schalke - Lokomotive Moskau Sky

Der S04-Spielplan im DFB-Pokal: Duell gegen den 1. FC Köln

Alles andere als ein Selbstläufer wird die Partie im Pokal für Schalke. Mit Köln wartet ein Gegner, der in der 2. Liga noch ungeschlagen ist. Die Geißböcke sind klar auf Kurs Wiederaufstieg und wollen die Königsblauen im DFB-Pokal ärgern.