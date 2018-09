BVB-News und -Gerüchte: Dortmunder Fanbündnis erhebt Vorwürfe gegen Hopp

Die Auseinandersetzung zwischen Dietmar Hopp und Teilen Fanszene von Borussia Dortmund geht vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem BVB und der TSG 1899 Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr im Liveticker) weiter. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung der Partie und die Ausbootung von Mario Götze.

Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-News: Dortmunder Fans gegen Dietmar Hopp: Streit geht weiter

Nachdem Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp mehr als 30 BVB-Fans wegen Beleidigung angezeigt hat, hat sich nun das Fanbündnis "Südtribüne Dortmund" zu den rechtlichen Schritten geäußert.

"33 Fußballfans ist es am Samstag also (...) verboten, das Spiel ihres Vereins zu besuchen, weil sie gemeinsam mit mehreren Tausend anderen Gästeanhängern in Schmähgesänge eingestimmt haben sollen, die so oder so ähnlich seit Jahren in dutzenden Stadien im ganzen Land zu hören sind", heißt es in einem Statement.

Und weiter: "Wir sind ja inzwischen viel Absurdes gewöhnt, aber wenn unliebsame Gesänge schon genügen, um Leute auszusperren, können wir uns wirklich nur noch an den Kopf packen."

Als besonders unbegreiflich empfindet die Gruppierung dabei die vermeintliche Willkür bei der Strafverfolgung: "Da sitzt die Polizei Sinsheim (oder wo die nächste Wache in dieser Metropolregion auch immer stehen mag), betätigt sich als Lippenleser und wertet allen Ernstes die Videoaufnahmen des Gästeblocks aus, um zwischen den tausenden Rufern die vermeintlich schlimmsten Krakeeler auszumachen und deren Fotos den Dortmunder Kollegen zu übermitteln."

Teile der BVB-Anhängerschaft haben Hopp und die TSG Hoffenheim seit dem Bundesliga-Aufstieg 2008 immer wieder angefeindet.

BVB gegen TSG Hoffenheim wohl ohne Mario Götze

Wie die Bild und die Ruhrnachrichten übereinstimmen berichten, fehlt Mario Götze gegen Hoffenheim im Kader. Über die Gründe wurde zunächst nichts bekannt.

Wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich wird darüber hinaus Paco Alcacer ausfallen. Der Neuzugang fehlt damit genauso wie Julian Weigl.

BVB gegen Hoffenheim im TV, Livestream und Liveticker

Live übertragen wird die Partie nur im kostenpflichtigen Livestream oder Pay-TV bei Sky. Genauere Informationen dazu gibt es hier.

Außerdem bietet SPOX einen Liveticker an. Dieser hält euch ebenfalls über alle wichtigen Ereignisse im Stadion auf dem Laufenden.

BVB gegen Hoffenheim: Die letzten Duelle