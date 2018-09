Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Am fünften Spieltag der Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute Bayer Leverkusen. Hier bekommt ihr alle Infos zum Spiel sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bayer Leverkusen hat am vergangenen Spieltag gegen Mainz endlich die ersten Punkten der jungen Saison geholt und will in Düsseldorf den Aufwärtstrend bestätigen. Der Aufsteiger kann hingegen mit fünf Punkten und Tabellenplatz neun nach vier Partien durchaus zufrieden sein.

Wo und wann findet Düsseldorf gegen Leverkusen statt?

Die Partie zwischen dem Europa-League-Teilnehmer und dem Aufsteiger steigt am heutigen Mittwoch, den 26. September, um 18.30 Uhr. Austragungsort ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Fortuna gegen Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Die Übertragungsrechte für die Begegnung liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung auf Sky Sport 1 HD um 17.30 Uhr, Kommentator ist Tom Bayer.

Zugleich könnt ihr die Partie auch im Livestream auf Sky Go verfolgen, jedoch ist hierfür ebenfalls ein Abonnement von Nöten. Die Highlights des Spiels könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen.

Darüber hinaus bietet euch SPOX einen LIVETICKER zur der Partie an.

F95 gegen Bayer 04: Heiko Herrlich kündigt Rotationen an

Nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge innerhalb der letzten sechs Tage wird Heiko Herrlich gegen die Fortuna auf neues Personal setzen.

"Wie auch in den vergangenen Spielen haben wir vor, auf der ein oder anderen Position zu rotieren. Wir müssen schauen, dass die Achse stabil bleibt, werden aber auch frische Spieler bringen", kündigte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Derby an.

"Unser Anspruch muss es sein, diesen Drei-Tages-Rhythmus wegzustecken, auch wenn es hart ist. Nach Rasgrad haben wir das gut geschafft, auch jetzt hatten wir drei Tage, um uns zu erholen. Entscheidend ist die richtige Einstellung", fuhr Herrlich weiter fort, der heute dennoch aus dem Vollen schöpfen kann.

Düsseldorf gegen Leverkusen: Die bisherigen Duelle in der Bundesliga