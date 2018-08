RB Leipzig, News und Gerüchte - Rangnick: "Ballbesitz kannst du vergessen"

Leipzigs neuer alter Coach Ralf Rangnick hat die spielerische Marschroute der Bullen in der kommenden Saison vorgegeben. Stürmer Jean-Kevin Augustin spricht über die Arbeitsmoral der Deutschen.

Leipzig-Coach Ralf Rangnick: Ballbesitzfußball zum Vergessen

Leipzigs Coach Ralf Rangnick hat sich in der Süddeutschen Zeitung zur künftigen taktischen Ausrichtung der Bullen geäußert. Dabei soll es wieder zurück zum schnellen und spektakulären Fußball gehen. "Die WM hat gezeigt: Ballbesitz als Selbstzweck kannst du vergessen! Das ist mein altes Thema: Du brauchst Tempo, Tiefgang und Spielwitz", sagte der 60-Jährige. "Und du musst in den sechsten, siebten Gang hochschalten, sonst schießt du keine Tore."

Auch die konsequente Führung der jungen Truppe sieht Rangnick als wichtigen Faktor an: "Auch das hat die WM gezeigt, die Franzosen sind ein super Beispiel: Die waren vor acht Jahren ein Haufen von Egos - jetzt sind sie Weltmeister, mit einem Sammelsurium von weißen und dunkelhäutigen Spielern mit verschiedensten Backgrounds. Diese junge Generation von Spielern braucht manchmal Fürsorge und, kitschig gesagt, Liebe - aber sie braucht vor allem klare Ansagen und Konsequenz."

RBL-Stürmer Augustin: "Habe hier gelernt, unerbittlich zu arbeiten"

Leipzigs Stürmer Jean-Kevin Augustin hat in einem großen Interview mit SPOX davon gesprochen, dass er in Deutschland gelernt hat, "unerbittlich zu arbeiten und disziplinierter zu sein". Der Franzose: "Diese Eigenschaften sieht man den Deutschen meiner Meinung nach im Alltag an und das ist für jemanden wie mich sehr hilfreich. Ich bin natürlich im Grunde immer noch derselbe Typ, aber ich bin dadurch seriöser geworden. Früher war ich schon noch etwas verrückter und unangepasster unterwegs."

An die Arbeitsmoral in seiner neuen Heimat habe er sich erst gewöhnen müssen: "Früher war das gefühlt leichter für mich, da ich hin und wieder auch gern das getan habe, was ich tun wollte. So ging das ehrlich gesagt hier auch los. Ich habe allerdings schnell gemerkt, dass das hier so nicht klappt - und es wurde mir zusätzlich auch entsprechend signalisiert."

Am Donnerstagabend reisen die Bullen nach Rumänien, um gegen CSU Craiova das Rückspiel der aktuellen EL-Quali-Runde zu bestreiten. Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel haben die Sachsen mehr als gute Karten, um weiterzukommen.

